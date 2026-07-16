Fot. materiały prasowe

Fine dining to dziś coś więcej niż znakomita kuchnia. To emocje, wyjątkowa oprawa i detale, dzięki którym kolacja potrafi stać się jednym z najpiękniejszych wspomnień lata. Dlatego w tej edycji FineDiningWeek® wybrane restauracje przygotowały doświadczenia specjalne: uczty w niezwykłych miejscach, podróże przez zapomniane receptury, degustacje stworzone z myślą o pasjonatach konkretnych smaków, wieczory z muzyką na żywo oraz autorskie koncepty, w których Gość staje się częścią kulinarnej historii. To propozycje dla tych, którzy chcą celebrować jedzenie w niecodzienny sposób.

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Rezerwacje trwają na FineDiningWeek.pl .

Barokowa uczta na zamku w Wiśniczu i food sharing experience w Krakowie

Jak smakował barok? Odpowiedzi warto poszukać w Figatelli na Zamku w Wiśniczu. Chef Marcin Pławecki inspiruje się recepturami Stanisława Czernieckiego – kuchmistrza książąt Lubomirskich i autora „Compendium ferculorum”, pierwszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku – nadając historycznym przepisom współczesny charakter. To wyjątkowa okazja, by odkryć barokowe smaki w zupełnie nowej odsłonie. W menu znalazły się m.in. sezonowana wołowina Rubia Gallega i Wagyu, francuskie ostrygi, carpaccio z krewetek Gambero Rosso, okoń morski z botwinkowym risotto oraz ciepła chałka z lodami truskawkowymi.

Fot. materiały prasowe

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Inną opowieść o wspólnym celebrowaniu przy stole tworzy Folga – rekomendowana przez Michelin krakowska restauracja, w której najważniejszym elementem doświadczenia jest dzielenie się smakiem. Tu jedzenie nie trafia wyłącznie na indywidualne talerze, lecz staje się pretekstem do rozmowy, wymiany emocji i uważnego bycia razem. Food sharing experience pozwala spróbować wielu dań podczas jednej wizyty: od tatara wołowego z żółtkiem, grzankami i piklami, przez ceviche z batatem, szparagami i rabarbarem oraz rostbef z kapustą i sosem chimichurri, po miecznika z pak choi, a na deser – profiterol z białą czekoladą i maliną oraz tiramisu z Pedro Ximénez i wiśniami.

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Gwiazdka Michelin, tajemnicze menu i Omakase – Warszawa zaprasza do stołu

Nie każda kolacja zaczyna się od menu. Czasem zaczyna się od ciekawości, zaufania i pytania: „co wydarzy się za chwilę?”. Podczas FineDiningWeek® Warszawa zaprasza na trzy wyjątkowe doświadczenia, w których jedzenie staje się opowieścią – od podróży przez smaki dawnej Polski, przez kuchnię wyróżnioną gwiazdką Michelin, aż po japońską sztukę oddania się w ręce Chefa.

W Epoce, rekomendowanej przez Michelin, Goście dosłownie przeniosą się w czasie. Menu pozostaje niespodzianką aż do wizyty – dopiero przy stole odkryją, jakie zapomniane receptury i smaki minionych epok Chef Marcin Przybysz zinterpretował na nowo. Inspiracje polskimi księgami kucharskimi sprzed wieków, zabytkowe wnętrza i lokalne produkty tworzą kolację, która jest nie tylko posiłkiem, lecz także spotkaniem z historią.

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W hub.praga, restauracji nagrodzonej gwiazdką Michelin, liczy się to, co najważniejsze: doskonały produkt, precyzja i szacunek do składników. Chef Witek Iwański tworzy autorską kuchnię, w której polskie smaki spotykają się z nowoczesnym spojrzeniem. Na Gości czekają m.in. chłodnik szparagowy, pierogi z twarogiem, nasturcją i czosnkiem niedźwiedzim, pieczony antrykot surf & turf z polskimi rakami oraz deser z warszawskim miodem, letnią truflą i słonym karmelem.

