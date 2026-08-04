Fot. materiały prasowe

Najlepsze rezerwacje tego lata prowadzą do miejsc, w których autorskie menu, kunszt Chefów i najwyższy poziom gościnności tworzą Mistrzowskie Momenty. Do 13 sierpnia Festiwal Sztuki Restauracyjnej FineDiningWeek® zaprasza do odkrywania restauracji wyróżniających się nie tylko kuchnią, lecz także atmosferą, charakterem i podejściem do podejmowania Gości. Od jakich adresów rozpocząć tę kulinarną podróż?

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Przygotowaliśmy zestawienie miejsc, które w tej edycji szczególnie zasługują na uwagę. Rezerwacje trwają na FineDiningWeek.pl .

Tegoroczna edycja FineDiningWeek® kreśli kulinarną mapę Polski, na której spotykają się różnorodne style, inspiracje i autorskie wizje kuchni. Wspólnym mianownikiem tych miejsc jest dążenie do doskonałości. Wybraliśmy osiem restauracji, które zachwycają kreatywnym podejściem do smaku, niepowtarzalną atmosferą i wyrazistą tożsamością. Poznaj miejsca z różnych regionów Polski, w których warto zarezerwować swój Mistrzowski Moment.

Kraków – Folga

Krakowski Kazimierz od lat przyciąga tych, którzy w gastronomii szukają czegoś więcej niż tylko dobrego jedzenia. To właśnie tutaj, przy ul. Estery 12, mieści się Folga – restauracja wyróżniona przez Michelin rekomendacją Bib Gourmand, znana z nowoczesnej kuchni autorskiej opartej na idei foodsharingu. Na czas FineDiningWeek® Chefowie Tomasz Słonina i Nazar Danyliuk przygotowali dwa autorskie menu degustacyjne, które pokazują różne oblicza współczesnej kuchni. Menu A zachwyca klasycznymi smakami w eleganckim wydaniu – od tatara wołowego, przez soczystą kaczkę, aż po deser z białą czekoladą i malinami. Menu B ma lżejszy, bardziej letni charakter: ceviche, miecznik, sezonowe warzywa i aromatyczne dodatki tworzą kompozycje, które idealnie oddają smak wakacyjnego sezonu. Po prostu obłęd!

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Fot. materiały prasowe

Łódź – Ristorante Mare e Monti

Masz ochotę przenieść się do słonecznej Italii bez opuszczania miasta? Przy ulicy Wigury 13 mieści się Ristorante Mare e Monti - restauracja, która od lat celebruje autentyczne smaki włoskiej kuchni, czerpiąc inspiracje z rodzinnych tradycji właściciela i Chefa Enrico Montiego. Starannie wyselekcjonowane produkty sprowadzane z różnych regionów Włoch, klasyczne receptury oraz przywiązanie do naturalnego smaku składników sprawiają, że każda wizyta staje się prawdziwą kulinarną podróżą przez Italię. Wśród festiwalowych propozycji znalazły się m.in. pappardelle faszerowane pesto z suszonych pomidorów, podawane z salsą pomidorową i ricottą peperoncino, szaszłyk z cielęciny przekładany carne salada z polentą kasztanową i musem grana padano oraz tagliata z tuńczyka z espumą vitello tonnato i pieczoną cytryną. Całość wieńczy kultowy tartufo calabrese, deser łączący kalabryjskie lody waniliowe, gorzką czekoladę, sambucę i pralinę.

