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Egzamin maturalny trwa kilka godzin, ale decyzje, które realnie wpływają na jego wynik, zapadają wiele miesięcy wcześniej: przy wyborze metody nauki, przy budowie planu i przy odpowiedzi na pytanie, ile odpowiedzialności za własną naukę jesteśmy w stanie wziąć na siebie.

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Matura jako sprawdzian samodzielności, nie tylko wiedzy

Matura bywa nazywana egzaminem dojrzałości i to określenie nie jest przypadkowe. Nie chodzi wyłącznie o sprawdzenie, ile faktów ze szkoły uczeń zapamiętał – ale o to, czy potrafi samodzielnie zorganizować pracę, dotrzymać własnych terminów i wziąć odpowiedzialność za wynik. Dla wielu maturzystów to pierwszy w życiu projekt, który trzeba poprowadzić samemu, od początku do końca.

Dorosłość z tej perspektywy, ma niewiele wspólnego z metryką. Bliżej jej do umiejętności radzenia sobie z dużym, rozłożonym w czasie zadaniem bez ciągłego nadzoru. Dlatego sposób, w jaki maturzysta układa sobie naukę, mówi o nim więcej niż sama liczba punktów na świadectwie.

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Wybór metody nauki jest więc pierwszą poważną decyzją tego projektu.

Trzy drogi do matury: samodzielna nauka, korepetycje i kursy przygotowawcze do matury

Zanim podejdziemy do ułożenia pierwszego planu nauki, warto rozstrzygnąć, w jaki sposób w ogóle chcemy się uczyć. W praktyce maturzyści wybierają między trzema modelami, które można też ze sobą łączyć.

Nauka samodzielna opiera się na własnej pracy z podręcznikiem, materiałami wideo i arkuszami CKE. Wymaga najwięcej samodyscypliny, bo cały ciężar planowania i pilnowania postępów spoczywa na uczniu. To metoda, która sprawdza się u osób, które już wcześniej potrafiły uczyć się bez zewnętrznego nadzoru.

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Korepetycje dokładają do tego indywidualne wsparcie: kogoś, kto wytłumaczy niezrozumiany fragment materiału i sprawdzi rozwiązanie zadania. Nie zastępują samodzielnej pracy, ale ograniczają ryzyko utrwalenia błędu, który uczeń powtarzałby tygodniami, zanim ktoś by go poprawił.

Trzecia droga to kursy przygotowawcze do matury - gotowa struktura nauki: materiał teoretyczny, zadania i harmonogram poukładane za ucznia z góry.

Dobrze zaprojektowane kursy maturalne redukują jedną z największych trudności przygotowań, czyli samodzielne poukładanie ogromnej ilości materiału w sensowną kolejność.

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Z tego względu warto poszukać oferty, która łączy teorię z korepetycjami w jednym miejscu, tak jak robi to platforma Więcej niż Matura, udostępniająca kursy maturalne online obejmujące zarówno naukę teorii, jak i wbudowane wsparcie nauczycieli.

Nie każdy potrzebuje pełnego wsparcia korepetycyjnego. Część maturzystów sięga po same kursy do matury w wersji bez korepetycji, traktując je jako uporządkowaną bazę teorii i zadań, którą sami uzupełniają pytaniami do nauczyciela w szkole. Inni uczniowie wybierają dostęp do samej interaktywnej bazy zadań – co pozwala im na bieżąco śledzić postępy w pracy z zadaniami.

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Żadna z trzech dróg nie jest właściwa sama w sobie. To, która sprawdzi się najlepiej, zależy od tego, ile samodyscypliny i czasu na samodzielną organizację nauki maturzysta rzeczywiście ma.

Szybka nauka czy efektywna nauka: co naprawdę działa

Te dwa pojęcia często się myli. Szybka nauka mówi o czasie: ile miesięcy zajmuje przygotowanie w porównaniu z resztą maturzystów. Efektywna nauka mówi o czymś innym: ile z tego, czego się uczymy, faktycznie zostaje w głowie na dzień egzaminu.

Większość uczniów przygotowuje się do matury od sześciu do dziewięciu miesięcy. Ktoś, kto ograniczy ten czas do sześciu-ośmiu tygodni, uczy się szybko, ale rzadko efektywnie: przy dużej ilości materiału skrócenie czasu nauki zwykle oznacza, że część zagadnień zostanie opanowana bardzo dobrze, a reszta ledwie muśnięta.

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Przy maturze więcej czasu prawie zawsze wygrywa z pośpiechem.

Techniki, które faktycznie utrwalają wiedzę

Chodzi o techniki aktywne – czyli takie, które zmuszają mózg do przywoływania informacji z pamięci, zamiast biernego jej rozpoznawania. Do najskuteczniejszych należą:

Praca z fiszkami bez podglądania odpowiedzi, do utrwalania faktów i definicji. Rozwiązywanie zadań maturalnych po samodzielnej próbie, zanim zajrzy się do gotowego rozwiązania. Tłumaczenie materiału komuś innemu, czyli nauka przez uczenie. Zadawanie pytań i dyskusja o niezrozumianych fragmentach materiału. Samodzielne notatki, tworzone własnymi słowami, a nie przepisywane. Analiza informacji na podstawie pytań, które sami sobie stawiamy. Łączenie kilku z powyższych metod w jednym systemie nauki, zamiast trzymania się jednej.