InAzia w hotelu Sheraton Grand Warsaw proponuje z kolei limitowane doświadczenie Omakase – kolację, podczas której Gość oddaje stery Chefowi i pozwala poprowadzić się przez autorską selekcję dań. Każdy kolejny serwis jest niespodzianką, a całość układa się w pełną emocji podróż po smakach Azji.

Trzy miejsca, trzy różne filozofie i jeden wspólny mianownik: kolacja, której nie da się sprowadzić wyłącznie do jedzenia.

Fot. materiały prasowe

Degustacja w koronach drzew z muzyką na żywo w Łodzi

Są takie wieczory, w których każdy detal gra swoją rolę – smak, światło, dźwięk i widok. Łódzkie doświadczenie specjalne przenosi Gości ponad miejski zgiełk, na otoczony zielenią dach restauracji Heksagon 2.0, gdzie kolacja degustacyjna odbywa się przy akompaniamencie muzyki na żywo. To właśnie tutaj, w nowej przestrzeni wśród koron drzew, Chef Michał Bartczak serwuje siedmiodaniową kompozycję opartą na sezonowych inspiracjach, produktach najwyższej jakości i nowoczesnych technikach kulinarnych. W menu znalazły się się m.in. tortellini z krewetkami i homarem, dorsz Skrei z kawiorem Antonius, kalafiorem i białymi szparagami, polędwica wołowa ze speckiem, truflą i sosem ze smardzami oraz deser z jogurtem i rabarbarem. Ta uczta oraz zachód słońca nad Łodzią, oprawa muzyczna i starannie dobrana selekcja win to przepis na wieczór, który będzie smakował jeszcze długo po ostatnim kęsie.

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Kontrasty Poznania: ser czy stek?

Jedni odnajdują kulinarną perfekcję w dojrzewających serach i precyzyjnie skomponowanych daniach. Inni szukają jej w idealnie sezonowanym mięsie i sztuce pracy z ogniem. W Poznaniu doświadczenia specjalne FineDiningWeek® prowadzą dwiema zupełnie różnymi drogami, ale łączy je to samo podejście: szacunek do produktu i umiejętność wydobycia z niego tego, co najlepsze.

Fot. materiały prasowe

Fromażeria, pierwsza w Polsce restauracja z Cheese Barem, wyróżniona rekomendacją Bib Gourmand Michelin, zaprasza do świata serów, win i wyrafinowanych połączeń. Menu prowadzi przez starannie dobrane produkty i kompozycje: twarogi ze Strzałkowa i Golęczewa, fettuccine z Parmigiano Reggiano, Pecorino Sardo Maturo DOP i czarną truflą oraz jagnięcinę z bobem, czereśniami i serem wiejskim z Golęczewa.

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Zupełnie inną historię opowiada Yes Butcher!, gdzie odbędzie się stekowa degustacja dla miłośników mięsa. Podczas jednego wieczoru będzie można spróbować wołowiny z Polski i świata – od Hereforda, przez USDA Prime i włoską Chianinę, aż po hiszpańskie Wagyu oraz nagrodzony antrykot Beefinity. Chef Mikołaj Walenciak opowie o pochodzeniu, sezonowaniu i charakterze poszczególnych cięć, pokazując, jak wiele niuansów kryje się w dobrze przygotowanym steku.

Kiedy jesiotr spotyka miso, a jeleń czereśnie, czyli nieoczywiste połączenia smaków w Szczecinie

Co łączy bakłażana z miso, pielmieni z miętowym naparem, jesiotra z kurkami i jelenia z czereśniami? W szczecińskiej restauracji Clue odpowiedź brzmi: odważna kuchnia, która lubi przełamywać schematy. Podczas FineDiningWeek® Chef Bartosz Myciak zaprasza na degustacyjną podróż pełną zaskakujących połączeń, w której znane składniki otrzymują zupełnie nowe role. W menu znalazły się m.in. bakłażan z imbirem, granatem i miodem gryczanym, pielmieni jagnięce z groszkiem i pistacjami, chłodnik koperkowy z ziemniakami z ogniska i ikrą ze śledzia, jesiotr z ziemniakami i kurkami oraz udziec z jelenia z bulgurem, czerwonym winem i czereśniami. Całość dopełniają intermezzo z agrestem, ginem i miętą oraz deser z czekoladą, malinami i polentą. To doświadczenie dla tych, którzy przy stole szukają nie tylko doskonałego smaku, ale też przyjemności odkrywania czegoś nowego.

