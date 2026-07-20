Jak opalać się bezpiecznie? Wystarczy trzymać się kilku zasad Fot. materiały prasowe

Słońce poprawia nastrój, zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i pozwala cieszyć się piękną opalenizną. Warto jednak pamiętać, że z jego promieni trzeba korzystać z głową. Zdrowe opalanie nie polega na jak najdłuższym przebywaniu na słońcu, lecz na odpowiedniej ochronie skóry. Dobrze dobrany filtr SPF, regularne nakładanie kosmetyku i pielęgnacja po opalaniu sprawiają, że można bezpiecznie cieszyć się urokami lata. Jak robić to właściwie? Oto kilka prostych zasad.

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Lato to czas wyjazdów, plażowania, górskich wędrówek i długich dni spędzanych na świeżym powietrzu. Korzystając z pięknej pogody, łatwo zapomnieć, że promieniowanie UV działa nie tylko podczas opalania na plaży, ale także w trakcie spaceru, jazdy na rowerze czy odpoczynku na tarasie. Dlatego, niezależnie od tego, jak planujesz spędzić wakacje, warto zadbać o odpowiednią ochronę skóry, by cieszyć się słońcem bez obaw o poparzenia.

Jak bezpiecznie się opalać? Dobór odpowiedniego SPF to podstawa

Podstawą jest dopasowanie poziomu ochrony do swojej skóry i jej potrzeb. Osoby o jasnej karnacji, które łatwo ulegają poparzeniom i opalają się na różowo, powinny wybierać wysokie filtry SPF 30 lub SPF 50+. W tej roli sprawdzi się Sopot Sun Mleczko w sprayu nawilżające SPF 30, a dla tych, którzy wolą bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB – Sopot Sun Mleczko w sprayu nawilżające SPF 50+.

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Sopot Sun Mleczko w sprayu nawilżające SPF 50+ / fot. materiały prasowe.

Z kolei osoby o skórze oliwkowej lub śniadej, które szybciej uzyskują brązową opaleniznę, mogą wybrać kosmetyki ze średnią ochroną, takie jak Sopot Sun Emulsję do opalania wodoodporną SPF 15 lub SPF 20.

Szczególnej troski wymaga skóra wrażliwa i fotowrażliwa, czyli taka, która ma skłonność do zaczerwień, podrażnień lub oparzeń pod wpływem słońca, a także skóra problematyczna lub będąca w trakcie leczenia dermatologicznego. W takim przypadku najlepiej postawić na wyższy poziom ochrony. Dobrym wyborem będą m.in. Sopot Sun Nawilżający krem do twarzy i ciała SPF 50+ lub Sopot Sun Krem do opalania cera fotowrażliwa SPF 25.

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Fot. materiały prasowe

Równie ważna jak wysokość filtra jest sposób jego stosowania. Nie oszczędzaj kosmetyku – tylko gruba warstwa zapewni skórze odpowiednią ochronę. Nałóż go na twarz i ciało około 15–20 minut przed wyjściem na słońce, pamiętając o uszach, karku, stopach, piętach, ustach i okolicach znamion. Aby filtr działał skutecznie, ponawiaj jego aplikację mniej więcej co dwie godziny.

Promieniowanie UV działa na skórę także podczas pływania, dlatego na plażę czy odkryty basen warto wybierać kosmetyki wodoodporne, takie jak Sopot Sun Wodoodporna emulsja do opalania SPF 50+ lub Sopot Sun Emulsja do twarzy i ciała fotostabilna wodoodporna SPF 30. Pamiętaj, że nawet wodoodporne preparaty należy ponownie nałożyć po dłuższym pobycie w wodzie i osuszeniu skóry ręcznikiem, a także wtedy, gdy mocno się spocisz – niezależnie od tego, czy grasz w siatkówkę plażową, spacerujesz w upale, czy po prostu odpoczywasz na słońcu.

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Fot. materiały prasowe.

O skórę zadbaj również przed opalaniem i po opalaniu

Jeśli marzysz o złocistej opaleniźnie, nie próbuj przyspieszać jej kosztem niższego filtra SPF. Znacznie lepiej postawić na kosmetyki, które wspierają naturalny proces opalania. Jednym z nich jest Sopot Sun Aktywator opalania z tyrozyną i masłem kakaowym. Pamiętaj jednak, że nie zastąpi on ochrony przeciwsłonecznej, dlatego przed wyjściem na słońce sięgnij po kosmetyk z odpowiednim SPF.

Nie bój się wysokiego SPF. To mit, że ochrona SPF 50+ uniemożliwia opalanie. W rzeczywistości pozwala uzyskać opaleniznę stopniowo, jednocześnie lepiej chroniąc skórę przed poparzeniami i szkodliwym działaniem promieniowania UV. Nawet jeśli skóra zdążyła już zbrązowieć, nadal potrzebuje codziennej ochrony. Dlatego nie rezygnuj z SPF także pod koniec urlopu.

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Fot. materiały prasowe

Po zakończonym opalaniu warto zadbać o skórę – nawet jeśli nie jest poparzona, potrzebuje nawilżenia i ukojenia. Na co dzień sprawdzi się Sopot Sun Nawilżające mleczko utrwalające opaleniznę, które pomaga dłużej zachować złocisty kolor. Jeśli jednak po pobycie na słońcu pojawi się zaczerwienienie lub podrażnienie, zrezygnuj z opalania do czasu regeneracji skóry. W takiej sytuacji ulgę przyniesie Sopot Sun Żel łagodzący po opalaniu.

Bezpieczne opalanie nie wymaga skomplikowanej rutyny i nie ogranicza się tylko do plaży – słońce działa każdego dnia i gdziekolwiek jesteś. Wystarczy dopasować filtr do potrzeb swojej skóry, pamiętać o jego regularnym nakładaniu i nie pomijać pielęgnacji po ekspozycji na słońce. Dzięki temu letni wypoczynek będzie nie tylko przyjemny, ale również bezpieczny dla skóry. Odpowiednio dobrane kosmetyki z serii Sopot Sun pomogą zadbać o nią na każdym etapie – przed opalaniem, w jego trakcie i po powrocie do domu.