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Techniki, które warto traktować jako dodatek, nie fundament

Po drugiej stronie są techniki bierne, oparte na podążaniu za czyimś tempem zamiast własnej pracy z materiałem. Nie są bezużyteczne, ale w roli głównej metody nauki dają słabsze efekty:

Oglądanie kursów wideo bez własnych notatek i ćwiczeń. Korepetycje traktowane jako jedyna forma nauki, bez pracy własnej między spotkaniami. Słuchanie podcastów edukacyjnych. Bierne czytanie podręcznika lub notatek, zdanie po zdaniu, bez przetwarzania treści. Poleganie na jednej z powyższych metod jako jedynym źródle nauki.

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Żadna z tych metod nie jest zła sama w sobie. Problem zaczyna się wtedy, gdy staje się jedynym sposobem nauki.

Plan nauki: jak rozłożyć naukę na tygodnie i miesiące

Sama wiedza o dobrych technikach nic nie da bez planu, który rozkłada naukę w czasie. Dobry harmonogram przypisuje konkretne dni tygodnia do konkretnych przedmiotów, zamiast zostawiać decyzję "czego się dziś uczę" na wieczór tego samego dnia.

Prosty przykład: poniedziałek to chemia, środa to język polski, czwartek to matematyka. Taki układ powtarza się co tydzień, więc mózg dostaje regularne, przewidywalne dawki materiału z każdego przedmiotu, zamiast maratonu tuż przed sprawdzianem.

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Trzy błędy psują ten plan najczęściej. Pierwszy to zbyt późny start: brak zapasu czasu na przypadki, w których materiał okaże się trudniejszy niż zakładano. Drugi to brak systematyczności, czyli traktowanie harmonogramu jako propozycji, a nie zobowiązania. Trzeci to negatywne nastawienie do samej matury, które obniża motywację jeszcze zanim nauka na dobre się zacznie, mimo że dobrze zdana matura realnie otwiera dalszą ścieżkę edukacyjną.

Jest jeszcze czwarty czynnik, rzadziej wymieniany wprost: obserwacja własnych postępów. Śledzenie, ile materiału zostało już przerobione i ile zadań rozwiązano poprawnie, działa na motywację silniej niż sama świadomość zbliżającego się terminu egzaminu. Widoczny postęp pozwala wytrwać w planie przez kolejne miesiące, a nie tylko przez pierwszy entuzjastyczny tydzień.

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Do tego dochodzi liczba rozwiązanych zadań maturalnych. Trudno wskazać jedną uniwersalną liczbę, która sprawdzi się dla każdego przedmiotu i każdego ucznia, ale warto postawić sobie konkretny cel: możliwie dużą liczbę zadań z każdego przedmiotu, rozwiązywanych samodzielnie i konsekwentnie sprawdzanych pod kątem błędów. W praktyce liczy się konsekwencja: regularne, powtarzające się sesje z zadaniami działają lepiej niż jednorazowy maraton tuż przed egzaminem, niezależnie od finalnej liczby rozwiązanych zadań.

Najczęstsze pytania o naukę do matury

Ile czasu trzeba się uczyć do matury?

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Większość maturzystów potrzebuje od sześciu do dziewięciu miesięcy systematycznej nauki, trzy, cztery razy w tygodniu, aby od podstaw opanować cały materiał z jednego przedmiotu. Krótszy czas wymaga większej intensywności i zwykle wyższego ryzyka luk w materiale.

Czy kursy do matury zastępują naukę własną?

Nie. Kursy do matury porządkują materiał i dają gotową strukturę, ale rozwiązywanie zadań i utrwalanie wiedzy wciąż wymaga pracy własnej ucznia poza samym kursem.

Czym różnią się korepetycje od kursu przygotowawczego?

Korepetycje to indywidualne spotkania skupione na bieżących trudnościach. Kurs przygotowawczy to gotowy program obejmujący cały materiał, często uzupełniony bazą zadań i, w niektórych ofertach, wbudowanymi korepetycjami.

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Czy warto łączyć naukę samodzielną z kursem maturalnym?

Tak, to częste podejście. Kurs porządkuje materiał i dostarcza informacji zwrotnej o postępach, a samodzielna praca z zadaniami pozostaje niezbędna niezależnie od wybranej metody.

Zanim usiądziesz do pierwszego planu

Wybór między nauką samodzielną, korepetycjami a kursem przygotowawczym nie jest jednorazową decyzją wykutą w kamieniu. Wielu maturzystów łączy te metody w trakcie roku, w zależności od tego, jak zmienia się ich tempo pracy i dostępny czas.

Jeśli szukasz gotowej struktury do nauki, warto sprawdzić ofertę platformy Więcej niż Matura, gdzie kursy maturalne obejmują teorię, zadania maturalne i, w wybranych wariantach, wsparcie nauczyciela. Wybierając Więcej niż Matura, w jednej opłacie zyskujesz zasoby z 8 przedmiotów (biologia, chemia, matematyka podstawowa i rozszerzona, geografia, fizyka oraz język polski podstawowy i rozszerzony). Dzięki temu inwestujesz w rozwiązanie, które nie tylko wesprze Cię w przygotowaniach do matury z przedmiotów, które zdecydujesz się zdawać, ale także da Ci wsparcie w codziennej nauce do szkoły. Do wyboru masz 3 pakiety – Pakiet Minimalny (Bazy zadań), Pakiet Podstawowy (Bazy zadań i kursy) oraz Pakiet Premium (Bazy zadań, kursy i wbudowane korepetycje).

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Dla części maturzystów to sposób na to, by nie tracić czasu na samodzielne układanie planu od podstaw, bo dobrze zaprojektowane kursy do matury robią to za nich.