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Fot. materiały prasowe

Poznań - LOLA Chinese

Nowoczesny azjatycki fine dining w samym sercu Poznania? Pod adresem Wierzbięcice 1A mieści się LOLA Chinese – restauracja, która łączy wyraziste smaki Chin i innych regionów Azji z autorskim, współczesnym podejściem do gotowania. Ręcznie lepione pierożki, świeże sashimi, owoce morza i starannie wyselekcjonowane składniki tworzą doświadczenie, w którym liczy się zarówno smak, jak i każdy detal. Za koncepcję kulinarną LOLA Chinese odpowiada Chef Marcin Bartuś, który na FineDiningWeek® przygotował dwie autorskie propozycje menu inspirowane bogactwem kuchni Azji. Wśród festiwalowych kompozycji znalazły się m.in. opalany tuńczyk błękitnopłetwy z korzeniem lotosu, świeżym kumkwatem i sosem ponzu, krewetka w tempurze z tajskimi ziołami, czarny pierożek z pak choi, soczewicą i mlekiem kokosowym, a także długo pieczona, szarpana wieprzowina z sosem imbirowo-tamaryndowym oraz 24-godzinna wołowina z purée z topinamburu. Feeria smaków i tekstur!

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Fot. materiały prasowe

Śląsk (Katowice) – Moodro resto

Moodro resto to miejsce, w którym śląska tożsamość spotyka się ze współczesnym spojrzeniem na kuchnię. Restauracja mieści się przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, w niezwykłej przestrzeni Muzeum Śląskiego, i czerpie z kulinarnego dziedzictwa regionu, nadając mu świeżą, autorską formę. Dowodzi tu Chefowa Paulina Gulajska, która w festiwalowym menu ukazuje różne oblicza współczesnej kuchni – od wyrazistych kompozycji mięsnych po kreatywne propozycje roślinne. Wśród dań znalazły się m.in. tatar z wołowiny i tuńczyka z zielonym groszkiem, kiszonym agrestem, ikrą i ponzu, kotleciki jagnięce z gratin ziemniaczanym, marynowaną cukinią i kimchi oraz seler z kurkami, glazurowanymi pomidorami cherry i curry. Deser ze świeżymi truskawkami w emulsji truskawkowej i lodami z czarnego bzu to lekki, owocowy finał całej uczty.

Fot. materiały prasowe

Warszawa – BursztyNova

Czy ser może być głównym bohaterem wyrafinowanej kolacji? BursztyNova przy ul. Królewskiej 16 udowadnia, że tak – i robi to w wyjątkowo apetycznym stylu. To miejsce, w którym wieloletnia tradycja polskiego serowarstwa spotyka się z nowatorską kuchnią, a długodojrzewające sery Bursztyn, Szafir i Rubin stają się punktem wyjścia do tworzenia nieoczywistych, pełnych charakteru kompozycji. Chef Wojciech Kaza w festiwalowym menu pokazuje, jak wiele kulinarnych możliwości kryją polskie produkty, zestawiając je z sezonowymi składnikami i nowoczesnymi technikami. Podczas FineDiningWeek® Goście mogą spróbować m.in. tatara wołowego z marynowanymi kurkami, domowymi piklami, majonezem truflowym i 24-miesięcznym serem Bursztyn, polika wołowego z vol-au-vent z białym wędzonym twarogiem i karmelizowaną czerwoną cebulą, a także mazurskiego sandacza z emulsją serową, kawiorem z pstrąga i 24-miesięcznym serem Szafir. Słodkim zwieńczeniem kolacji są chałwowe semifreddo oraz panna cotta z palonym masłem, jagodami i miodem z Lubelszczyzny. Bajka!

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Wrocław – Nafta Neo Bistro

Pod wodzą Chefowej Michelle Średnicki Nafta Neo Bistro stało się jedną z kulinarnych wizytówek Wrocławia, zdobywając rekomendację przewodnika Michelin. Festiwalowe menu opiera się na wyrazistych smakach, sezonowych produktach i odważnych kulinarnych kontrastach. Znalazły się w nim m.in. tatar z polędwicy wołowej z ogórkiem małosolnym i kiszonym, musztardą francuską oraz chipsami z topinamburu, grillowana fasolka szparagowa z sosem śmietanowym i czosnkiem niedźwiedzim, chałka z tagliatą à la Nafta oraz policzek wieprzowy w panko z purée z groszku i siankiem z batata. Jest także roślinna odsłona – z tatarem z pieczonego pomidora z shiso, boczniakiem w tempurze oraz kapustą pekińską z groszkiem wąsatym i sosem pieprzowym. Tu każdy talerz ma charakter!

