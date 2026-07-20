Fot. Pexels

Rower może mieć wszechstronne zastosowanie w codziennym życiu, można go używać jako środka transportu podczas dojazdów do pracy, szkoły, na studia czy zajęcia popołudniowe i w ten sposób unikać korków, ograniczyć koszty paliwa czy biletów w komunikacji miejskiej. Jazda na rowerze sprawdza się też jako forma aktywności fizycznej, która pozwala spalić zbędne kilogramy i poprawić kondycję oraz zredukować stres. Od czego zacząć tę przygodę?

REKLAMA

Wybierz rower dopasowany do Twoich potrzeb i stylu jazdy

Jeśli chcesz spróbować swoich sił na jednośladzie, pierwszym krokiem jest określenie, gdzie tak naprawdę zamierzasz spędzać wolny czas. Kupowanie wyczynowego modelu terenowego na równe, podmiejskie ścieżki mija się z celem, ponieważ szerokie opony będą generować niepotrzebny opór. Do codziennych dojazdów i rekreacyjnych wycieczek po okolicy świetnie sprawdzi się uniwersalny model miejski, crossowy, gravel czy trekkingowy.

Jeśli chcesz zapoznać się z różnymi typami konstrukcji i porównać ich właściwości, sprawdź nowoczesne rowery dostępne w internetowym sklepie sportowym. Znajdziesz tam wiele modeli i propozycji, dzięki czemu łatwo porównasz dostępne ceny oraz typy rowerów.

REKLAMA

Jaki rozmiar roweru wybrać i czemu to ważne?

Jazda ma być przyjemnością, dlatego kluczową sprawą jest odpowiednia wielkość konstrukcji. Zbyt duża lub zbyt mała rama roweru wymusza nienaturalną pozycję ciała, co szybko prowadzi do bólów pleców czy drętwienia dłoni. Przed zakupem dokładnie zmierz swój wzrost oraz wewnętrzną długość nogi.

Odpowiednio zaopatrzony sklep rowerowy online pozwala na wygodne przejrzenie tabel rozmiarowych i ułatwia podjęcie właściwej decyzji bez wychodzenia z domu. Na stronie Decathlon znajdziesz czytelne wskazówki, które przeprowadzą Cię przez proces wyboru optymalnej ramy.

REKLAMA

Podstawowe wyposażenie na pierwszy start

Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o niezbędne minimum gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dobrze dopasowany kask to podstawa, która chroni głowę i od pierwszych dni wyrabia prawidłowy nawyk u każdego cyklisty. Przydadzą się też proste lampki, zwłaszcza gdy powrót z wycieczki niespodziewanie przeciągnie się do zmierzchu i widoczność momentalnie staje się gorsza. Zapakuj do małego plecaka bidon z wodą oraz drobną przekąskę, by nagły głód nie popsuł Ci humoru daleko od domu lub nie pozbawił sił niezbędnych do intensywnego pedałowania.

REKLAMA

Metoda małych kroków

Na pierwszą wycieczkę wybierz dobrze znaną, płaską trasę o gładkiej nawierzchni. Nie porywaj się od razu na wielogodzinne wyprawy, ponieważ organizm musi się stopniowo przyzwyczaić do nowego rodzaju wysiłku. Zacznij od spokojnych, ok. 30-minutowych przejażdżek w miłym towarzystwie. Taka regularna aktywność szybko wejdzie Ci w krew, a każda kolejna wyprawa przyniesie mnóstwo satysfakcji. Nie trzeba mieć świetnej kondycji czy drogiego sprzętu, jazda na rowerze powinna dawać przyjemność, może być też praktycznym elementem każdego dnia, gdy zamienisz samochód czy transport publiczny na jednoślad.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"