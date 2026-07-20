NEW FOLK to połączenie tradycji i nowoczesności Fot. materiały prasowe

Haft od wieków był czymś więcej niż ozdobą. W misternych wzorach zapisywano rodzinne historie i regionalną tożsamość. Dziś ten język tradycji wraca do świata mody i designu. W NEW FOLK, nowej kolekcji W.KRUK, bogata historia polskiego rzemiosła spotyka się z nowoczesnym wzornictwem, tworząc opowieść o pięknie, wrażliwości i kobiecych doświadczeniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

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Powrót inspiracji ludowych to jeden z najciekawszych trendów we współczesnym designie. Motywy znane ze strojów regionalnych i rękodzieła coraz częściej wychodzą poza świat folkloru, stając się inspiracją dla projektantów mody, biżuterii i wzornictwa.

Haft, jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiego rzemiosła, przez pokolenia pozwalał wyrażać emocje, pielęgnować lokalną tożsamość i przekazywać historie zapisane w ornamentach. W zależności od regionu przybierał różne formy i wzory, ale zawsze pozostawał świadectwem kunsztu, piękna i pracy ludzkich rąk.

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Fot. materialy prasowe

NEW FOLK. Tradycja zapisana w srebrze

Z tej idei wyrasta autorska kolekcja NEW FOLK marki W.KRUK. Inspiracją dla projektantów stały się hafty z różnych części Polski, m.in. z Podhala, Krakowa, Wilanowa i Cieszyna. Każdy z tych regionów wykształcił własny język ornamentów, dlatego kolekcja odwołuje się nie tylko do estetyki haftu, lecz także do bogactwa lokalnych tradycji.

Zamiast nici pojawia się jednak srebro, które odwzorowuje charakterystyczne motywy w nowoczesnej, minimalistycznej formie. W efekcie haft opuszcza świat tkanin i zyskuje nowy środek wyrazu zapisany w biżuterii. W ten sposób marka rozwija ideę #RZEMIOSŁOjestPIĘKNE, pokazując, że tradycyjne wzornictwo z powodzeniem odnajduje się we współczesnym designie.

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Pierwsza odsłona kolekcji obejmuje 18 modeli – kolczyki, naszyjniki, wisiorki, bransoletki i pierścionki. Każdy element został zaprojektowany tak, by oddać lekkość i precyzję haftu, nie kopiując jednak dosłownie ludowych ornamentów.

Fot. materiały prasowe

Subtelne, ażurowe formy nawiązują do misternie wyszywanych wzorów, dzięki czemu biżuteria zachowuje ponadczasowy charakter i sprawdza się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji. To most łączący współczesność z tradycją, która wciąż pozostaje żywa. Kolekcję uzupełniają jedwabne chusty stworzone we współpracy z Manufakturą Jedwab Polski w Milanówku.

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Cała kolekcja NEW FOLK powstaje ręcznie w Manufakturze W.KRUK. To jedno z nielicznych miejsc w Europie, w których wciąż pielęgnuje się klasyczne rzemiosło jubilerskie, wykorzystując jednocześnie współczesne, innowacyjne technologie. Istotnym elementem kolekcji jest także odpowiedzialne podejście do produkcji. Do wykonania biżuterii wykorzystano srebro odzyskane i przywrócone do obiegu, które po procesie rafinacji zachowuje właściwości tradycyjnie pozyskiwanego kruszcu.

Kolekcja W.KRUK to hołd dla rzemiosła i kobiet

NEW FOLK nie jest jedynie kolekcją inspirowaną folklorem. To również ukłon w stronę kobiet, które pielęgnowały tradycję haftu, przekazując kolejnym generacjom nie tylko umiejętności, lecz także historie, doświadczenia i lokalne dziedzictwo.

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Fot. materiały prasowe

Tę ideę rozwija również kampania promująca kolekcję, w której łączą się dwa światy – młodości i marzeń oraz tradycji i sentymentów. Łącznikiem obu światów są hafty. Zdjęcia powstały w zabytkowej Willi pod Jedlami w Zakopanem – jednym z najważniejszych przykładów stylu zakopiańskiego, zaprojektowanym przez Stanisława Witkiewicza. To miejsce od lat pozostaje symbolem polskiej kultury i sztuki, dlatego stało się naturalnym tłem dla opowieści o tradycji i rzemiośle.

Bohaterką kampanii została Anna Nędza-Kubiniec – hafciarka i etnolożka z Podhala, która kontynuuje rodzinne tradycje przekazane jej przez mamę i babcię. Dziś sama dba o to, by charakterystyczne motywy i techniki polskiego haftu nie zostały zapomniane. Jej obecność w kampanii przypomina, że inspiracją dla kolekcji są nie tylko ludowe wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od pokoleń je tworzą i pielęgnują.

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NEW FOLK nie traktuje folkloru jako chwilowego trendu. Zamiast dosłownie odtwarzać znane motywy, czerpie z ich symboliki i przenosi ją do współczesnego wzornictwa. Dzięki temu biżuteria staje się nie tylko ozdobą, ale także opowieścią o polskim rzemiośle, lokalnej tradycji i kobietach, które przez pokolenia tworzyły historię polskiego haftu.

Kolekcja NEW FOLK jest dostępna w sprzedaży od 9 lipca 2026 r. w salonach W.KRUK oraz wkruk.pl. Wybrane elementy z kolekcji są dostępne w sprzedaży wyłącznie online.