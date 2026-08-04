Pamiętacie kultowe "małe Audi"? Nowe A2 e-tron ma zużywać śmieszne ilości prądu Materiały prasowe Audi

Właśnie poznaliśmy wstępne dane na temat Audi A2 e-tron i wygląda na to, że inżynierowie znowu pojechali po bandzie. I chociaż premiera nowego modelu będzie jesienią 2026 roku, to Niemcy już teraz uchylili rąbka tajemnicy na temat zużycia energii tego auta i... Robi ono ogromne wrażenie.

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Gdy pod koniec lat 90. Audi pokazało model A2, świat motoryzacji lekko się zadziwił. Aluminiowa konstrukcja, kosmiczne kształty i wersja "3 litry", która pijała olej napędowy dosłownie przez słomkę.

Auto wyprzedziło swoje czasy, choć nie wszyscy od razu to zrozumieli. Teraz marka z Ingolstadt postanowiła wrzucić tę samą filozofię do świata elektromobilności. Efekt? Nowe Audi A2 e-tron.

12,8 kWh na setkę? Tego jeszcze w kompaktowym Audi nie było

Kto chociaż raz jeździł elektrykiem w trasie albo po mieście w zimie, ten wie, jak bardzo deklaracje producentów potrafią rozjeżdżać się z rzeczywistością. Jednak w przypadku Audi A2 e-tron inżynierowie postanowili postawić wszystko na jedną kartę: czystą efektywność.

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Zgodnie z cyklem WLTP, wstępne zużycie prądu dla wersji o mocy 140 kW z opcjonalnym pakietem efektywności wynosi zaledwie 12,8 kWh na 100 kilometrów. W świecie kompaktowych aut elektrycznych to wynik z absolutnej czołówki.

Jak to osiągnięto? Kluczem okazała się walka z powietrzem. Współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,24 to najlepszy rezultat w całej gamie kompaktów z Ingolstadt. Same dopracowane detale aerodynamiczne, takie jak specjalne kurtyny powietrzne przy kołach, uszczelnione szczeliny czy aktywny wlot powietrza z przodu, który zamyka się podczas szybkiej jazdy, pozwalają zbić zapotrzebowanie na prąd aż o 0,9 kWh na sto kilometrów.

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Przy prędkościach rzędu 100 km/h opór powietrza odpowiada za ponad połowę zużycia energii, więc każdy taki detal realnie wydłuża zasięg na jednym ładowaniu.

Pod blachą schowano technologię, która ucieszy twój portfel

Sama opływowa sylwetka to nie wszystko. Audi mocno przemodelowało cały układ napędowy, deklarując, że jest on nawet o 10 procent bardziej efektywny niż dotychczasowe rozwiązania.

Zamiast zwykłych półprzewodników krzemowych zastosowano tu elementy z węglika krzemu, co drastycznie ogranicza straty energii przy przełączaniu. W samym silniku elektrycznym użyto cieńszych blach, a uzwojenie stojana zmieniono na układ trójkąta.

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Co to oznacza w praktyce dla kierowcy? Auto częściej pracuje w swoim absolutnie optymalnym zakresie obrotów, a ty po prostu rzadziej podjeżdżasz do ładowarki.

Równie ciekawie wygląda kwestia samego źródła zasilania. Pod podłogą wylądował akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 61 kWh zbudowany w technologii cell-to-pack (ogniwa mocowane są bezpośrednio do obudowy, co oszczędza miejsce).

Ogniwa LFP mają trzy ogromne zalety w codziennym użytkowaniu:

Nie wymagają stosowania cennych pierwiastków ziem rzadkich. Wolniej się starzeją i są wyjątkowo bezpieczne. Możesz bez wyrzutów sumienia ładować je do 100 procent każdego dnia z domowego wallboxa, nie martwiąc się o szybszą degradację baterii.

Dodatkowo, sprawność ładowania prądem przemiennym sięga aż 89,6 procent, co oznacza, że marnujesz minimalne ilości prądu na samo ogrzewanie układu podczas postoju w garażu.

Samochód, który zasili twój dom w czasie awarii

Jedną z najbardziej praktycznych nowości w Audi A2 e-tron jest fabryczne wsparcie dla ładowania dwukierunkowego. Auto wyposażono zarówno w funkcję Vehicle-to-Load (V2L), jak i Vehicle-to-Home (V2H).

Dzięki V2L możesz wpiąć do samochodu czajnik, ekspres do kawy czy elektronarzędzia bezpośrednio na kempingu albo na działce. Z kolei V2H pozwala potraktować Audi A2 e-tron jako jeżdżący magazyn energii dla twojego domu. Jeśli masz na dachu fotowoltaikę, auto skumuluje darmowy prąd w ciągu dnia, a odda go do domowej instalacji wieczorem, kiedy prąd z sieci jest najdroższy.

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Niemcy wyciągnęli wnioski z przeszłości. Pierwsze A2 z 1999 roku było świetnym konceptem, ale kosztowało krocie.

Quiz 1 / 12 To na początek zmora wielu kierowców. Ta kontrolka oznacza problem... ze skrzynią biegów z układem paliwowym z silnikiem z akumulatorem