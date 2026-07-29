Fot. Własne

Coraz więcej osób decyduje się na wakacje z dala od zatłoczonych kurortów, stawiając na kampery, vanlife i dzikie kempingi. Problem pojawia się wtedy, gdy brakuje dostępu do prądu, zaczyna doskwierać upał, a jedzenie szybko traci świeżość. Na szczęście dziś wyjazd off-grid nie musi oznaczać rezygnowania z wygody. Zobacz, jak odpowiednio skompletowany ekosystem EcoFlow poprawia komfort podróży – nawet poza utartymi szlakami!

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Fundament zestawu off-grid – stacja zasilania i energia ze słońca

Kilka dni nad jeziorem czy nocleg w górach brzmi świetnie – do momentu, gdy zaczyna brakować prądu. Właśnie dlatego własne źródło energii jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia podczas wyjazdów off-grid.

W takiej roli świetnie sprawdzą się przenośne stacje zasilania z serii EcoFlow DELTA 3 lub RIVER 3. Dzięki nim można swobodnie korzystać z urządzeń, które dla wielu osób są dziś nieodłączną częścią podróżowania – od oświetlenia, smartfonów, laptopów, aparatów czy dronów, aż po bardziej wymagające sprzęty, takie jak kuchenki turystyczne, czajniki i ekspresy do kawy.

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Ładowanie stacji w terenie również nie sprawia problemu – wystarczy sięgnąć po składany panel fotowoltaiczny EcoFlow, na przykład o mocy 160 W lub 400 W. To prosty sposób na uzupełnianie zapasów energii podczas wyjazdu.

Całość tworzy niezawodny system zasilania: panel ładuje stację, która następnie dostarcza energię niezbędnym urządzeniom na biwaku lub w kamperze. A wszystko to cicho i ekologicznie – w przeciwieństwie do tradycyjnych agregatów, nie musisz wozić ze sobą dodatkowego paliwa, wdychać spalin ani męczyć się z uciążliwym hałasem.

Fot. Własne

Komfort niezależnie od warunków

Dostęp do energii rozwiązuje wiele problemów, ale o komforcie podczas wyjazdu często decydują również inne kwestie – na przykład świeże jedzenie i odpowiednia temperatura. Właśnie dlatego ekosystem EcoFlow warto rozbudować o lodówkę GLACIER Classic i przenośny klimatyzator WAVE 3.

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Lodówka GLACIER Classic jest dostępna w trzech wariantach pojemności: 35 l, 45 l i 55 l. Dzięki temu możesz z łatwością wybrać model dopasowany do Twojego stylu podróżowania i liczby uczestników wyjazdu. Urządzenie nie tylko chłodzi, ale też mrozi produkty, osiągając temperaturę nawet -20°C. Modele 45 l i 55 l umożliwiają dodatkowo podział wnętrza na dwie niezależne strefy, co pozwala jednocześnie przechowywać schłodzone napoje i mrożoną żywność. Na uwagę zasługuje także opcjonalny akumulator, dzięki któremu lodówka może działać bezprzewodowo.

Fot. Własne

Z kolei WAVE 3 pomaga dbać o komfort termiczny. Może chłodzić wnętrze kampera lub namiotu w upalne dni, a ponadto oferuje funkcję ogrzewania, która przyda się podczas zimniejszych nocy. Tu również dostępny jest opcjonalny akumulator umożliwiający bezprzewodową pracę, a dodatkowo do dyspozycji masz akcesoria montażowe, które pozwalają dopasować klimatyzator do różnych pojazdów.

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Fot. Własne

Jeden ekosystem, wiele możliwości

Stacja zasilania, panel fotowoltaiczny, lodówka i klimatyzator tworzą ekosystem, który pozwala uniezależnić się od kempingowej infrastruktury i podróżować na własnych zasadach. Co więcej, wszystkimi urządzeniami możesz wygodnie zarządzać z poziomu jednej aplikacji. To rozwiązanie, które pomoże Ci podróżować dalej, zatrzymywać się tam, gdzie masz ochotę, i cieszyć się większą swobodą.