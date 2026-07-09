Fot. materiały prasowe

Plus konsekwentnie rozwija swoją sieć. W ramach prowadzonych prac Plus uruchomił i zmodernizował kolejne 492 stacje bazowe zwiększając pokrycie sieci 5G. Dzięki inwestycjom zasięg 5G Plusa obejmuje obecnie niemal 75% populacji kraju, czyli blisko 28 milionów osób.

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Rozwój infrastruktury sieciowej pozostaje jednym z kluczowych elementów strategii Plusa. W najnowszym etapie prac operator objął modernizacją 492 stacje bazowe. Wśród nich znalazło się 313 nowych nadajników oraz 179 stacji poddanych modernizacji, dzięki którym rośnie dostępność usług zarówno w większych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Dzięki zrealizowanym inwestycjom z sieci 5G Plusa może korzystać już prawie 28 milionów mieszkańców Polski, co odpowiada niemal 75% populacji kraju. Zasięg sieci obejmuje jednocześnie blisko 36% powierzchni Polski.

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313 nowych stacji w całej Polsce

W ramach obecnego etapu rozbudowy uruchomiono 313 nowych stacji bazowych. Najwięcej nowych lokalizacji powstało w województwie wielkopolskim, podkarpackim, dolnośląskim, łódzkim i mazowieckim.

Nowe stacje zostały uruchomione w miejscowościach:

• dolnośląskie: Bogdaszowice, Czernina, Gościszów, Grędzina, Kościelna Wieś, Kuźniczysko, Lipiany, Lwówek Śląski, Niezgoda, Parchów, Potasznia, Radostów Średni, Skrzypnik, Ślubów, Tomaszów Bolesławiecki, Trzebnica, Udanin, Uskorz Mały, Wilków, Wojanów, Wrocław, Zaborów, Zaręba;

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Fot. materiały prasowe.

• kujawsko-pomorskie: Chmielniki, Dąbrowa Biskupia, Gnojno, Grudziądz, Kotomierz, Nowa Wieś Wielka, Nowy Dwór, Okoniny Nadjeziorne, Paulina, Piątki, Radziejów, Sukowy, Służewo, Zdroje;

• lubelskie: Biała Podlaska, Bronisławka, Chrząchówek, Dęblin, Horodło, Hrebenne, Klocówka, Krasnobród, Krynice, Lubartów, Lublin, Łabuńki Pierwsze, Łukowa, Spiczyn, Zaścianek;

• lubuskie: Bukowiec, Golice, Lgiń, Łośno, Małomice, Marszów, Marwice, Miechów, Nowiny Wielkie, Raszyn, Sieniawa, Stare Drzewce, Stare Strącze, Sulęcin, Trzebiechów, Żagań, Żary;

• łódzkie: Borzykowa, Brzózki, Brzustów, Chociw, Czyżemin, Drogusza, Grabówie, Janowice, Kutno, Lewin, Łódź, Mierzyce, Nowe Rowiska, Olszowiec, Pabianice, Patoki, Pęczniew, Podwody, Radomsko, Rokiciny-Kolonia, Rozprza, Różyca, Stużno, Tomaszów Mazowiecki (2 stacje), Zmyślona;

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• małopolskie: Dąbrówka, Facimiech, Gorzów, Góry Luszowskie, Kraków, Krasne-Lasocice, Lusina, Łostówka, Moszczenica Niżna, Niegowić, Nowy Sącz (2 stacje), Nowy Targ, Targanice, Tomice, Wojnicz, Woźniki, Zdzięsławice, Zielonki, Zimnodół;

• mazowieckie: Andrzejewo, Augustów, Bandysie, Chromakowo, Dzierzgowo, Gąsocin, Gostynin, Grodziec, Janki, Kobyłka, Kowala-Kolonia, Kożuchówek, Krasne, Lebiedzie-Kolonia, Młódnice, Olszanka, Pach, Pierzchały, Pułtusk, Radom (2 stacje), Sochaczew, Ślepowron, Warszawa (11 stacji), Warka, Wielątki Rosochate, Wólka Okrąglik;

• opolskie: Cisek, Chróścina, Dobrodzień, Gręboszów, Grudynia Mała, Kadłub Turawski, Kąty Opolskie, Krapkowice, Krzywiczyny, Kuźnica Ligocka, Pągów, Paczków, Poczołków, Praszka, Rutki, Suchodaniec, Węża;

• podkarpackie: Budomierz, Cisów-Las, Czarna Sędziszowska, Dobkowice, Dulcza Wielka, Fredropol, Głogów Małopolski, Harta, Jasienica Rosielna, Jureczkowa, Kalników, Kańczuga, Krościenko, Lisie Jamy, Mechowiec, Mielec, Niechobrz, Niepla, Nienowice, Nozdrzec, Nowosielce, Ostrów, Pysznica, Rzeszów, Skurowa, Trzęsówka, Wielkie Oczy;

• podlaskie: Bielsk Podlaski, Bobrowniki, Borawskie, Jośki, Kolno, Kuźnica, Nowa Ruda, Ostrów Północny, Wasilków, Zambrów;

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• pomorskie: Gałąźnia Wielka, Kleszczewo Kościerskie, Konarzynki, Kujaty, Lubichowo, Łebno, Nowy Dwór Gdański, Parpary, Płotowo, Rudziny, Wejherowo, Wysokie, Zapędowo;

• śląskie: Bieruń, Czechowice-Dziedzice, Gilowice, Hańcówka, Jaworzno, Ludwinów, Łazy, Poraj, Pszczyna, Rybnik, Rydułtowy, Sokole Pole, Stanica, Sygontka, Ustroń, Włodowice, Zawiercie;

• świętokrzyskie: Czekarzewice Drugie, Fałków, Jędrzejów, Ludwików, Skarżysko Kościelne, Szewna, Tułkowice, Wojciechowice;

• warmińsko-mazurskie: Bezledy, Dąbrówka, Grabnik, Henrykowo, Kobułty, Mołtajny, Nowa Wieś Ełcka, Nowe Dłutowo, Ostrowin, Rybno, Skandawa, Szałstry, Szczytno, Wilkowo, Żelazna Góra;

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• wielkopolskie: Chocz, Długa Goślina, Drawsko, Huta, Jabłonna, Krobia, Krotoszyn, Kuchary, Ludomy, Łobżenica, Marszałki, Miedzichowo, Mieleszyn, Niekursko, Nowy Buczek, Osieczna, Piła, Piłka, Piotrowo, Poznań (3 stacje), Przesieki, Rogaszyce, Sieraków, Skorzęcin, Stara Łubianka, Szczury, Tarnówko, Wągrowiec, Wiatrowo, Wilkowice, Witkowo, Wolsztyn, Wyrzeka;

• zachodniopomorskie: Bolkowo, Czarne Wielkie, Danowo, Dobra, Gostomia, Hanki, Jenikowo, Kąkolewice, Kępy Lubczyńskie, Łowicz Wałecki, Mielno Pyrzyckie, Rzesznikowo, Sianów, Stary Jarosław, Strzelewo, Trzcińsko-Zdrój, Wapnica, Warnino, Witankowo.

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179 stacji objętych modernizacją

Równolegle z uruchamianiem nowych obiektów Plus prowadzi prace na istniejącej infrastrukturze. Łącznie zmodernizowano 179 stacji bazowych, w tym obiekty zlokalizowane w 154 miejscowościach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Białystoku, Gdyni, Katowicach, Szczyrku, Jedlinie-Zdrój, Barcinie.