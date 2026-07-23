Przez kilka dni sprawdzałam, jak w codziennym użytkowaniu radzi sobie automatyczny ekspres do kawy Siemens EQ500 iAroma Piano black TP551E0. Fot. na:Temat

Automatyczny ekspres do kawy powinien robić coś więcej niż tylko przygotowywać klasyczną kawę. Liczy się wygoda, możliwość dopasowania napoju do własnych preferencji i obsługa, która nie wymaga studiowania instrukcji. Przez kilka dni sprawdzałam, jak w codziennym użytkowaniu radzi sobie Siemens EQ500 iAroma Piano black TP551E09. Oto moje wnioski.

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Wygląda nowocześnie, ale nie przytłacza Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę po wyjęciu ekspresu z pudełka, był jego design. Siemens postawił na prostą, elegancką formę, dzięki czemu urządzenie dobrze wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i bardziej klasyczne kuchnie. Nie zajmuje też optycznie dużo miejsca, dzięki czemu ładnie komponuje się z pozostałymi sprzętami kuchennymi. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

Praktyczność to jego drugie imię Poza wyglądem szybko zwróciłam też uwagę na praktyczne rozwiązania – wszystkie najważniejsze elementy są łatwo dostępne, dzięki czemu korzystanie z ekspresu od początku jest po prostu wygodne. Już podczas pierwszego uruchomienia przekonałam się również, że obsługa nie wymaga żadnego wdrażania. Pomaga w tym wyświetlacz coffeeSelect, dzięki któremu wybór najpopularniejszych napojów jest prosty i intuicyjny. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

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Moja opinia: Lubię sprzęty, które od początku są intuicyjne. Tutaj praktycznie od razu wiedziałam, co i gdzie nacisnąć. To właśnie takie detale sprawiają, że z ekspresu korzysta się przyjemnie już od pierwszego uruchomienia.

Kawa jednym dotknięciem robi różnicę Podczas codziennego korzystania przekonałam się jak duży wpływ na wygodę mają funkcje, które z pozoru wydają się drobiazgami. Kilka razy złapałam się na tym, że odruchowo naciskałam przycisk i dopiero po chwili przypominałam sobie, że ekspres praktycznie wszystko robi sam. Najbardziej spodobało mi się to, że cappuccino czy latte mogłam przygotować jednym dotknięciem przycisku dzięki funkcji oneTouch. Rano – kiedy liczy się dla mnie każda minuta przed wyjściem do pracy, taka wygoda naprawdę robi różnicę. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

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Nieodłączny pomocnik o poranku Przyjemnym zaskoczeniem okazała się również funkcja quickCup. Wystarczy jedno dotknięcie, aby wybudzić ekspres z trybu czuwania, a już po około 2 sekundach można rozpocząć przygotowywanie kawy. To naprawdę robi różnicę podczas porannego pośpiechu. Na duży plus zasługuje także możliwość przygotowania dwóch filiżanek napoju (również mlecznego) jednocześnie. To rozwiązanie szczególnie przydaje się rano lub wtedy, gdy pijemy kawę z drugą osobą. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

Moja opinia: To jedna z tych funkcji, które wydają się drobiazgiem, dopóki nie zacznie się z nich korzystać każdego dnia. Po kilku dniach trudno wyobrazić sobie powrót do ekspresu, który wymaga kilku dodatkowych kroków, zanim przygotuje pierwszą kawę.

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Każdy lubi kawę trochę inaczej Szybko przekonałam się jak łatwo można dopasować napój do własnych preferencji. Można regulować m.in. moc kawy oraz ilość napoju, a ulubione ustawienia zapisać, dzięki czemu każda kolejna filiżanka smakuje dokładnie tak, jak lubimy. Na jakość kawy wpływa również ceramiczny młynek ceramDrive, który równomiernie mieli ziarna i został zaprojektowany z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Do własnych preferencji można dopasować także stopień zmielenia kawy, co pozwala jeszcze lepiej wydobyć smak i aromat ziaren. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

