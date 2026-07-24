Zdjęcie jest ilustracją do treści. Materiały prasowe BMW

BMW oficjalnie wycofało się z rosyjskiego rynku w marcu 2022 roku. Wydawałoby się, że to definitywny koniec, ale nic bardziej mylnego. Dawny partner marki, fabryka Avtotor w Królewcu rozpoczęła produkcję wielkich SUV-ów bez absolutnie żadnej oficjalnej licencji. To, jak tłumaczą się z tego procederu, brzmi jak mało wiarygodny żart.

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Rosyjskie media dwoją się i troją, żeby jakoś uwiarygodnić ten proceder. Przekonują, że cała produkcja opiera się po prostu na starych zapasach magazynowych, które pozostały w zakładzie.

Jak donosi litewski dziennik ekonomiczny "Verslo Zinios" ponoć są to gotowe, w pełni pomalowane nadwozia i całe zestawy montażowe ściągnięte z fabryki w Stanach Zjednoczonych, odebrane jeszcze w 2021 roku, które przez pięć lat rzekomo kurzyły się na półkach.

Problem w tym, że to się w ogóle nie klei. Z bram zakładu wyjeżdżają teraz modele X5, X6 oraz potężne BMW X7, a przecież te konkretne auta w ogóle nie były tam w przeszłości montowane. O odnowieniu partnerstwa z Niemcami również nie ma mowy.

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W maju 2026 roku z dumą ogłoszono chociażby, że fabryka Avtotor w Królewcu rusza z produkcją modelu BMW X6 40d, czyli auta, którego nie składano tam nawet wtedy, gdy na miejscu rządzili Niemcy.

Jak spekuluje portal ruwest.ru, do zbudowania tych wozów konieczne są podzespoły importowane z bezczelnym pominięciem nałożonych sankcji, a część elementów prawdopodobnie wytwarza się już po prostu lokalnie w Rosji.

Co ostatecznie trafia w ręce klienta? Technologiczny "ulep", który odpowiada oryginalnym modelom produkowanym jakieś cztery do pięciu lat temu. Zapomnijcie też o oficjalnym systemie, bo to pirackie BMW jest odcięte od fabrycznych serwerów, więc pokładowa rozrywka i funkcje cyfrowe hulają tam na zupełnie innym oprogramowaniu.

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Rosyjskie BMW jest... droższe niż oryginał. Kosmos!

Kiriłł Czernow, szef firmy AvtoRevizorro (zajmującej się sprzedażą wozów od Avtotor), który na własne oczy widział te samochody w Królewcu, zrzucił bombę dezinformacyjną, która ma sprawiać wrażenie, ze zakład pracuje we współpracy z BMW oraz z USA.

Według niego sporo użytych tam podzespołów pochodzi... z produkcji z 2025 roku, a same części montażowe przylatują prosto z Ameryki. Czernow ma też spore wątpliwości, czy Rosjanie daliby radę to poskładać wyłącznie swoimi rękami bez jakiegokolwiek cichego wsparcia od samego BMW, bo jak twierdzi: "są rzeczy, które trudno zrealizować bez wsparcia fabryki".

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Biznesmen ostrzega też, że lepiej nie jechać tym wynalazkiem do tzw. nieprzyjaznych państw. Jak donosi autonews.ru, inni dealerzy otwarcie traktują te pojazdy jako problematyczne i nie mają najmniejszego zamiaru wprowadzać ich do swojej oferty.

A teraz zapnijcie pasy, bo cena zwala z nóg. Ile kosztuje takie "lewe" auto? Avtotor żąda za nie od 12 do 14 milionów rubli. W przeliczeniu daje to kosmiczne 150 tysięcy euro! Jak trafnie wypunktował to niemiecki "Bild", w Niemczech cennik całkowicie legalnego i świeżego modelu BMW X7 w oficjalnym salonie startuje od 105 tysięcy euro. Dobrze czytacie, że podróbka jest drastycznie droższa od oryginału.

Koncern stanowczo odcina się od tej samowolki

Postanowiono zapytać u źródła, co na to sama centrala. Przedstawicielka marki, Karolina Bachman, postawiła sprawę niezwykle jasno: firma nie ma absolutnie nic wspólnego z autami, które są obecnie wytwarzane w Rosji, dlatego klienci nie mają co liczyć na jakiekolwiek zobowiązania gwarancyjne.

Koncern rzetelnie informuje o istnieniu tych podróbek wszystkie strony, czyli począwszy od rosyjskich władz, przez sprzedawców detalicznych, aż po samych potencjalnych nabywców. Bawarczycy twardo ostrzegają przed zakupem "pirackich" modeli i wyraźnie zaznaczają, że od 2022 roku samochody powstające w tym kraju nie podlegają absolutnie żadnej fabrycznej kontroli jakości.

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Największy paradoks polega na tym, że mimo potężnych sankcji, prawdziwe wozy z bawarską szachownicą wciąż sprzedają się tam jak świeże bułeczki. Jak podaje Autostat, w 2025 roku sprzedano ich w Rosji 16 700 sztuk, co oznacza gigantyczny wzrost o około 42 procent względem poprzedniego roku. Jakim cudem?