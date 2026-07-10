30 czerwca 2026 roku Doda złożyła wizytę w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Spotkała się tam z Sekretarzem Stanu Mateuszem Koteckim oraz mecenasami Kancelarii Prezydenta – Małgorzatą Kuczerą i Arkadiuszem Goławskim – aby rozmawiać o sytuacji zwierząt w Polsce.
Do działania zmotywowało wszystkich pato-schronisko w Nowym Targu, w którym uśmiercano zwierzęta i zamykano drzwi przed adopcjami oraz wolontariatem w najgorszy upał. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu zostało ostatecznie zamknięte, a wolontariusze zaapelowali o adopcję przebywających tam zwierząt.
To jednak nie koniec działań – wciąż trwają prace nad ustawą schroniskową. Jak informuje Doda, spotkania w tej sprawie, zainicjowane na jej prośbę oraz prośbę Łukasza Litewki, rozpoczęły się w Kancelarii Prezydenta już w lutym 2026 roku, podczas akcji ratowania zwierząt przed mrozem, kiedy nagłaśniano dramatyczne sytuacje w schroniskach m.in. w Sobolewie i Bytomiu.
"Do końca miesiąca światło dzienne ujrzy ustawa, nad którą pracujemy od zimy, by ratować bezdomne zwierzęta przed archaicznym prawem i bezdusznym systemem. To bardzo ważne, żeby ludzie wywierali presję na swoich polityków, aby ustawa weszła w życie dzięki głosowaniu. Łukasz, niestety, nie dożył tej chwili, ale wierzę, że nasza praca nie pójdzie na marne – uratujemy tysiąc zwierząt, a bezdomność zwierząt w Polsce będzie z roku na rok maleć, pochłaniając coraz mniej pieniędzy podatników""– mówi Doda.