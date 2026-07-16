Fot. materiały prasowe

Gra reaguje z opóźnieniem, mimo że test prędkości pokazuje świetny wynik? To częsty problem, bo o jakości rozgrywki decydują nie tylko megabity na sekundę. Liczy się też droga, którą dane pokonują do serwera. Właśnie dlatego warto rozumieć pojęcia routingu i peeringu, czyli dwa elementy, które często przesądzają o tym, czy rozgrywka przebiega płynnie.

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Szybki internet nie zawsze oznacza niski ping

Prędkość łącza jest ważna, ale nie opisuje całej jakości grania online. Wysokie pobieranie pomaga przy instalowaniu gier, ściąganiu aktualizacji i korzystaniu z kilku urządzeń naraz. Podczas meczu gra zwykle nie przesyła wielkich plików. Wysyła i odbiera niewielkie pakiety informacji o ruchu postaci, strzałach, położeniu przeciwników i odpowiedziach serwera.

Dlatego gry online lagują nawet wtedy, gdy internet wydaje się bardzo szybki. Dla gracza ważniejszy od samej prędkości bywa ping, czyli czas, po jakim gra otrzymuje odpowiedź z serwera. Liczy się też stabilność. Jeżeli jedno polecenie dociera szybko, a kolejne z dużym opóźnieniem, rozgrywka zaczyna sprawiać wrażenie szarpanej.

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Prędkość łącza przypomina szerokość drogi, którą da się przewieźć dużo danych. Ping przypomina czas dotarcia do konkretnego miejsca. Szeroka droga niewiele pomoże, jeśli trasa prowadzi objazdem przez kilka zatłoczonych skrzyżowań.

Co dzieje się po kliknięciu w grze?

Po naciśnięciu przycisku informacja trafia z komputera lub konsoli do routera, potem do sieci operatora, dalej przez kolejne sieci i dopiero na serwer gry. Serwer przetwarza informacje od wszystkich graczy i odsyła zaktualizowany stan rozgrywki. Całość trwa ułamki sekundy, ale w grach dynamicznych nawet drobne opóźnienie jest odczuwalne.

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Jeżeli serwer znajduje się w Niemczech, trasa jest zwykle krótsza niż przy połączeniu z USA. Nie oznacza to jednak, że dane zawsze biegną najprostszą linią. Internet nie działa jak mapa z jedną prostą drogą do celu. Pakiety mogą przechodzić przez różne punkty pośrednie. Każdy z nich może dodać trochę opóźnienia albo sprawić, że połączenie będzie mniej stabilne.

W strzelankach, grach sportowych i tytułach typu battle royale różnica jest szczególnie widoczna. Postać może cofać się na mapie, przeciwnik pojawia się z opóźnieniem, a trafienie nie zostaje zaliczone mimo dobrego celowania. To moment, w którym gracz mówi, że gra laguje, choć pobieranie działa bez zarzutu.

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Routing, czyli którędy płyną dane

Routing to wybór drogi, którą pakiety danych pokonują od gracza do serwera i z powrotem. Najprościej porównać go do nawigacji, która wybiera trasę przejazdu. Różnica polega na tym, że użytkownik zwykle nie widzi tej trasy i nie może jej ręcznie wybrać. Decyzje zapadają w sieciach, przez które przechodzą dane.

Najkrótsza trasa geograficzna nie zawsze jest najlepszą trasą internetową. Gracz w Polsce może łączyć się z serwerem we Frankfurcie, ale pakiety mogą po drodze przechodzić przez kilka sieci pośrednich. Dla zwykłego przeglądania stron taka różnica może nie mieć znaczenia. Dla rozgrywki online każda dodatkowa zwłoka zwiększa ryzyko spóźnionej reakcji.

