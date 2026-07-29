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Latanie samolotem potrafi być niezwykle ekscytujące, ale pakowanie się pod rygorystyczne limity linii lotniczych często przyprawia o zawrót głowy. Tanie linie, takie jak Ryanair czy Wizz Air, coraz skrupulatniej sprawdzają gabaryty bagażu osobistego oraz kabinowego. Wybór odpowiedniego plecaka turystyczno-podróżnego to klucz do uniknięcia dodatkowych opłat na lotnisku i zapewnienia sobie pełnego komfortu w drodze. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych plecaków do samolotu, które łączą ergonomiczną konstrukcję, trwałe materiały i maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Sprawdź, który model najlepiej wpisze się w styl Twoich podróży!

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Czym powinien cechować się idealny plecak podręczny do samolotu?

Zanim przejdziemy do szczegółowych opisów, warto pamiętać, że przemyślana torba lub plecak do samolotu różni się od klasycznego modelu trekkingowego. Dobry bagaż kabinowy powinien wyróżniać się kilkoma cechami:

Wymiary dopasowane do wymogów linii lotniczych: Optymalny kształt zbliżony do prostopadłościanu pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń w luku lub pod fotelem. Otwieranie jak w walizce (tzw. zamek obwodowy): Ułatwia błyskawiczne pakowanie, układanie ubrań oraz szybkie przechodzenie przez kontrolę bezpieczeństwa. Dedykowana kieszeń na laptopa i organizację: Osobna, wyściełana przegroda na elektronikę oraz mniejsze kieszonki na paszport i dokumenty to podstawa sprawnej podróży. Wygodny system nośny z możliwością schowania szelek: Funkcja chowania pasów ramiennych przydaje się, gdy musisz przekształcić plecak w klasyczną torbę podróżną.

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Najlepsze plecaki do samolotu – przegląd i zestawienie modeli

1.Plecak kabinowy CabinZero Classic 28 L

Szukasz lekkiego, niezwykle funkcjonalnego plecaka, który bez problemu zmieści się pod fotelem w większości tanich linii lotniczych? CabinZero Classic 28 L to kultowa propozycja stworzona z myślą o minimalistycznych podróżnikach.

Ten niezwykle popularny plecak kabinowy waży zaledwie pół kilograma, dzięki czemu nie zabiera cennego limitu wagi bagażu. Cechuje go prosta, ale niezwykle pojemna konstrukcja przypominająca walizkę, co znacząco ułatwia układanie odzieży. Wykonano go z trwałego i wysoce wytrzymałego na przetarcia materiału Polyester 600D. Plecak wyposażono w niezawodne zamki YKK oraz system śledzenia bagażu Okoban, co ułatwia zlokalizowanie plecaka kiedy zostanie zagubiony podczas przeładunku bagażu

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Pojemność: 28 l Wymiary: ok. 39 × 29.5 × 20 cm Waga: ok. 600 g

2. Plecak podróżny Cotopaxi Allpa 28L Travel Pack Del Día

Uwielbiasz wyróżniać się z tłumu i cenisz ekologiczne podejście do produkcji sprzętu outdoorowego? Cotopaxi Allpa 28L w unikalnej wersji Del Día to plecak turystyczny do samolotu, który przyciąga wzrok niepowtarzalną kolorystyką. Seria Del Día szyta jest z resztek materiałów poprodukcyjnych, co oznacza, że każdy egzemplarz posiada unikalne zestawienie barw i jest jedyny w swoim rodzaju! Mimo kompaktowych wymiarów plecak oferuje niezwykle przemyślane wnętrze z siatkowymi przegrodami zapinanymi na zamki, rozkładając się płasko jak walizka. Plecak do samolotu Cotopaxi Allpa 28L posiada zewnętrzny dostęp do wyściełanej kieszeni na laptopa i tablet, a wygodny system nośny z pasem biodrowym i piersiowym można łatwo schować na czas odprawy.

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Pojemność: 28 l Wymiary: ok. 48 × 30 × 23 cm Waga: ok. 1050 g

3. Plecak do samolotu American Tourister Take2Cabin S/M

Jeśli szukasz eleganckiego i wysoce funkcjonalnego plecaka do samolotu w dobrej cenie na krótkie city breaki, model American Tourister Take2Cabin S/M będzie idealnym wyborem. Ten lekki plecak podróżny zaprojektowano w sposób skrojony pod wymogi bagażu podręcznego popularnych linii lotniczych. Posiada obszerną komorę główną z pasami kompresyjnymi, które utrzymują spakowane ubrania na swoim miejscu. Z przodu umieszczono podręczną kieszeń z organizatorem na drobiazgi oraz dedykowane miejsce na tablet lub niewielki laptop. Miękkie szelki oraz tylny panel zapewniają komfort podczas dłuższego spacerowania po terminalu czy zwiedzania miasta.

