Fot. materiały prasowe

30 czerwca 2026 roku Doda złożyła wizytę w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Spotkała się tam z Sekretarzem Stanu Mateuszem Koteckim oraz mecenasami Kancelarii Prezydenta – Małgorzatą Kuczerą i Arkadiuszem Goławskim – aby rozmawiać o sytuacji zwierząt w Polsce.

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Do działania zmotywowało wszystkich pato-schronisko w Nowym Targu, w którym uśmiercano zwierzęta i zamykano drzwi przed adopcjami oraz wolontariatem w najgorszy upał. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu zostało ostatecznie zamknięte, a wolontariusze zaapelowali o adopcję przebywających tam zwierząt.

To jednak nie koniec działań – wciąż trwają prace nad ustawą schroniskową. Jak informuje Doda, spotkania w tej sprawie, zainicjowane na jej prośbę oraz prośbę Łukasza Litewki, rozpoczęły się w Kancelarii Prezydenta już w lutym 2026 roku, podczas akcji ratowania zwierząt przed mrozem, kiedy nagłaśniano dramatyczne sytuacje w schroniskach m.in. w Sobolewie i Bytomiu.

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Fot. materiały prasowe.