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Właśnie dlatego gry online lagują mimo szybkiego internetu. Prędkość pokazuje, ile danych może przejść przez łącze. Routing pokazuje, jak sprawnie te dane trafiają do konkretnego serwera. Jeśli trasa jest długa, zmienna albo przeciążona, wysoka prędkość pobierania nie rozwiąże problemu.

Dlaczego wieczorem bywa gorzej?

Jakość połączenia może zmieniać się w zależności od obciążenia sieci, awarii, prac technicznych albo problemów u operatorów pośrednich. Dlatego gra potrafi działać dobrze rano, a gorzej wieczorem, gdy występuje większe obciążenie w sieci lub na trasie do serwera gry. Problem nie zawsze leży wtedy w komputerze, konsoli lub routerze. Czasem dane trafiają do serwera mniej korzystną trasą, a innym razem ta sama trasa staje się po prostu przeciążona.

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Fot. materiały prasowe

Peering, czyli skrót między sieciami

Peering to sposób, w jaki różne sieci wymieniają między sobą dane. Im lepiej są ze sobą połączone, tym krótszą i stabilniejszą drogę mogą mieć pakiety do serwera gry. Można myśleć o nim jak o skrócie między sieciami, który pozwala ominąć część zbędnych pośredników. Gdy sieć operatora ma dobre połączenia z miejscami, w których działa infrastruktura gier, dane mogą docierać szybciej i bardziej przewidywalnie.

Dla graczy to ważne, bo wiele popularnych gier online korzysta z serwerów lub infrastruktury w dużych centrach danych w Europie, na przykład w Niemczech, Holandii czy Francji. Jeżeli droga do takich miejsc jest krótka i stabilna, ping zwykle jest niższy. Jeżeli pakiety muszą przejść przez wiele sieci pośrednich, opóźnienie może wzrosnąć.

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Peering nie jest parametrem, który widać na naklejce routera albo w prostym porównaniu ofert. Mimo to wpływa na codzienne wrażenia z gry. Dwóch graczy z podobną prędkością może mieć inne wyniki w tym samym tytule, ponieważ ich pakiety docierają do serwera inną trasą. Niski ping jest więc wynikiem dobrej drogi, stabilnej sieci domowej i sprawnych połączeń między sieciami.

Dlaczego test prędkości nie wyjaśnia wszystkiego?

Test prędkości jest przydatny, ale pokazuje tylko część obrazu. Zwykle mierzy połączenie z bliskim albo łatwo dostępnym serwerem testowym. Gra łączy się natomiast z własnym serwerem, często w innym kraju i na zupełnie innej trasie. Wynik pobierania może być więc świetny, a ping w grze nadal słaby.

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To tak, jakby oceniać podróż do Berlina na podstawie czasu dojazdu do sklepu obok domu. Start jest ten sam, ale dalsza trasa wygląda inaczej. Speed test odpowiada na pytanie, jak działa łącze w konkretnym pomiarze. Gra sprawdza jakość połączenia z własnym serwerem, często oddalonym o setki lub tysiące kilometrów.

Jeżeli gry online lagują, a test pokazuje wysoką prędkość, warto sprawdzić nie tylko pobieranie, lecz także ping, stabilność i utratę pakietów. Znaczenie ma też to, co dzieje się w domu. Aktualizacje systemu, synchronizacja chmury, streaming i pobieranie plików mogą ustawiać pakiety z gry w kolejce.

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Ping, jitter i utrata pakietów

Ping to czas, po jakim urządzenie gracza dostaje odpowiedź z serwera. Im niższy, tym szybciej gra reaguje na polecenia. Jitter to zmienność pingu. Jeśli raz odpowiedź wraca po 25 milisekundach, a po chwili po 90, gra może działać nierówno. Utrata pakietów oznacza, że część danych nie dociera do celu. W grze może to powodować cofanie postaci, teleportowanie przeciwników albo nagłe przycięcia.

