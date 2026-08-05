Pielęgnacja po wakacjach jest kluczowa dla skóry Fot. materiały prasowe

Lato rozpieszcza ciepłymi dniami, długimi wieczorami i wakacyjnymi wyjazdami, ale nasza skóra ma na ten temat zupełnie inne zdanie. Złocista opalenizna dodaje jej uroku, ale tygodnie spędzone na słońcu, w klimatyzowanych pomieszczeniach, w słonej wodzie czy w podróży mogą odbić się na jej kondycji. Dlatego po wakacjach warto postawić na pielęgnację, która nie kończy się na samym nawilżeniu. Sprawdzamy, jak pięć kosmetyków z linii Neuro Adapt marki Clochee może pomóc skórze odzyskać równowagę.

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Pod koniec lata cera często staje się bardziej przesuszona, napięta, wrażliwa i pozbawiona blasku. Zwykle sięgamy wtedy po krem nawilżający, ale to dopiero pierwszy krok. Po wakacjach skóra potrzebuje przede wszystkim regeneracji, odbudowy bariery ochronnej i wsparcia swoich naturalnych mechanizmów obronnych. Zwłaszcza że kiedy wracamy do codzienności, czekają na nią kolejne wyzwania – stres, szybkie tempo życia czy zanieczyszczenia środowiska, które również wpływają na jej kondycję.

Jedna rutyna, pięć kroków do regeneracji skóry

Na te potrzeby odpowiada linia Neuro Adapt marki Clochee. To, co wyróżnia serię, to połączenie neuropeptydów i adaptogenów, takich jak CICA (wąkrota azjatycka), ashwagandha, żeń-szeń czy lukrecja.

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Neuropeptydy pomagają redukować mikronapięcia skóry odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek mimicznych, dzięki czemu cera wygląda na bardziej wypoczętą i wygładzoną. Z kolei adaptogeny wspierają naturalne mechanizmy obronne skóry, pomagają jej lepiej radzić sobie ze stresem oksydacyjnym i przywracają równowagę. Cała linia została opracowana zgodnie z ideą Skin Resilience, czyli wzmacniania odporności skóry i wspierania jej zdolności do regeneracji.

Fot. materiały prasowe

Neuro Adapt to linia do codziennej pielęgnacji, ale jej działanie szczególnie dobrze odpowiada na potrzeby skóry po wakacjach. Pięć produktów tworzy prostą rutynę – od porannego nawilżenia po intensywną regenerację nocą. Można stosować je jako kompletny rytuał lub dobierać do aktualnych potrzeb skóry. Oto pięć kroków, które pomogą cerze odzyskać komfort.

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1. Zacznij od intensywnego nawilżenia

Pierwszym krokiem jest CICA+ Ujędrniające Serum Dzień/Noc. Łączy kompleks neuropeptydów z adaptogenami, wzbogacony m.in. o ashwagandhę i Tephrosia purpurea. Serum intensywnie nawilża, wspiera procesy regeneracyjne, poprawia elastyczność skóry, koi ją i pomaga przywrócić jej świeży, wypoczęty wygląd. To dobra baza zarówno porannej, jak i wieczornej pielęgnacji.

2. Zadbaj o barierę ochronną skóry

Kolejnym etapem jest CICA+ Peptydowy Krem na Dzień. Jego zadaniem jest nie tylko utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, ale także wzmacnianie bariery hydrolipidowej i ochrona skóry przed codziennym wpływem czynników zewnętrznych. W składzie znajdziemy m.in. masło shea, oliwę z oliwek oraz witaminę E, które pomagają zachować miękkość i komfort skóry przez cały dzień, a także ograniczają utratę wody z naskórka.

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Fot. materiały prasowe

3. Wykorzystaj noc na regenerację

Skóra najintensywniej odbudowuje się podczas snu. CICA+ Przeciwzmarszczkowy Krem na Noc został opracowany z myślą o wykorzystaniu tego naturalnego procesu. Formuła z neuropeptydami, ashwagandhą i kwasem hialuronowym wspiera regenerację, poprawia jędrność, wzmacnia barierę ochronną oraz pomaga przywrócić cerze odpowiedni poziom nawilżenia i komfort. Rano skóra wygląda na bardziej wypoczętą i wygładzoną.

4. Nie zapominaj o okolicy oczu

To właśnie okolica oczu jako pierwsza zdradza niewyspanie czy zmęczenie po podróży. CICA+ Peptydowy Krem pod Oczy łączy neuropeptydy z ekstraktem z lukrecji, dzięki czemu pomaga wygładzać drobne linie, redukować oznaki zmęczenia i intensywnie nawilżać delikatną skórę. Dodatkowo wspiera ochronę przed stresem oksydacyjnym oraz wpływem światła niebieskiego emitowanego przez urządzenia, z których korzystamy na co dzień – laptopy, smartfony czy tablety.

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5. Raz na jakiś czas postaw na intensywniejszą kurację

Jeśli po wakacjach skóra nadal wydaje się szorstka, zmęczona lub pozbawiona blasku, warto uzupełnić pielęgnację o CICA+ Stymulujący Krem-Maskę z Mikroigłami na Noc. To najbardziej zaawansowany produkt linii Neuro Adapt, który łączy działanie przeciwstarzeniowe z technologią naturalnych mikroigieł. Formuła wzbogacona m.in. o ekstrakt z żeń-szenia, olej z rokitnika i kwas hialuronowy wspiera odnowę naskórka oraz ułatwia przenikanie składników aktywnych. Dzięki temu pomaga wygładzić strukturę skóry, poprawić jej elastyczność, zredukować widoczność drobnych zmarszczek i przywrócić cerze zdrowy blask.

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Fot. materiały prasowe

Skóra po wakacjach potrzebuje skutecznej pielęgnacji

Powrót z wakacji to dobry moment nie tylko na uporządkowanie zdjęć z urlopu, ale także na uporządkowanie codziennej pielęgnacji. Pamiętajmy, że skóra, która przez całe lato mierzyła się z promieniowaniem UV, wysokimi temperaturami i zmianami otoczenia, a po urlopie wraca do codziennego stresu i intensywnego tempa życia, potrzebuje chwili, by odzyskać równowagę.

Dlatego warto postawić na rutynę, która nie kończy się na samym nawilżeniu, ale wspiera naturalną regenerację, odbudowę bariery ochronnej i pomaga skórze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Zadbana skóra po wakacjach to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim codziennego komfortu.