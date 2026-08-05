Orange liderem danych o przenoszeniu numerów komórkowych. Fot.Oveth Martinez / Unsplash

Ponad 360 000 numerów przeniesiono w II kwartale 2026 roku w sieciach mobilnych. Jak podaje UKE, najwięcej użytkowników w ramach tej operacji zyskał Orange. Pomarańczowy operator po raz kolejny znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia. Co sprawia, że staje się on pierwszym wyborem?

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Na początku lipca roku Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował statystyki przenoszenia numerów telefonicznych w II kwartale 2026 roku. Na taki krok między sieciami komórkowymi zdecydowało się 361 107 użytkowników kart SIM. Najwięcej klientów zyskał Orange – przeniesiono do niego aż 19 834 numery.

Dlaczego ostatnimi czasy pomarańczowy operator jest tym, do którego przenosi się numery, a nie tym, który traci użytkowników sieci mobilnych? Co sprawia, że to do niego najczęściej dołączają osoby decydujące się na zmianę operatora? Każdy użytkownik to inny powód, ale można wskazać kilka głównych przyczyn tego stanu rzeczy.

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Jakość sieci

W 2025 roku Orange odnotował rekordowy ruch. Użytkownicy jego usług przesłali aż 11,9 mln TB danych. W odpowiedzi na te wzrosty operator intensywnie rozbudowuje infrastrukturę, aby poprawić zasięg i zwiększyć pojemność swojej sieci mobilnej. Na koniec marca bieżącego roku liczyła ona aż 12 713 stacji bazowych.

Zasięg sieci Orange 5G w Polsce. Materiały prasowe / Orange

W całej Polsce zasięg superszybkiego 5G (w paśmie C) obejmował już 4600 lokalizacji. W paśmie 700 MHz, na terenach mniej zaludnionych i zurbanizowanych, 5G działa w ponad 1300 lokalizacjach. W przygotowanym przez Opensignal raporcie Mobile Experience Awards 2025 telekom osiągnął wynik 63,5 Mb/s w kategorii prędkości pobierania.

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5G Pro

W komunikacji z potencjalnymi klientami Orange mocno akcentuje tzw. sieć 5G Pro. Jak tłumaczy, za tą nazwą kryje się megaszybki internet mobilny z zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa. Jego atutami ma być błyskawiczne pobieranie dużych plików, płynny streaming filmów w 4K/8K oraz komfort korzystania z narzędzi online.

Na oficjalnej stronie Orange podaje wyliczenia, że w zasięgu jego 5G Pro znajduje się już blisko 35,7 mln osób zamieszkujących 943 miast i 48 154 miejscowości. W swojej sieci operator kładzie równie duży nacisk na wysoki poziom cyberbezpieczeństwa, w czym największa zasługa mocno promowanego rozwiązania o nazwie CyberTarcza.

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CyberTarcza

Co roku ukazuje się raport CERT Orange Polska, w którym można przeczytać o największych zagrożeniach w internecie za ubiegły rok. Wiele opisanych w nim incydentów bezpieczeństwa jest wykrywanych za pomocą CyberTarczy. Tak właśnie nazywa się autorski system bezpieczeństwa sieciowego Orange.

Wizualizacja systemu bezpieczeństwa CyberTarcza w Orange. Materiały prasowe / Orange

Dostępny bezpłatnie dla wszystkich klientów Orange mechanizm ma za zadanie wykrywać sieciowe zagrożenia, a następnie blokować je i informować użytkowników o tych działaniach. Szczególną rolę CyberTarcza odgrywa w zwalczaniu zjawiska phishingu, czyli złośliwych stron internetowych służących wyłudzaniu danych lub środków.

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Przyciągające oferty

Najprawdopodobniej za przenoszeniem numerów do Orange najczęściej stoją atrakcyjne oferty, którymi pomarańczowy operator sypie jak z rękawa, dostosowując je do okoliczności takich jak sezon wakacyjny czy wydarzenia kulturowe. Przykładowo, na początku tego lata wprowadził korzystne zmiany w ofercie "Rodzinne numery".

Obecnie klienci, którzy zawarli umowę na 24 miesiące i dokupili dla drugiej osoby kolejny numer z tym samym planem, za każdy z nich płacą połowę ceny. W ten sposób drugi i kolejne numery w planie z internetem 5G Pro bez limitów są 50 proc. tańsze niż pierwszy numer. Pomysłów na korzystne oferty nie sposób operatorowi odmówić.

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Jak przenieść numer do Orange?

To nic skomplikowanego. Na tej stronie należy wybrać preferowany plan abonamentu komórkowego, podać numer i potwierdzić go kodem SMS. Kolejny krok to wybór terminu przeniesienia, czyli dnia zakończenia umowy u obecnego operatora. Na koniec wystarczy wprowadzić dane i potwierdzić zamówienie. Resztą zajmie się nowy operator.

Orange ma specjalną ofertą dla przenoszących numery. Materiały prasowe / Orange

Procedurę można też przeprowadzić stacjonarnie w dowolnym salonie Orange. Pomarańczowy operator nie byłby sobą, gdyby nie wprowadził jakieś zachęty dla osób przenoszących numery. Do 6 sierpnia 2026 ci, którzy zrobią ten krok online, wybierając plan S, nie będą musieli płacić za abonament przez pierwsze 5 miesięcy.