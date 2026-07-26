Abdul B. nie żyje. To on miał stać za zamachem na Paradę Równości w Berlinie Fot. Shutterstock

Podejrzany o islamistyczny zamach na berliński CSD zaatakował policjantów ostrym narzędziem. Funkcjonariusze otworzyli ogień. Mężczyzna zmarł mimo reanimacji.

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Podejrzany o przeprowadzenie zamachu na obrzeżach berlińskiego Christopher Street Day (CSD) Abdul B. został zastrzelony podczas akcji policyjnej – potwierdziła berlińska policja.

Strzały w odpowiedzi na atak

Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna zaatakował policjantów ostrym narzędziem, rodzajem broni białej. Funkcjonariusze wówczas otworzyli do niego ogień. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł – poinformowała berlińska policja na platformie X.

Do akcji policyjnej doszło na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau.

W wyniku sobotniego ataku samochodem, a następnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, przypuszczalnie maczety, zginęła jedna kobieta, a 29 osób zostało rannych – poinformował minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt. Według policji żadna z rannych osób nie znajduje się już w stanie zagrożenia życia.

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Publiczne poszukiwania

Rano policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego 21-letniego Abdula B. Według ustaleń służb bezpieczeństwa domniemany sprawca zradykalizował się i należy do środowiska islamistycznego – powiedział Dobrindt.

Mężczyzna już wcześniej „zwracał na siebie uwagę”. Dobrindt mówił o „dużej liczbie przestępstw” oraz „islamistycznej radykalizacji” 21-latka.

Według berlińskiej prokuratury generalnej w ubiegłym roku Abdul B. wielokrotnie próbował przyłączyć się do terrorystycznej organizacji „Państwo Islamskie” (ISIS).

W przeszłości został skazany na rok i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary – poinformował minister spraw wewnętrznych. Prokuratura zaskarżyła ten wyrok. Według prokuratury generalnej podczas rozprawy Abdul B. „w znacznej mierze przyznał się do zarzutów” i zdystansował się od ISIS.