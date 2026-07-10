Zakończyła się 11. odsłona Akademii Lubella Fot. materiały prasowe

Zakończyła się 11. już odsłona ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Lubella. W roku szkolnym 2025/2026 projekt pod hasłem "Gotuję, więc decyduję" udowodnił, że przygotowywanie posiłków to dla młodzieży nie tylko lekcja smaku, ale przede wszystkim doskonały trening samodzielności i odpowiedzialności. W tegorocznej edycji programu wzięło udział ponad 230 tysięcy uczniów z ponad 2,1 tysiąca szkół, a wyjątkowym elementem był nowy scenariusz "Sezonowość”, przygotowany we współpracy z uznaną ekspertką kulinarną, Anią Starmach.

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Szkoły coraz chętniej otwierają się na nieszablonowe formy nauki, które wykraczają poza ramy tradycyjnych podręczników. Program edukacyjny Akademia Lubella jest skierowany do uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych, którzy w jego ramach uczą się nie tylko komponowania zróżnicowanych, wartościowych dań, ale również prawidłowych zachowań związanych z niemarnowaniem jedzenia, doceniania samodzielnego przygotowywania posiłków i wartości płynących ze wspólnego ich spożywania.

Akademia stawia na nowoczesne, angażujące młodzież formaty – takie jak między innymi film edukacyjny, gra i praktyczne zadania zawarte w scenariuszach.

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Nowoczesna edukacja w praktyce

Kończąca się edycja programu obejmowała cztery lekcje. W pierwszej uczniowie poznawali zasady prawidłowego żywienia i uczyli się, jak dostosować posiłki do swojej aktualnej aktywności. Druga lekcja skupiała się na aspektach „zero waste”, pokazując jak w praktyce minimalizować marnowanie żywności i wypracować nawyki przyjazne dla naszej planety.

Lekcja trzecia podpowiadała, jak stworzyć w swojej domowej kuchni klimat restauracji. Dzięki wskazówkom Ani Starmach, młodzież poznawała tajniki estetyki serwowania potraw, zasady kompozycji talerza oraz podstawy savoir-vivre'u przy stole. Nowością w programie była lekcja czwarta, również przygotowana we współpracy z Anią Starmach. Odkrywała zasady gotowania w rytmie natury i wprowadzała uczniów w kalendarz zbiorów oraz techniki przedłużania trwałości produktów, takie jak mrożenie czy kiszenie.

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Samodzielność w kuchni

W tym roku wszystkie te obszary spinało jedno, mocne hasło: "Gotuję, więc decyduję". Oznacza ono budowanie samodzielności młodego pokolenia oraz pokazywanie, że kuchnia to przestrzeń do przejmowania inicjatywy, podejmowania świadomych wyborów i brania za nie odpowiedzialności.

Wagę tych aspektów podkreśla Paulina Dobrowolska, psychodietetyk dziecięcy, edukatorka i trenerka kulinarna. – Jako psychodietetyk pracujący z dziećmi i młodzieżą widzę, że sama wiedza o właściwym odżywianiu nie wystarcza, żeby zmienić nawyki. Młodzi ludzie potrzebują przede wszystkim doświadczeń, które pokażą im, jak tę wiedzę wykorzystać w codziennym życiu. Akademia Lubella daje taką możliwość. Zachęca młodzież do gotowania, planowania, próbowania nowych rozwiązań i samodzielnego podejmowania decyzji. A to są umiejętności, które przydają się znacznie szerzej niż tylko w kuchni – zaznacza.

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Fot. materiały prasowe

Dla ekspertki szczególnie istotne jest wzmacnianie poczucia sprawczości. – Kiedy młody człowiek sam planuje, wybiera, gotuje i widzi efekt swojej pracy, zaczyna budować w sobie przekonanie, że potrafi i ma wpływ. A to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie możemy wspierać w okresie dorastania. Bo ostatecznie nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, co warto jeść. Chodzi o to, żeby potrafić podejmować dobre decyzje dla siebie każdego dnia i mieć poczucie, że ma się realny wpływ na własne zdrowie, życie i przyszłość – dodaje Paulina Dobrowolska.

Ogromne zaangażowanie i ocena na szóstkę

Skalę sukcesu dobiegającej końca edycji najlepiej obrazują liczby. Program przyciągnął do wspólnego gotowania rzeszę uczestników, a dotychczas we wszystkich edycjach wzięło udział już ponad 1,5 miliona uczniów, którzy zyskali cenną wiedzę i praktyczną zaradność.

O wartości projektu świadczą również wyniki ankiet przeprowadzonych wśród pedagogów. Aż 98% nauczycieli ocenia program dobrze i bardzo dobrze, a 99% poleciłoby go innym. 97% pedagogów deklaruje udział w kolejnej edycji.

W ankietach pojawiają się m.in. następujące wypowiedzi: "Program "Akademia Lubella" to naprawdę ciekawy i wartościowy pomysł, który ma ogromny potencjał edukacyjny i rozwojowy. Przede wszystkim wyróżnia się nowoczesnym podejściem do nauczania – łączy teorię z praktyką, angażując uczniów".

Jak podkreślają uczestnicy programu, jego forma również spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem uczniów: "Zaprezentowana forma materiałów bardzo podobała się mnie i moim uczniom. Z zaciekawieniem i niecierpliwością czekali na kolejne zajęcia. Było dużo śmiechu, zabawy, ale też poważnej dyskusji i refleksji. Naprawdę super program!".

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– Od lat jako Grupa Maspex realizujemy programy, które realnie wpływają na kształtowanie właściwych nawyków młodzieży. Tegoroczna odsłona Akademii Lubella udowodniła, że oddanie fartucha w ręce nastolatków to był strzał w dziesiątkę. Pokazaliśmy kuchnię jako przestrzeń wolności, eksperymentu i nauki odpowiedzialności. Wysokie oceny nauczycieli oraz fakt, że chcą z nami zostać na kolejną edycję, to dla nas najlepsze potwierdzenie, że ten program jest uczniom i szkołom po prostu potrzebny – mówi Daniel Karaś, Rzecznik Prasowy i Manager ds. CSR Grupy Maspex.

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Nauczyciele, którzy zgłosili się do Akademii Lubella, mieli bezpłatny dostęp do materiałów elektronicznych (scenariuszy lekcji, prezentacji, filmów wideo oraz edukacyjnej gry słownej). Placówki, które zrealizowały program, otrzymały Certyfikaty, a uczniowie oraz nauczyciele – dyplomy i zaświadczenia. Kolejna edycja programu startuje już jesienią!

Grupa Maspex od lat realizuje największe programy edukacyjne i sportowe w Polsce. Akademia Lubella to jeden z flagowych projektów, który nieustannie zdobywa uznanie nauczycieli, realnie wpływając na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych młodzieży. Program z roku na rok cieszy się zainteresowaniem – w każdej edycji bierze udział ponad 200 tysięcy uczniów z ponad 2 tysięcy szkół. Dzięki Akademii Lubella już ponad 1,5 miliona dzieci i młodzieży zdobyło cenną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania zbilansowanych codziennych posiłków.

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