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Fot. materiały prasowe

Awangarda w Gdańsku

Są miejsca, które nie kopiują gotowych schematów, lecz tworzą własny kierunek. Content Restaurant powstała z pasji osób od lat związanych z trójmiejską sceną gastronomiczną i dziś pokazuje, jak może wyglądać neo-bistro pełne energii, autorskich pomysłów oraz szacunku do kulinarnych korzeni. Podczas FineDiningWeek® rekomendowana przez Michelin restauracja zaprasza na kolację, w której tradycje Polski, Francji i Gdańska spotykają się z najnowszymi trendami światowej gastronomii. Za kuchnię odpowiada Chef Szymon Matuszewski, absolwent paryskiej szkoły Le Cordon Bleu, który łączy produkty najwyższej jakości, dawne receptury i nowoczesne techniki gotowania. Menu składa się m.in. z carpaccio wołowego z parmezanem i balsamico, kremu z zielonych szparagów z ikrą z pstrąga, klusek śląskich z demi-glace i boczniakiem królewskim, polędwicy wołowej z chimichurri oraz gyozy z boczkiem, majonezem kolendrowym i limonką. To doświadczenie, w którym lokalna historia, europejskie inspiracje i autorska wizja Chefa układają się w jedną, odważną opowieść.

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Luksusowe smaki morza we Wrocławiu

Niektórych dań nie zamawia się wyłącznie po to, by je zjeść. Zamawia się je po to, by je przeżyć. Podczas FineDiningWeek® La CANTINA by Harapkiewicz zaprasza na doświadczenie specjalne „Porn food” – autorski set Chefa Wojciecha Harapkiewicza, w którym najbardziej luksusowe smaki morza spotykają się z wyrafinowanymi dodatkami i spektakularną formą podania. To cztery odsłony prowadzące Gości przez świat intensywnych aromatów i różnorodnych tekstur. Podczas kolacji pojawią się marynowane przegrzebki z salsą verde, pieczone ostrygi z sosem holenderskim i szafranem, pieczony krab faszerowany foie gras z kolorowymi sałatami oraz sałatka z ośmiornicy z aromatem trufli. Kraby i ostrygi dostarczane są do restauracji żywe i przygotowywane tuż przed podaniem, aby zachować ich pełną świeżość. To kulinarne widowisko, które zachwyca od pierwszego spojrzenia, a następnie odsłania kolejne niuanse świeżości, intensywności i morskiej elegancji.

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Fot. materiały prasowe

Powyższe doświadczenia specjalne to limitowane propozycje przygotowane dla Gości, którzy podczas FineDiningWeek® chcą przeżyć coś naprawdę niecodziennego. Jeśli jednak masz ochotę po prostu odkrywać najlepsze restauracje, poznawać ich autorskie menu i cieszyć się festiwalową atmosferą, rezerwacje na pozostałe kolacje również trwają. Ponad 100 restauracji premium w całej Polsce czeka z propozycjami, które pozwalają doświadczać sztuki restauracyjnej na najwyższym poziomie.

Goście mogą wybierać spośród trzech poziomów mistrzowskich doświadczeń: 3 dania + amuse-bouche za 99 zł, 5 dań + amuse-bouche za 199 zł oraz rozszerzone menu degustacyjne w wybranych restauracjach w cenie 220–600 zł. Do każdej rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 12 zł, a minimalna rezerwacja obejmuje 2 osoby. Dodatkowo Goście Festiwalu otrzymają w prezencie – do wyboru – wino Torres lub Cherry Spritz ~0% przygotowany na bazie nowości Kinley Cherry Pepper, dobrane do serwowanych dań, a także będą mogli skorzystać z rabatu przy płatności kartą Visa.

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