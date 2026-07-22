Fot. materiały prasowe

Dlaczego jedne kolacje pamiętamy przez lata, podczas gdy inne ulatują z pamięci tuż po ostatnim kęsie? Czy o niezwykłości doświadczenia decyduje perfekcyjna technika, sezonowy produkt, nieoczywiste połączenie smaków, a może atmosfera i gościnność, które nadają spotkaniu przy stole szczególny wymiar? Z okazji trwającego do 13 sierpnia Festiwalu FineDiningWeek® Chefowie z różnych regionów Polski uchylają rąbka tajemnicy i opowiadają o swoich „mistrzowskich momentach” – tych, które inspirują ich w codziennej pracy i sprawiają, że zwykły posiłek staje się historią wartą zapamiętania. Poznaj ich perspektywy i odkryj autorskie menu na FineDiningWeek.pl.

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Smak jest początkiem, lecz rzadko jedynym powodem, dla którego kolacja pozostaje w pamięci na długo. O sile wspomnienia decyduje splot wielu elementów: jakościowych produktów, kulinarnego kunsztu, serwisu oraz emocji towarzyszących spotkaniu przy stole. To właśnie z tych pozornie drobnych chwil rodzą się „mistrzowskie momenty”, które definiują współczesny fine dining.

„Najbardziej lubię te momenty, w których produkt sam wyznacza kierunek. Wtedy nie kombinuję, nie próbuję go zmieniać – po prostu za nim podążam” – mówi Paulina Gulajska, Chefowa Moodro resto w Katowicach. Jej podejście pokazuje, jak ważną rolę we współczesnej kuchni odgrywa pokora wobec składników. Sezonowość przypomina, że nie wszystko musi być dostępne przez cały rok – i właśnie ta ulotność sprawia, że pierwsze truskawki czy doskonały lipcowy pomidor potrafią wzbudzić więcej emocji niż najbardziej kunsztowna technika. Jak podkreśla, najważniejszy sprawdzian jest prosty: jeśli po kolacji gość pamięta smak bardziej niż zdjęcie talerza, wszystko zagrało.

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Fot. materiały prasowe

Dla Dariusza Paździery, Chefa Kuryer Restaurant w Krakowie, mistrzostwo rodzi się na styku techniki i emocji. Perfekcyjny warsztat jest fundamentem, ale prawdziwa siła dania ujawnia się dopiero wtedy, gdy wywołuje reakcję gościa. „Każde danie jest formą komunikacji z gościem – opowiada historię, pokazuje, na czym zależy mi podczas jego tworzenia i jakie wartości stoją za moją kuchnią” – podkreśla. W jego podejściu do gotowania najważniejsze są świadomy wybór każdego elementu na talerzu, szacunek do produktu oraz wydobywanie jego naturalnego potencjału. Największą satysfakcję daje mu moment, gdy widzi uśmiech, zaskoczenie albo ciszę po pierwszym kęsie. To znak, że udało się stworzyć coś więcej niż tylko posiłek. W swojej kuchni dużą wagę przykłada również do sezonowości i współpracy z lokalnymi dostawcami, wybierając najlepsze składniki w pełni ich smaku i dojrzałości.

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„W Ristorante Mare e Monti od 13 lat pokazujemy, że prostota może być luksusem” – mówi Enrico Monti z łódzkiej restauracji. Dla niego prawdziwe mistrzostwo zaczyna się wtedy, gdy technika przestaje być widoczna, a na pierwszy plan wychodzą emocje oraz jakość składników. Włoska filozofia gotowania, którą kieruje się w swojej kuchni, opiera się na wydobywaniu pełni smaku z produktów, które nie potrzebują wielu dodatków. Każdy składnik ma swój najlepszy moment, a menu FineDiningWeek® doskonale odzwierciedla tę zasadę. Enrico Monti stawia w nim na dania oparte na prostocie i jakości: pappardelle faszerowane pesto z suszonych pomidorów, szaszłyk z cielęciny z polentą kasztanową oraz tagliatelle z tuńczyka z espumą vitello tonnato. Całość dopełnia klasyczne tartufo calabrese z kalabryjskimi lodami waniliowymi, gorzką czekoladą i sambucą – deser inspirowany smakami południowych Włoch. Jak podkreśla Chef, to właśnie produkty premium, odpowiednio potraktowane, potrafią stworzyć najbardziej wyjątkowe doświadczenie kulinarne.

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Chef Dawid Ankowski z poznańskiej Fromażerii / fot. materiały prasowe.

Dla Chefa Dawida Ankowskiego z poznańskiej Fromażerii jednym z najbardziej wymownych momentów jest cisza po pierwszym kęsie. „To chwila, w której nie potrzeba słów, bo smak mówi sam za siebie” – podkreśla. Jego zdaniem technika jest narzędziem pozwalającym wydobyć z produktu to, co najlepsze, jednak prawdziwe emocje rodzą się wtedy, gdy gość rozpoznaje w daniu znajomą nutę i jednocześnie odkrywa ją w zupełnie nowej odsłonie. Rytm jego kuchni wyznacza sezonowość: pierwsze poziomki, młody bób, kurki, białe szparagi i prawdziwki. Każdy z tych składników ma swój krótki, niepowtarzalny czas, a kunszt Chefa polega na tym, by uchwycić go w najpełniejszej formie i nadać ulotności sezonu kulinarny wyraz.

