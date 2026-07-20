Fot. materiały prasowe

Coraz więcej osób zamiast zatłoczonych kurortów wybiera miejsca, które pozwalają odzyskać spokój, dobrze się wyspać i wrócić z urlopu z nową energią. Taki wypoczynek proponuje mazowiecki kompleks Manor House SPA**** – Pałac Odrowążów***** – hotel wyłącznie dla dorosłych (18+), przyjazny weganom i alergikom, położony zaledwie około 1,5 godziny drogi od Warszawy. To miejsce, gdzie luksus oznacza czas dla siebie, biowitalne zabiegi i kontakt z naturą.

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Wakacje w hotelu dla dorosłych – nowy trend na letni wypoczynek

Coraz częściej wyjeżdżamy nie po to, by zobaczyć jak najwięcej, ale żeby na chwilę zwolnić. W odpowiedzi na ten trend rośnie popularność hoteli przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Bez dziecięcego gwaru, animacji i tłocznych atrakcji łatwiej się wyciszyć, zadbać o sen i naprawdę odpocząć.

Fot. materiały prasowe

Manor House SPA od lat rozwija właśnie taką filozofię wypoczynku. Położony wśród zabytkowego, dziesięciohektarowego parku hotel funkcjonuje jako obiekt 18+, oferując gościom kameralną atmosferę oraz autorskie programy wspierające zdrowie i regenerację.

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Bio_Witalne Wakacje – urlop, który regeneruje organizm

Letni pakiet Bio_Witalne Wakacje 18+ to znacznie więcej niż nocleg ze śniadaniem. To gotowy program aktywności, dzięki którym organizm ma szansę naprawdę odpocząć.

Na gości czeka niespieszny wypoczynek wśród przyrody i wzmacniających energii natury - tzw. Quietcations, czyli ciche wakacje w hotelu bez dzieci, położonego z dala od miejskiego pośpiechu i zgiełku. Do tego: poranne ćwiczenia i kąpiele w bezchlorowym basenie z ożywioną wodą Grandera, saunowanie w Łaźniach Rzymskich, energetyzująca terapia w Komnacie Biowitalności, seanse w Chacie Solnej, spacery po zabytkowym parku i Ogrodzie Medytacji oraz nietuzinkowa oferta Biowitalnego SPA, a także autorski Pokojowy Program SPA. Na uwagę zasługują koncerty mis i gongów tybetańskich, których wibracje pomagają wyciszyć organizm, zredukować napięcie i osiągnąć stan głębokiego odprężenia.

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Fot. materiały prasowe

Można korzystać również z prozdrowotnych kąpieli ofuro w wysokich wannach, jogi dla wzmocnienia organizmu i poprawy samopoczucia, klasycznych masaży, maderoterapii, kobido, refleksologii i innych biowitalnych terapii i relaksacyjnych rytuałów opartych na naturalnych metodach wspierania organizmu.

Longevity – pięć dni dla zdrowia i długowieczności

Jedną z największych nowości tego sezonu jest autorski, pięciodniowy program Longevity, który powstał z myślą o osobach, chcących poprawić jakość życia, odzyskać energię i nauczyć się zdrowych nawyków. Program łączy aktywność fizyczną, odpowiednio skomponowaną dietę, zabiegi SPA, relaks na basenie, saunowanie, jogę oddechu i ciała, seanse w chacie solnej, muzykoterapię i sylwoterapię. Uczestnicy uczą się, jak skuteczniej radzić sobie ze stresem, poprawić jakość snu i zadbać o organizm również po zakończeniu urlopu.

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Fot. materiały prasowe

To propozycja dla wszystkich, którzy wierzą, że najlepszą inwestycją jest własne zdrowie. Pierwsze turnusy już w terminach: 22-26.07 oraz 13-16.09.2026 r.

Sylwoterapia – dlaczego las działa jak naturalny reset?

Jednym z elementów pobytu jest sylwoterapia, czyli świadome korzystanie z dobroczynnego wpływu drzew na organizm. Już kilkadziesiąt minut spędzonych wśród zieleni oddziałuje na wszystkie zmysły, koi je i pomaga zwolnić oddech, wyciszyć układ nerwowy oraz ograniczyć skutki codziennego stresu.

Fot. materiały prasowe

W zabytkowym parku Manor House SPA, który można nazwać naturalnym uzdrowiskiem, rośnie wiele pięknych drzew i pomników przyrody. Drzewa produkują ogromne ilości tlenu, zatrzymują pyły i zanieczyszczenia oraz wydzielają fitoncydy – naturalne substancje chroniące je przed bakteriami i grzybami. Wdychanie powietrza bogatego w te związki może korzystnie wpływać na drogi oddechowe i wspierać naturalną odporność organizmu. Taki okazały drzewostan jest także miejscem o wysokim stężeniu jonów ujemnych, które wiążą się z lepszą jakością powietrza i mogą sprzyjać poprawie samopoczucia, koncentracji oraz redukcji zmęczenia.

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Biowitalne SPA – regeneracja wszystkimi zmysłami

W Manor House SPA relaks nie kończy się na masażu. Goście korzystają z autorskiego programu odmładzającego Alchemia Zdrowia®, w tym energetycznych terapii, łączących nowoczesne rozwiązania z naturalnymi metodami wspierania organizmu, które pobudzają jego zdolność do autoregeneracji.

Całość uzupełnia autorska kuchnia oparta na naturalnych składnikach oraz filozofii świadomego odżywiania, w tym karta tradycyjna i wegańska, z której słynie hotelowa restauracja.

Fot. materiały prasowe

Domy Kopułowe – nowy wymiar wypoczynku

Ciekawą propozycją dla osób, które chcą przeżyć coś więcej niż tradycyjny pobyt w hotelu, jest kompleks Domów Kopułowych – tegoroczna nowość Manor House SPA. Dziewięć kameralnych sferycznych domów, pełniących funkcję noclegową, otacza dużą centralną kopułę przeznaczoną do jogi, medytacji, warsztatów rozwojowych i koncertów relaksacyjnych. Ich organiczna forma inspirowana naturą, brak ostrych krawędzi i wyjątkowa akustyka sprawiają, że już samo przebywanie w takim wnętrzu daje poczucie harmonii i wyciszenia. Każda kopuła posiada wysoką wannę Duo Ofuro w strefie dziennej, przyległą łazienkę z prysznicem i mały, prywatny ogródek. Ma także własną symbolikę, nawiązującą do jednego z aspektów równowagi i dobrostanu.

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Fot. materiały prasowe

Blisko Warszawy, a jakby w innym świecie

Nie trzeba lecieć na drugi koniec Europy czy do egzotycznych krajów, by naprawdę odpocząć. Czasem wystarczy wyjechać z miasta, odłożyć telefon, zanurzyć się w zieleni i pozwolić organizmowi wrócić do jego naturalnego rytmu.

Fot. materiały prasowe

Manor House SPA pokazuje, że współczesny luksus nie oznacza przepychu. Coraz częściej jest nim błogi spokój, dobry sen, zdrowe jedzenie, kontakt z naturą i kilka dni poświęconych wyłącznie sobie. Właśnie dlatego pobyt tutaj może stać się nie tylko udanym urlopem, ale także początkiem zdrowszego stylu życia.