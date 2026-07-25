Paweł Królikowski przez lata grał w serialu "Ranczo" Kusego. Fot. kadr z serialu "Ranczo"

Nazwisko Królikowskich znów pojawi się w obsadzie kultowego "Rancza". Nie chodzi jednak już o rolę Kusego, w której przez lata mogliśmy oglądać Pawła Królikowskiego. Tym razem pojawi się innych członek jego rodziny i zagra rolę, o której fani mogli nawet nigdy nie pomyśleć.

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Niektóre nazwiska stają się prawdziwą legendą polskiego show-biznesu. Tak jest w przypadku Królikowskich, którzy od lat kształtują rodzimą scenę. Okazuje się, że do kultowego tytułu, jakim jest serial "Ranczo", dołącza reprezentant kolejnego pokolenia tego aktorskiego rodu.

Przypomnijmy, że trwają pracę nad nowym 11 sezonem legendarnej produkcji TVP. Wiele znanych twarzy powróci do swoich ról. Wiadomo, że w nowych odcinkach znów zobaczymy: Cezarego Żaka (w dwóch rolach – Pawła Kozioła oraz jego brata bliźniaka, księdza), Artura Barcisia (Arkadiusz Czerepach), Katarzynę Żak (Kazimiera Solejukowa), Jacka Kawalca (Tomasz Witebski), Magdalenę Kutę (Leokadia Paciorek), Piotra Ligienzę (Fabian Duda), Arkadiusza Nadera (Stanisław Kotecki), Violettę Arlak (Halina Kozioł) i Bartłomieja Kasprzykowskiego (ksiądz Robert).

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Nowa postać w serialu "Ranczo". Znów pojawi się Królikowski, ale... inny

Syn Rafała Królikowskiego wcieli się w funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa odpowiedzialnego za ochronę prezydenta Pawła Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Choć szczegóły jego wątku pozostają na razie owiane tajemnicą, to w sieci pojawiły się już pierwsze kadry z planu. Żak wrzucił zdjęcie ze swoją "obstawą".

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Fanów zszokowały wieści o Olbrychskim

Nie tylko nazwisko Królikowskich wzbudziło w ostatnim czasie wśród fanów ogromne poruszenie. Prawdziwym szokiem okazał się też angaż Daniela Olbrychskiego. Portal o2 podał, że Daniel Olbrychski "zastąpi" Stacha Japycza, serialowego męża Michałowej (Marty Lipińskiej). W tej roli mogliśmy oglądać zmarłego w 2022 roku Franciszka Pieczkę.

Ten pomysł nie wszystkim się spodobał, bowiem wykreowana przez Pieczkę postać stała się kultowa i fani nie chcę zburzenia tej ikony. Aż do akcji musiał wkroczyć reżyser "Rancza" i musiał sprostować jedną kwestię.

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"Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym 'Ranczu' nie będziemy zastępować wspaniałych kolegów aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem" – wyjaśnił na Facebooku Adamczyk.