Aplikacja oknem na kawowy świat Jeśli natomiast lubimy odkrywać nowe smaki, aplikacja Home Connect daje dostęp do aż 41 kawowych specjałów, w tym coffeeWorld, inspirując do wypróbowania napojów z różnych stron świata. A jeśli ktoś lubi intensywniejszy smak, przyda się również funkcja aromaDouble Shot, która pozwala przygotować mocniejszą kawę bez nadmiernej goryczy. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

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Moja opinia: Po kilku dniach przestałam eksperymentować. Zapisałam swoją ulubioną kawę i od tej pory przygotowywałam ją dosłownie jednym kliknięciem. A kiedy miałam ochotę spróbować czegoś nowego, wystarczyło sięgnąć do aplikacji i wybrać jeden z dodatkowych kawowych specjałów.

Zaskakująca obsługa i czyszczenie Automatyczne ekspresy często kojarzą się z koniecznością częstego czyszczenia, a nie ukrywam, że takie modele dla mnie odpadają. W tym modelu wiele procesów odbywa się automatycznie. System mleczny czyści się po przygotowaniu napoju mlecznego, urządzenie przypomina również o konieczności wykonania programów konserwacyjnych, a jednostkę zaparzającą można wyjąć i opłukać pod bieżącą wodą. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

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Moja opinia: To właśnie ta wygoda sprawiła, że chętniej przygotowywałam kawy mleczne. Wiedziałam, że późniejsze czyszczenie nie zajmie mi kilku dodatkowych minut.

To nie tylko ekspres dla zwykłej kawy Jeszcze kilka lat temu automatyczne ekspresy kojarzyły się głównie z espresso czy klasyczną kawą. Tutaj możliwości jest zdecydowanie więcej. Od klasycznych kaw czarnych, przez cappuccino i latte macchiato, aż po dodatkowe specjały dostępne w aplikacji Home Connect. Poza napojami dostępnymi z poziomu ekspresu, aplikacja Home Connect otwiera dostęp do 41 kawowych specjałów, w tym coffeeWorld. Dzięki temu nawet po dłuższym czasie korzystania trudno mówić o monotonii. Dzięki temu z jednego urządzenia mogą wygodnie korzystać osoby o zupełnie różnych kawowych preferencjach. Jest co testować, każdy znajdzie coś dla siebie. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

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Moja opinia: U mnie w domu każdy lubi inną kawę i właśnie tutaj taka różnorodność ma największy sens.

Taki mistrz aromatu to skarb To, czego nie widać na pierwszy rzut oka, a co naprawdę docenia się podczas codziennego użytkowania, to iAroma System. Ta technologia odpowiada za współpracę wszystkich kluczowych elementów ekspresu – od ceramicznego młynka, przez system podgrzewania wody, aż po jednostkę zaparzającą. Dzięki temu każda filiżanka kawy jest aromatyczna, dobrze zbalansowana i smakuje równie dobrze za każdym razem. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

Czy chciałabym mieć go w kuchni? Po kilku dniach korzystania doszłam do jednego wniosku. Największą zaletą Siemens EQ500 iAroma nie jest nawet liczba dostępnych funkcji. Najbardziej przekonało mnie to, że wszystkie zastosowane technologie realnie ułatwiają codzienne korzystanie z ekspresu. Nie wymaga skomplikowanej obsługi, pozwala szybko przygotować ulubioną kawę, a jednocześnie daje możliwość personalizacji dla osób, które lubią eksperymentować ze smakiem. To urządzenie, które sprawdzi się zarówno u osób pijących jedno espresso dziennie, jak i w domu, gdzie każdy domownik ma swoje własne kawowe przyzwyczajenia. ODKRYJ EKSPRES SIEMENS

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Moja opinia: Po tym teście najbardziej brakowałoby mi... możliwości przygotowania ulubionej kawy jednym dotknięciem. To właśnie ta wygoda najszybciej wchodzi w nawyk. Po kilku dniach korzystania miałam wrażenie, że ekspres po prostu stał się częścią mojej codziennej rutyny. I chyba właśnie o to chodzi w dobrym sprzęcie – ma ułatwiać życie, działać niezawodnie i pozwalać cieszyć się naprawdę dobrą kawą każdego dnia.

Większy wybór modeli ekspresów SIEMENS znajdziecie na stronie producenta.