Fromażeria / fot. materiały prasowe.

W przypadku Bartosza Myciaka z restauracji CLUE w Szczecinie mistrzowskie momenty mają dwa oblicza. Pierwsze powstają w kuchni, podczas serwisu i tuż po nim, gdy cały zespół odczuwa satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Drugie dzieją się już przy stole, kiedy goście reagują na dania, dzielą się spostrzeżeniami i deklarują, że chcieliby wrócić. W jego sezonowej kuchni szczególne miejsce zajmują kurki, zwłaszcza te najmniejsze i najbardziej jędrne, a także bób, rzodkiewki, jagody, szczaw oraz śliwki. Jak podkreśla, choć kompozycja talerza ma znaczenie, o sile dania ostatecznie decyduje smak – to on pozostaje z gośćmi najdłużej i przyciąga ich ponownie.

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Na jeszcze jeden wymiar mistrzostwa zwraca uwagę zespół Restauracji Wieloryb z Trójmiasta - harmonię. Objawia się ona zarówno w pracy kuchni, gdy cały zespół działa w pełnym porozumieniu, a każde danie jest dopracowane w najdrobniejszym szczególe, jak i w sposobie komponowania menu. Jego kierunek wyznaczają sezonowe produkty, które właśnie w swoim naturalnym czasie najpełniej ukazują charakter. Jak podkreśla zespół, po latach nie pamiętamy wszystkich dodatków, które znalazły się na talerzu. Doskonale pamiętamy natomiast dominujący smak oraz emocje, jakie wzbudziło danie. Dlatego tak istotne są balans smakowy, zróżnicowanie tekstur, odpowiednia technika przygotowania i estetyka podania – elementy, które wspólnie tworzą spójną, harmonijną całość.

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Fot. materiały prasowe

W warszawskim El Patio mistrzowski moment powstaje z połączenia wielu elementów: jedzenia, wina, atmosfery i doskonałego wyczucia czasu. To chwila, gdy smak potrawy znajduje dopełnienie w starannie dobranym kieliszku, a reakcja gości pokazuje, że wszystko zagrało dokładnie tak, jak powinno. Kuchnia El Patio opiera się na produktach wybieranych w pełni sezonu – pomidorach, porach, bobie, zielonych szparagach czy zimowych grzybach. Jak podkreśla załoga restauracji, o końcowym efekcie decyduje każdy detal: uważna gościnność, sposób serwowania, precyzja kuchni oraz odpowiednie przygotowanie i podanie wina. Dopiero ich współbrzmienie nadaje całemu spotkaniu właściwą oprawę i układa wieczór w spójną, misternie poprowadzoną narrację.

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Dla Michelle Średnickiej z Nafta Neo Bistro we Wrocławiu mistrzostwo kryje się w precyzji. To ten krótki moment, w którym każdy element dania osiąga właściwy punkt: tatar z pieczonego pomidora zyskuje pożądaną formę, chips z marchewki – idealny kolor, a granita z arbuza trafia na stół dokładnie wtedy, kiedy powinna. Sezonowe produkty traktuje jak szczególnych gości – pojawiają się na krótko, lecz potrafią całkowicie odmienić charakter kuchni. Groszek, młoda kapusta czy świeże zioła wymagają uważności, wyczucia i gotowości do podążania za ich naturalnym rytmem. Jak podkreśla, niezapomnianą kolację tworzy suma wielu detali: temperatura, tekstura, tempo serwisu i sposób, w jaki światło wydobywa kompozycję talerza. Najważniejsze pozostają jednak emocje, które rodzą się między ludźmi przy wspólnym stole.

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Fot. materiały prasowe

Mistrzowski moment nie ma więc jednej definicji. Czasem kryje się w perfekcyjnie przygotowanym produkcie, czasem w reakcji gościa, innym razem w bezbłędnie dobranym winie albo ciszy, która zapada przy stole po pierwszym kęsie. Wszystkie te odsłony mistrzostwa łączy jedno – dążenie do stworzenia doświadczenia, które wykracza poza sam smak i jest dopracowane w każdym wymiarze.

Właśnie teraz jest ten czas, gdy natura oddaje w ręce Chefów swoje najlepsze składniki: jędrne kurki, dojrzały agrest czy młody bób o kremowej strukturze. To krótki moment w roku, gdy produkty osiągają pełnię smaku i w naturalny sposób wyznaczają kierunek kuchni. Warto dać się zaprosić do tej kulinarnej opowieści podczas FineDiningWeek®. Tylko do 13 sierpnia w starannie wyselekcjonowanych restauracjach czekają mistrzowskie menu stworzone w kuratorskiej odsłonie i dostępne w festiwalowej cenie.

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