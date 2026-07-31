Fot. materiały prasowe

Nowe technologie, sztuczna inteligencja, trudne do spełnienia wymagania zawodowe… Współczesny rynek pracy spokojnie może zostać porównany do niemałego rollercoastera. Jak za nim nadążyć? W jaki sposób pozostać w przysłowiowej „grze” i jak pomoże Ci w tym kampania Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego – Nauka LevelUp? Zapraszamy do lektury!

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Rynek pracy przyspiesza. Kompetencje muszą dotrzymać mu kroku

Żyjemy w czasach, w których jedyną stałą stała się zmiana. To, co wczoraj było przewagą konkurencyjną, dziś staje się standardem, a jutro może okazać się niewystarczające. Z badania ManpowerGroup „Niedobór talentów 2026” wynika, że 57% pracodawców w Polsce ma trudności z obsadzaniem stanowisk osobami posiadającymi odpowiednie umiejętności. Według raportu PARP „Kadry na wagę złota i nowe oblicze AI” ta skala w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw jest jeszcze większa – 82% polskich MŚP ma trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów.

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Współczesna luka kompetencyjna to jednak zjawisko złożone, wykraczające poza ramy rozwoju AI i automatyzacji. Obok nich, na rynek pracy silnie wpływają zmiany demograficzne, zielona transformacja oraz narodziny ról hybrydowych, wymagających od profesjonalistów sprawnego poruszania się na styku wielu, odległych dotąd dziedzin.

Obserwowane zmiany prowadzą do głównego wniosku – rozwój kompetencji staje się nieodzownym elementem ścieżki kariery a gotowość do uczenia się, jednym z najważniejszych kapitałów pracownika.

Fot. materiały prasowe

Upskilling czy reskilling? To zależy od planu na karierę

Światowe Forum Ekonomiczne od lat w swoich raportach „The Future of Jobs” korzysta z dwóch pojęć, które dobrze oddają kierunek zmian zachodzących na rynku pracy. Upskilling pozwala pracownikom pogłębiać kompetencje, które już posiadają i uzupełniać je o umiejętności potrzebne na bardziej wymagających stanowiskach. Reskilling ma szerszy charakter — służy zdobyciu wiedzy, umiejętności, a także kwalifikacji umożliwiających przejście do innej roli zawodowej. Zyskuje na znaczeniu zwłaszcza wtedy, gdy rozwój technologii i przeobrażenia gospodarcze zmieniają zapotrzebowanie na poszczególne zawody.

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W jaki sposób mogą pomóc te dwie koncepcje?

Sytuacja zawodowa Możliwe rozwiązanie Chcesz awansować w obecnej branży Upskilling Twoje stanowisko zmienia się pod wpływem technologii Upskilling Planujesz pracę w nowym obszarze Reskilling Chcesz zdobyć dodatkową specjalizację Upskilling lub reskilling Wracasz na rynek pracy po przerwie Reskilling Prowadzisz firmę i potrzebujesz nowych kompetencji Upskilling

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W koncepcję upskillingu doskonale wpisują się studia podyplomowe, które będą szczególnie wartościowe dla osób, pragnących rozwijać się bez konieczności rozpoczynania dłuższego cyklu edukacji od podstaw. Pozostałe propozycje akademickie – studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie mogą z kolei wspierać reskilling i otwierać drogę do przebranżowienia, wyposażając osobę studiującą w zupełnie nowe umiejętności.

Fot. materiały prasowe

Nauka LevelUp – rozwój w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Koncepcję spopularyzowaną przez Światowe Forum Ekonomiczne aktywnie wspiera Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – wrocławska uczelnia z 25-letnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

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WSKZ poprzez kampanię Nauka LevelUp zachęca do tego, by „wznieść swoją naukę poziom wyżej” i zrobić pierwszy krok w kierunku upskillingu lub reskillingu, a tym samym, świadomie wpłynąć na swoją karierę. Zapisując się na studia podczas trwania Nauka LevelUp, można zyskać aż 15% rabatu na pierwszy rok studiów licencjackich, do 40% rabatu na pierwszy rok studiów inżynierskich, a także rabat do 20% na pierwszy rok studiów II stopnia.

Nauka LevelUp obowiązuje również w przypadku studiów podyplomowych! Na pierwszy rok studiów przewidziany jest rabat -15%, a na kolejne, tańsze aż do -40%.

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Niezależnie od tego, gdzie teraz jesteś i co sprawia, że poważnie myślisz o zmianach w karierze – WSKZ stawia sobie za misję, by umożliwić Ci je poprzez kształcenie nowoczesne, pozbawione sztywnych schematów. Studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego łączą naukę realizowaną z wykorzystaniem platformy online z bezpośrednimi spotkaniami podczas zjazdów. Spotkania z wykładowcami i innymi studentami nadają kształceniu rytm i wzmacniają systematyczność pracy, budując jednocześnie poczucie uczestnictwa w środowisku akademickim.

Takie rozwiązanie sprawia, że nie musisz martwić się o swoją obecną pracę – dzięki elastycznemu podejściu do edukacji nie zaniedbasz kariery, ani nie będziesz musiał z niej rezygnować na czas studiów. Upskilling czy reskilling – przeprowadzisz go na własnych zasadach.

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