Efekty są dobrze znane graczom: teleportujące się postacie, cofanie ruchu, spóźnione strzały, nagłe przycięcia i rozłączenia. Dla filmu online problem bywa mniej widoczny, bo wideo może buforować dane z wyprzedzeniem. Gra online nie ma takiego komfortu. Musi reagować natychmiast.

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Czym jest WinMTR?

To narzędzie do sprawdzania jakości połączenia internetowego. Działa jak ciągły test stabilności (ping) połączony z mapą drogi, jaką pokonują dane od komputera do serwera docelowego.

Problem międzyoperatorski (zakłócenia na trasie)

Poznasz go po tzw. efekcie kaskadowym: do pewnego momentu sieć działa idealnie, po czym na jednym z ruterów parametry drastycznie się pogarszają i ten zły stan utrzymuje się na wszystkich kolejnych krokach aż do celu.

Co możesz zrobić? Jako użytkownik nie naprawisz obcej sieci. Można spróbować użyć VPN, który zmusi ruch do ominięcia problematycznego fragmentu drogi.

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Co możesz sprawdzić samodzielnie?

Najpierw warto wykluczyć problemy w domowej sieci. Połączenie przewodem Ethernet jest zwykle stabilniejsze niż Wi-Fi, ponieważ eliminuje zakłócenia radiowe i zmienność połączenia bezprzewodowego. Sieć bezprzewodowa może być zakłócana przez ściany, odległość od routera, sąsiednie sieci i liczbę aktywnych urządzeń. Jeśli po kablu gra działa lepiej, winny może być ostatni odcinek połączenia, a nie sam internet.

Drugim krokiem jest zamknięcie programów działających w tle. Platformy z grami, kopie zapasowe, aktualizacje i aplikacje do rozmów potrafią wpływać na opóźnienia, zwłaszcza gdy wykorzystują wysyłanie danych (upload). Warto też sprawdzić, czy lagi pojawiają się tylko w jednej grze, na jednym serwerze lub o konkretnej porze. To pomaga odróżnić problem domowy od problemu z trasą do serwera.

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Czasem pomaga ręczna zmiana regionu w grze. Automatyczny wybór nie zawsze oznacza najlepszą trasę. Serwer opisany jako europejski może znajdować się w miejscu, do którego pakiety docierają mniej korzystnie. Porównanie kilku serwerów daje więcej informacji niż sam wynik testu prędkości.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze internetu do gier?

Internet dla gracza powinien być szybki, ale przede wszystkim stabilny. Maksymalna prędkość pobierania jest tylko jednym z kryteriów. Ważne są opóźnienia, jakość routera, możliwość korzystania z przewodu Ethernet, technologia dostępu oraz to, jak sieć operatora łączy się z innymi sieciami.

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Najlepiej myśleć o łączu jak o całym łańcuchu. Komputer, konsola, router, Wi-Fi lub kabel, sieć operatora, routing, peering i lokalizacja serwera składają się na jeden wynik. Jeśli jeden element jest słaby, gra może lagować. Jeśli wszystkie działają dobrze, rozgrywka jest przewidywalna, a to dla gracza bywa ważniejsze niż imponująca liczba megabitów.

Liczy się droga, nie tylko tempo

Odpowiedź na pytanie, dlaczego gry online lagują mimo szybkiego internetu, zwykle kryje się w trasie danych. Prędkość pomaga przy pobieraniu i obsłudze wielu urządzeń, ale w rozgrywce online najważniejsze są ping, stabilność, routing i peering. Dane muszą docierać do serwera szybko, regularnie i możliwie stabilną trasą.

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Zanim gracz uzna, że potrzebuje wyłącznie wyższej prędkości, powinien sprawdzić połączenie kablowe, obciążenie sieci domowej, region serwera oraz wyniki pingu w samej grze. Czasem poprawa jest prosta. Czasem decyduje jakość trasy poza domem. Najlepszy internet do grania to taki, który nie tylko szybko przesyła dane, lecz także prowadzi je do serwera bez zbędnych objazdów.