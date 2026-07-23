Fot. materiały prasowe

Plus kontynuuje swoje wieloletnie zaangażowanie w rozwój polskiej siatkówki. Plus przedłużył umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej o kolejne cztery lata, pozostając Sponsorem Głównym reprezentacji narodowych.

REKLAMA

Plus przedłużył również trwającą od ponad dwudziestu lat współpracę z Polską Ligą Siatkówki i został Sponsorem Technologicznym rozgrywek organizowanych przez PLS.

Partnerstwo Plusa z Polską Siatkówką trwa nieprzerwanie od niemal 30 lat i należy do najdłuższych oraz najbardziej rozpoznawalnych relacji sponsoringowych w polskim sporcie.

Plus nadal będzie wspierać zarówno kobiecą, jak i męską reprezentację Polski jako Sponsor Główny. Wieloletnia współpraca z PZPS to przykład konsekwentnie realizowanej strategii obecności marki w sporcie i jedna z najbardziej udanych inwestycji sponsoringowych na polskim rynku.

REKLAMA

- Siatkówka od lat zajmuje szczególne miejsce zarówno w naszych sercach, jak i strategii. Dlatego z dumą kontynuujemy nasze zaangażowanie jako Sponsora Głównego we wspieranie reprezentacji Polski. To właśnie nasze reprezentacje siatkarskie należą do najbardziej utytułowanych drużyn na świecie i regularnie dostarczają kibicom wielu powodów do radości – mówi Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.

- Przedłużenie umowy z siecią Plus na kolejne cztery lata to świetna wiadomość dla Polskiej Siatkówki i całego środowiska siatkarskiego. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostaje z nami tak silny partner strategiczny i że w kolejnych latach znów będziemy grać w jednej drużynie. Sieć Plus jest nierozerwalnie związana z siatkówką – nasza współpraca od lat układa się wzorcowo, a jej efekty widać w medalowej kolekcji kadr narodowych seniorskich, młodzieżowych, halowych i plażowych. Mając takiego sponsora głównego możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość i śmiało wyznaczać sobie kolejne cele – mówi Sebastian Świderski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Jednocześnie Plus kontynuuje współpracę z Polską Ligą Siatkówki w rozgrywkach kobiet i mężczyzn. Od nowego sezonu będzie ona realizowana w nowej formule – jako Sponsor Technologiczny. To kolejny etap dotychczasowej relacji i ważny krok w budowaniu silnej obecności Plusa w krajowej siatkówce.

- Cieszymy się, że do grona firm wspierających siatkówkę ligową dołączy nowy sponsor, a my możemy kontynuować tę współpracę w nowej roli partnera technologicznego. Dzięki temu pozostaniemy blisko polskiej ligi i nadal będziemy wspierać jej rozwój, wykorzystując nasze kompetencje technologiczne – mówi Prezes Maciej Stec.

REKLAMA

- W zawodowym sporcie liczą się stabilne projekty, stałość w biznesowych uczuciach i śmiałe wizje – mówi Artur Popko, Prezes Polskiej Ligi Siatkówki SA, który był jednym z założycieli zawodowej ligi w 2000 roku i od początku współpracował z siecią Plus. – Te można realizować tylko przy udziale partnerów, którzy dostrzegają potencjał drzemiący w danym sporcie. Mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na taki skarb, jakim są nasi wieloletni partnerzy, na czele z siecią Plus. Wspólne wysiłki sprawiły, że dziś mamy jedną z najsilniejszych i najbardziej atrakcyjnych lig na świecie. Dodatkowo, gdy myślimy o siatkówce w naszym kraju, to myślimy o Plusie – potwierdzają to liczne badania. Cieszę się, że wchodzimy razem w nowy okres i nadal marzymy o wspólnym dynamicznym rozwoju – dodaje Prezes.