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Pojemność: 26.5 l Wymiary: ok. 40 × 30 × 20 cm Waga: ok. 600 g

4. Plecak Pacsafe Go Carry-On Backpack 34 L

Bezpieczeństwo wartościowych rzeczy w podróży to dla Ciebie absolutny priorytet? Antykradzieżowy plecak Pacsafe Go Carry-On Backpack 34 L zaprojektowano z myślą o ochronie Twojego ekwipunku przed kieszonkowcami w zatłoczonych miejscach.

Model ten wyposażono w szereg zaawansowanych technologii opatentowanych przez markę Pacsafe. Należą do nich m.in. siatka eXomesh® wbudowana w materiał (chroniąca przed rozcięciem), blokada zamków błyskawicznych oraz kieszenie z technologią RFIDsafe, które chronią karty płatnicze przed zdalnym zeskanowaniem danych. Plecak otwiera się jak walizka, posiada przegrodę na 15-calowego laptopa i jest wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu plastikowych butelek.

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Pojemność: 34 l Wymiary: ok. 47 × 32 × 20 cm Waga: ok. 750 g

5. Plecak kabinowy Osprey Daylite Carry-On Travel Pack 35

Amerykańska marka Osprey od lat słynie z produkcji jednych z najwygodniejszych plecaków na świecie. Model Daylite Carry-On Travel Pack 35 to doskonała hybryda plecaka turystycznego i pakownej torby podróżnej do samolotu. Plecak wykorzystuje lekkie, ale niezwykle trwałe materiały z certyfikatem bluesign®. Główna komora otwiera się szeroko, ułatwiając dostęp do odzieży, a dedykowana kieszeń na laptopa pozwala na szybkie wyciągnięcie sprzętu podczas kontroli bezpieczeństwa. Anatomicznie wyprofilowany system nośny z pianką AirScape™ gwarantuje świetną wentylację pleców, co docenisz podczas szybkiego przemieszczania się po lotniskach i miastach.

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Pojemność: 35 l Wymiary: ok. 49 × 37 × 26 cm Waga: ok. 920 g

6. Plecak podróżny Gregory Border Carry-On 40

Planujesz dłuższą wyprawę i potrzebujesz maksymalnej pojemności dopuszczalnej jako płatny bagaż kabinowy? Gregory Border Carry-On 40 to dopracowany w każdym calu, niezwykle pakowny plecak podróżny.

Konstrukcja Split-Case (dzielona na dwie połówki) sprawia, że pakowanie tego plecaka przypomina układanie rzeczy w tradycyjnej walizce. Jedna ze stron posiada siatkowaną przegrodę, co ułatwia oddzielenie czystej odzieży od obuwia. Dedykowana komora ActiveShield pomaga z kolei odizolować wilgotne lub zabrudzone rzeczy od reszty bagażu. Zastosowano tu również miękko wyściełaną kieszeń na laptopa 15,6" z osobnym dostępem oraz chowany system nośny z pasem biodrowym.

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Pojemność: 40 l Wymiary: ok. 55 × 35 × 23 cm Waga: ok. 1740 g

Gdzie można kupić najlepszy plecak do samolotu?

Kupując plecak podróżny do samolotu, warto wybierać sprawdzone sklepy turystyczne, które oferują oryginalne produkty renomowanych marek outdoorowych. Precyzyjnie podane wymiary oraz trwale wykonane zamki i materiały to gwarancja, że plecak posłuży podczas wielu kolejnych lotów. Dobrym miejscem jest sklep podróżniczy 8a.pl. W ofercie tego renomowanego sklepu outdoorowego znajdziesz wszystkie modele przedstawione powyżej - od kompaktowych plecaków podręcznych pod fotel, po maksymalnie pojemne plecaki podróżne.

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Podsumowanie – jaki plecak podróżny wybrać?

Szukasz darmowego bagażu podręcznego (pod fotel): Wybierz ultra-lekki CabinZero Classic 28 L lub budżetowy American Tourister Take2Cabin S/M.

Zależy Ci na unikalnym stylu i świetnej organizacji: Postaw na barwny Cotopaxi Allpa 28L Travel Pack Del Día.

Stawiasz na maksymalną ochronę przed kradzieżą: Najlepszym wyborem będzie Pacsafe Go Carry-On Backpack 34 L.

Szukasz wygody nośnej i maksymalnej pojemności: Wybierz ergonomiczny Osprey Daylite Carry-On Travel Pack 35 lub niezwykle pakowny Gregory Border Carry-On 40.

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