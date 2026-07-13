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Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia Ci podstawową ochronę podczas wyjazdu do większości państw europejskich. Nie jest to jednak kompleksowa pomoc, która zastąpi ubezpieczenie podróżne. W wielu sytuacjach to Ty poniesiesz pełną odpowiedzialność finansową.

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EKUZ pokryje koszty leczenia przy nagłym zachorowaniu lub wypadku i zapewni darmowe wsparcie medyczne na takich samych zasadach, które obowiązują obywateli danego kraju. Karta EKUZ nie pokryje jednak kosztów wizyt lekarskich w prywatnych klinikach czy transportu medycznego do Polski.

Kiedy karta EKUZ Ci nie pomoże?

W niektórych sytuacjach brak polisy turystycznej oznacza ogromny problem finansowy.

Wyjazd poza Europę – Turcja, Egipt czy Tunezja

EKUZ działa wyłącznie w państwach członkowskich UE oraz EFTA. Jeśli planujesz relaks na Riwierze Tureckiej, nurkowanie w Egipcie czy wyjazd do USA, karta nie będzie tam honorowana jako podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Wszelkie rachunki za interwencje medyczne pokryjesz ze swoich oszczędności.

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Przykład z życia:

Pani Anna uległa wypadkowi komunikacyjnemu podczas urlopu w Turcji. Trafiła do tamtejszej kliniki, gdzie koszty ratowania życia i wielodniowej hospitalizacji przekroczyły 330 000 zł. Miała ubezpieczenie turystyczne, ale wykupiła najtańszy wariant ze zbyt niską sumą gwarantowaną. Brakującą kwotę pokryła rodzina ze zbiórek charytatywnych.

Gdyby turystka wybrała polisę turystyczną z sumą ubezpieczenia ustaloną na co najmniej 500 000 zł, nie musiałaby się martwić o koszty leczenia.

Specjalistyczny transport medyczny do Polski

Jeśli po wypadku na rowerze w Grecji czy Hiszpanii trafisz do szpitala i otrzymasz pomoc medyczną, polski NFZ nie zapłaci za Twój powrót do domu. Koszt transportu w asyście lekarza to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ubezpieczenie podróżne pokrywa go w ramach pakietu Assistance.

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Akcje ratownicze w górach i na wodzie

W Polsce akcje ratunkowe organizowane przez TOPR czy WOPR nie są odpłatne. Jeśli doznasz urazu na szlaku w Austrii czy na Słowacji i konieczne będzie wysłanie helikoptera ratunkowego, koszt pokryjesz z własnych środków.

Uwaga:

W wielu popularnych zagranicznych kurortach narciarskich czy nadmorskich często brakuje publicznych przychodni. Z każdym urazem lub infekcją trafiasz od razu do placówki prywatnej, której EKUZ w ogóle nie obejmuje.

Korzystanie z prywatnych placówek medycznych

EKUZ uprawnia Cię do leczenia tylko w tych placówkach, które mają podpisaną umowę z lokalnym odpowiednikiem NFZ. Konsultacje w prywatnych gabinetach, interwencyjne wizyty u stomatologa czy prywatne zabiegi nie podlegają zwrotowi.

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Udział własny pacjenta

Systemy zdrowotne w różnych krajach UE mocno się od siebie różnią. Zasada jest prosta: EKUZ zapewnia Ci dokładnie takie same prawa do opieki zdrowotnej, jakie mają obywatele danego państwa.

W wielu krajach pacjenci wnoszą bezzwrotne opłaty (np. 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu lub dopłata do wydawanych leków). Jeśli masz odpowiednie ubezpieczenie podróżne, ubezpieczyciel zwróci Ci również te koszty.

Oszczędzanie na ubezpieczeniu to największe ryzyko

Karta EKUZ to ważny dokument dla podróżujących po Unii Europejskiej, jednak w razie poważnego wypadku okaże się niewystarczająca.

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Nie pozwól, aby choroba zrujnowała Twój domowy budżet. Zadbaj o pełne bezpieczeństwo swojej rodziny przed wyjazdem. Sprawdź, jak niewiele kosztuje wielomilionowa ochrona na czas urlopu i wykup polisę online z 10-procentową zniżką z kartą EKUZ: https://www.uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie-podrozne/destinations.

Źródła:

Ministerstwo Zdrowia i NFZ, Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego , https://pacjent.gov.pl/ekuz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – Ubezpieczenie w podróży zagranicznej UNIQA https://rf.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-uwage-przy-wyborze-ubezpieczenia-podroznego/

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