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Fot. materiały prasowe

Trójmiasto – Wieloryb

Wieloryb to trójmiejski adres, w którym pierwszoplanową rolę odgrywają morskie smaki: ostrygi, homary, krewetki i ryby najwyższej jakości. To kuchnia oparta na świeżości, prostocie i uważnym podejściu do produktu – z wyraźną miłością do morza. Podczas Festiwalu do wyboru są dwie wersje menu. Pierwszą otwiera tatar wołowy z lubczykiem i wiosenną sałatką. Dalej na stole pojawiają się żurek z jajkiem poche, purée ziemniaczanym, chrzanem, śmietaną i chipsami z prosciutto, risotto szparagowe z białymi i zielonymi szparagami oraz olejem z nasturcji, a także pierś z kaczki z sosem BBQ i kurkami. Menu B rozpoczyna tatar z tuńczyka z rzodkiewką, yuzu i trybulą, po którym podawane są bouillabaisse z krewetką i konfitowanym pomidorem, risotto szparagowe oraz pstrąg z cassoulet z groszku i cukinii w sosie beurre blanc. Wieloryb pokazuje, że smak morza najlepiej wybrzmiewa wtedy, gdy prowadzą go świeży produkt, prostota i pewna ręka w kuchni.

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Fot. materiały prasowe

Szczecin – Restauracja Sowa

Zapomnij o nudzie na talerzu! W Restauracji Sowa fine dining nabiera pazura, a każde danie to małe dzieło sztuki, stworzone z sezonowych składników i szczypty szaleństwa. Co kryją festiwalowe menu? Niezwykle udane kompozycje, które pokazują, jak naturalność, finezja i odważniejsze połączenia mogą tworzyć harmonijną całość. Menu mięsne otwiera gęsina z burakiem i gorczycą. Dalej pojawiają się dzik z czarną porzeczką, crème fraîche, chrzanem i groszkiem czepnym oraz podgrzybek z dzikiem, szalotką, crème fraîche, nasturcją i tymiankiem. Po nich przychodzi czas na jagnięcinę z ziemniakiem, masłem, ogórkiem, rokitnikiem i bratkami, a całość zamyka deser z jabłka, kruszonki, karmelu, wanilii oraz róży. Menu alternatywne czerpie z bogactwa smaków Pomorza Zachodniego i składa się z sandacza z ryżem, jarzynami, koperkiem i groszkiem czepnym, śledzia z jabłkiem, koperkiem, kawiorem i nasturcją oraz pstrąga z pietruszką, crème fraîche, czerwoną cebulą i groszkiem cukrowym. Lokalność podana z rozmachem i wyobraźnią.

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FineDiningWeek® po raz kolejny pokazuje, że sztuka restauracyjna wykracza daleko poza samo danie – tworzą ją również emocje, atmosfera i gościnność, które wspólnie budują pełnię kulinarnego doświadczenia. Ponad 100 restauracji premium w całej Polsce przygotowało autorskie festiwalowe menu, zapraszając do odkrywania smaków definiujących Mistrzowskie Momenty tej edycji. Goście mogą wybierać spośród trzech poziomów festiwalowego doświadczenia: 3 dania + amuse-bouche za 99 zł, 5 dań + amuse-bouche za 199 zł oraz rozszerzone menu degustacyjne, dostępne w wybranych restauracjach w cenie od 220 do 600 zł. Do każdej rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 12 zł, a minimalna rezerwacja obejmuje 2 osoby.

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Fot. materiały prasowe

Goście Festiwalu otrzymają również specjalny prezent – Cherry Spritz ~0% przygotowany na bazie nowości Kinley Cherry Pepper. Soczysta wiśnia w połączeniu z wyrazistą nutą czarnego pieprzu nadaje mocktailowi odważny i wyrafinowany charakter, dzięki czemu doskonale dopełnia on serwowane dania. To kompozycja stworzona z myślą o odkrywaniu nowych kulinarnych doświadczeń. Przełam zwyczajność i poznaj wyjątkowe połączenie, które pobudza zmysły!