​Volkswagen Group Polska nie sprzedaje wyłącznie samochodów. Dziś przewagą jest cały ekosystem Materiały prasowe VGP

Trwają wakacje i podczas rodzinnego wyjazdu chcesz mieć niezawodne auto, a jeżeli już coś przytrafi się na drodze, oczekujesz pełnego wsparcia, szybkiej i profesjonalnej pomocy. W salonie porównujemy konie mechaniczne, wielofunkcyjne ekrany i design. Ale prawda jest taka, że wartość marki motoryzacyjnej poznajesz przez lata w trakcie eksploatacji. Dla Volkswagen Group Polska doświadczenie klienta gra pierwszoplanową rolę.

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Premium zaczyna się po wyjeździe z salonu. Ekosystem ważniejszy niż sam produkt?

Wszyscy ekscytujemy się nowymi premierami. Sam regularnie rozpisuję się o rynkowych nowościach. Ale co ci po technologicznym cudzie, jeśli po drobnej obcierce na warszawskiej Białołęce czekasz na zderzak długie miesiące?

Volkswagen Group Polska doskonale wie, że dzisiaj rynkową przewagą nie jest już wyłącznie sam doskonały produkt, chociaż taki oczywiście dostarcza klientom. Ale to też cały, potężnie spięty ekosystem.

Nie oszukujmy się, wydanie auta klientowi to dopiero start. Jeśli autoryzowany serwis samochodowy nie działa jak szwajcarski zegarek, zaufanie kierowcy ulatnia się szybciej niż ciepło z kubka herbaty w siarczysty mróz.

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Serwis i części zamienne. Liczby, które wywracają system

Przejdźmy do konkretów, bo to one na koniec dnia robią największe wrażenie. Wyobraź sobie potężny centralny magazyn w Poznaniu. Codziennie, powtarzam, każdego roboczego dnia, wyjeżdża stamtąd średnio 68 tysiące części. W pierwszym półroczu bieżącego roku była to obłędna liczba 8,5 miliona elementów. W skali całego roku około 17 milionów elementów zostanie wysłanych do dealerów w całym kraju.

Ale absolutnym hitem jest to, jak w praktyce funkcjonuje dostępność części zamiennych. Dealer zamawia potrzebny element do godziny 17:00. Efekt? Dostawa następnego dnia do godz. 8:00. Niezależnie od lokalizacji w Polsce.

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Skuteczność tak wyśrubowanych dostaw przekracza 99 procent. Dla klienta to jasny sygnał: szybkość napraw to dzisiaj priorytet, nikt nie ma przecież czasu na wielotygodniowe przestoje w warsztacie.

Żeby to wszystko uciągnąć, potrzeba potężnego zaplecza. W Polsce funkcjonuje aż 441 autoryzowanych punktów w 188 lokalizacjach. Tylko w minionym roku zrealizowano w nich blisko 1,5 miliona zleceń serwisowych.

Sprzedaż w Polsce i na świecie w 2026 roku. Jak radzi sobie gigant?

Jak ten dopracowany do perfekcji system logistyczny i posprzedażowy przekłada się na wyniki? Spójrzmy na twarde dane z pierwszego półrocza 2026 roku. Globalnie, Grupa Volkswagen dostarczyła klientom 4,13 mln pojazdów.

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To wprawdzie globalny spadek o 6 proc. w porównaniu do roku ubiegłego (z powodu potężnego tąpnięcia o 26 proc. na trudnym, mocno kurczącym się rynku chińskim), ale Europa trzyma się po prostu świetnie. Na Starym Kontynencie zanotowano wzrost dostaw o 3,5 proc., co przełożyło się na przekazanie klientom ponad 2 milionów aut. Nie licząc Chin, dostawy Grupy na świecie wzrosły o 2 procent.

Co bardzo ciekawe, mimo rynkowych zawirowań, samochody elektryczne (BEV) wciąż zyskują na naszym kontynencie, a Grupa VW pozostaje tu wyraźnym liderem, bo portfel zamówień na auta z wtyczką wzrósł w Europie o ponad 50 procent w stosunku do końca 2025 roku.

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Klienci dosłownie rzucili się na obecną gamę koncernu oraz nową "Electric Urban Car Family" (obejmującą modele VW ID. Polo, Škoda Epiq i CUPRA Raval), generując łącznie ponad 54 tysiące zamówień.

W ujęciu globalnym dostawy aut całkowicie elektrycznych do końca czerwca spadły co prawda o 6 proc. do poziomu 438 500 sztuk. Rośnie za to bardzo wyraźnie popyt na hybrydy PHEV i EREV. Tu na świecie dostarczono 246 tysięcy pojazdów, czyli o blisko 27 proc. więcej rok do roku.

Polski rynek to absolutny nokaut

A jak w tym wszystkim odnajduje się sprzedaż samochodów w Polsce? To jest inna liga. W 2025 roku sama spółka Volkswagen Group Polska dostarczyła polskim kierowcom niemal 165 tysięcy nowych samochodów notując spory wzrost. W pierwszym półroczu 2026 roku dynamika został utrzymana, rejestracje osiągnęły poziom 82 800 samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

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Jeśli rozbijemy to na czynniki pierwsze, wyjdzie nam, że każdego dnia roboczego na polskie drogi wyjeżdża średnio 668 nowych aut dostarczonych przez Volkswagen Group Polska. Co czwarte nowe osobowe auto zarejestrowane w Polsce należy do tego koncernu.

Warto też pamiętać, że my w Polsce nie tylko te auta kupujemy, ale też jesteśmy gigantycznym zapleczem produkcyjnym. W 2025 roku zakłady Volkswagen Poznań wypuściły z linii produkcyjnych 236 tysięcy pojazdów, będąc największym producentem aut w kraju.

Odlewnia w Poznaniu dołożyła do tego blisko 4,8 miliona komponentów (w tym do modeli elektrycznych ID), a zakłady w Volkswagena w Polkowicach zbudowały 620 tysięcy silników – nowa jednostka zjeżdża z taśmy co 30 sekund.

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Zakup samochodu to coś więcej niż wybór konkretnego modelu. Dobry wybór to również spokój na co dzień, pewność szybkiej pomocy, profesjonalne wsparcie w szerokiej sieci dealerskiej i pełna dostępność części zmiennych. W praktyce sam samochód jest jedynie początkiem doświadczenia, które towarzyszy kierowcy przez cały okres użytkowania.