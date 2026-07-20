Coraz więcej osób zamiast zatłoczonych kurortów wybiera miejsca, które pozwalają odzyskać spokój, dobrze się wyspać i wrócić z urlopu z nową energią. Taki wypoczynek proponuje mazowiecki kompleks Manor House SPA**** – Pałac Odrowążów***** – hotel wyłącznie dla dorosłych (18+), przyjazny weganom i alergikom, położony zaledwie około 1,5 godziny drogi od Warszawy. To miejsce, gdzie luksus oznacza czas dla siebie, biowitalne zabiegi i kontakt z naturą.
Wakacje w hotelu dla dorosłych – nowy trend na letni wypoczynek
Coraz częściej wyjeżdżamy nie po to, by zobaczyć jak najwięcej, ale żeby na chwilę zwolnić. W odpowiedzi na ten trend rośnie popularność hoteli przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Bez dziecięcego gwaru, animacji i tłocznych atrakcji łatwiej się wyciszyć, zadbać o sen i naprawdę odpocząć.
Manor House SPA od lat rozwija właśnie taką filozofię wypoczynku. Położony wśród zabytkowego, dziesięciohektarowego parku hotel funkcjonuje jako obiekt 18+, oferując gościom kameralną atmosferę oraz autorskie programy wspierające zdrowie i regenerację.
Bio_Witalne Wakacje – urlop, który regeneruje organizm
Letni pakiet Bio_Witalne Wakacje 18+ to znacznie więcej niż nocleg ze śniadaniem. To gotowy program aktywności, dzięki którym organizm ma szansę naprawdę odpocząć.
Na gości czeka niespieszny wypoczynek wśród przyrody i wzmacniających energii natury - tzw. Quietcations, czyli ciche wakacje w hotelu bez dzieci, położonego z dala od miejskiego pośpiechu i zgiełku. Do tego: poranne ćwiczenia i kąpiele w bezchlorowym basenie z ożywioną wodą Grandera, saunowanie w Łaźniach Rzymskich, energetyzująca terapia w Komnacie Biowitalności, seanse w Chacie Solnej, spacery po zabytkowym parku i Ogrodzie Medytacji oraz nietuzinkowa oferta Biowitalnego SPA, a także autorski Pokojowy Program SPA. Na uwagę zasługują koncerty mis i gongów tybetańskich, których wibracje pomagają wyciszyć organizm, zredukować napięcie i osiągnąć stan głębokiego odprężenia.
Można korzystać również z prozdrowotnych kąpieli ofuro w wysokich wannach, jogi dla wzmocnienia organizmu i poprawy samopoczucia, klasycznych masaży, maderoterapii, kobido, refleksologii i innych biowitalnych terapii i relaksacyjnych rytuałów opartych na naturalnych metodach wspierania organizmu.
Longevity – pięć dni dla zdrowia i długowieczności
Jedną z największych nowości tego sezonu jest autorski, pięciodniowy program Longevity, który powstał z myślą o osobach, chcących poprawić jakość życia, odzyskać energię i nauczyć się zdrowych nawyków. Program łączy aktywność fizyczną, odpowiednio skomponowaną dietę, zabiegi SPA, relaks na basenie, saunowanie, jogę oddechu i ciała, seanse w chacie solnej, muzykoterapię i sylwoterapię. Uczestnicy uczą się, jak skuteczniej radzić sobie ze stresem, poprawić jakość snu i zadbać o organizm również po zakończeniu urlopu.
To propozycja dla wszystkich, którzy wierzą, że najlepszą inwestycją jest własne zdrowie. Pierwsze turnusy już w terminach: 22-26.07 oraz 13-16.09.2026 r.
Sylwoterapia – dlaczego las działa jak naturalny reset?
Jednym z elementów pobytu jest sylwoterapia, czyli świadome korzystanie z dobroczynnego wpływu drzew na organizm. Już kilkadziesiąt minut spędzonych wśród zieleni oddziałuje na wszystkie zmysły, koi je i pomaga zwolnić oddech, wyciszyć układ nerwowy oraz ograniczyć skutki codziennego stresu.
W zabytkowym parku Manor House SPA, który można nazwać naturalnym uzdrowiskiem, rośnie wiele pięknych drzew i pomników przyrody. Drzewa produkują ogromne ilości tlenu, zatrzymują pyły i zanieczyszczenia oraz wydzielają fitoncydy – naturalne substancje chroniące je przed bakteriami i grzybami. Wdychanie powietrza bogatego w te związki może korzystnie wpływać na drogi oddechowe i wspierać naturalną odporność organizmu. Taki okazały drzewostan jest także miejscem o wysokim stężeniu jonów ujemnych, które wiążą się z lepszą jakością powietrza i mogą sprzyjać poprawie samopoczucia, koncentracji oraz redukcji zmęczenia.
Biowitalne SPA – regeneracja wszystkimi zmysłami
W Manor House SPA relaks nie kończy się na masażu. Goście korzystają z autorskiego programu odmładzającego Alchemia Zdrowia®, w tym energetycznych terapii, łączących nowoczesne rozwiązania z naturalnymi metodami wspierania organizmu, które pobudzają jego zdolność do autoregeneracji.
Całość uzupełnia autorska kuchnia oparta na naturalnych składnikach oraz filozofii świadomego odżywiania, w tym karta tradycyjna i wegańska, z której słynie hotelowa restauracja.
Domy Kopułowe – nowy wymiar wypoczynku
Ciekawą propozycją dla osób, które chcą przeżyć coś więcej niż tradycyjny pobyt w hotelu, jest kompleks Domów Kopułowych – tegoroczna nowość Manor House SPA. Dziewięć kameralnych sferycznych domów, pełniących funkcję noclegową, otacza dużą centralną kopułę przeznaczoną do jogi, medytacji, warsztatów rozwojowych i koncertów relaksacyjnych. Ich organiczna forma inspirowana naturą, brak ostrych krawędzi i wyjątkowa akustyka sprawiają, że już samo przebywanie w takim wnętrzu daje poczucie harmonii i wyciszenia. Każda kopuła posiada wysoką wannę Duo Ofuro w strefie dziennej, przyległą łazienkę z prysznicem i mały, prywatny ogródek. Ma także własną symbolikę, nawiązującą do jednego z aspektów równowagi i dobrostanu.
Blisko Warszawy, a jakby w innym świecie
Nie trzeba lecieć na drugi koniec Europy czy do egzotycznych krajów, by naprawdę odpocząć. Czasem wystarczy wyjechać z miasta, odłożyć telefon, zanurzyć się w zieleni i pozwolić organizmowi wrócić do jego naturalnego rytmu.
Manor House SPA pokazuje, że współczesny luksus nie oznacza przepychu. Coraz częściej jest nim błogi spokój, dobry sen, zdrowe jedzenie, kontakt z naturą i kilka dni poświęconych wyłącznie sobie. Właśnie dlatego pobyt tutaj może stać się nie tylko udanym urlopem, ale także początkiem zdrowszego stylu życia.
Materiał PR Manor House SPA