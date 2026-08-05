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Codzienne wydatki, większy zakup, opóźniony lot i rezerwacja hotelu kartą kredytową mają więcej wspólnego, niż może się wydawać. W każdej z tych sytuacji dobrze mieć narzędzie, które daje elastyczność, wygodę płatności i dodatkowe zabezpieczenie. Tak działa złota karta kredytowa w Banku BNP Paribas. Odkryj jej korzyści.

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Rezerwa finansowa wtedy, gdy jej potrzebujesz – odnawialny limit kredytowy

Karta kredytowa Mastercard Gold przydaje się wtedy, gdy wydatek przekracza możliwości budżetu w danym momencie. Może to być naprawa samochodu przed wyjazdem, zakup nowego telefonu po awarii, dopłata do wakacji albo sprzęt potrzebny od razu, bez czekania na wpłatę środków. W takiej sytuacji nie trzeba składać osobnego wniosku o finansowanie i czekać na jego rozpatrzenie, a skorzystać z limitu przyznanego wcześniej przez bank.

Na karcie Mastercard Gold w Banku BNP Paribas dostępny jest odnawialny limit kredytowy ustalany indywidualnie po ocenie zdolności kredytowej – do maksymalnie 50 tys. zł. Gdy spłacasz wykorzystaną kwotę, ponownie zwiększa się suma dostępna na karcie. Do przyznanego limitu możesz też zamówić karty dodatkowe dla bliskich (od 13 roku życia).

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Przy transakcjach bezgotówkowych dochodzi jeszcze okres bezodsetkowy, który może trwać do 56 dni. Bank nie nalicza wtedy odsetek od zakupów z danego cyklu, jeśli całe zadłużenie zostanie spłacone w terminie.

W Banku BNP Paribas plan ratalny dla większych wydatków uruchomisz w GOonline lub aplikacji GOmobile. Zadłużenie z karty kredytowej spłacasz wtedy w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Przy regularnym korzystaniu z karty pomaga też ustawienie stałej dyspozycji spłaty. Automatyczna spłata karty kredytowej sprawia, że należność jest samoczynnie pobierana z konta osobistego w Banku BNP Paribas, o ile w dniu spłaty są na nim środki. To rozwiązanie zmniejsza ryzyko przeoczenia obowiązującego terminu.

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Zakup biletów lotniczych kartą kredytową i wygodniejsze rezerwacje przed wyjazdem

Przy planowaniu podróży ten środek płatniczy przyda się jeszcze zanim pojawisz się na lotnisku. Możesz opłacić przelot, nocleg, dodatkowy bagaż, parking przy terminalu, rezerwację atrakcji, a nawet bilety lotnicze kartą kredytową. To wygodne, a w przeciwieństwie do gotówki, po takiej transakcji pozostaje wyraźny ślad w historii transakcji.

Rezerwacja hotelu kartą kredytową może być potrzebna wtedy, gdy obiekt blokuje określoną kwotę na czas pobytu albo wymaga potwierdzenia płatności przed przyjazdem. Podobny mechanizm pojawia się przy wynajmie auta. Wypożyczalnia może nie udostępniać innych opcji niż wynajem samochodu kartą kredytową – ze względu na bezpieczeństwo dla obu stron transakcji.

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Saloniki lotniskowe przy opóźnionym locie i dodatkowe wsparcie za granicą

Opóźniony lot czy nagłe zachorowanie wymagają sprawnego działania, a nie szukania informacji w pośpiechu. W takich sytuacjach docenisz to, że złota karta kredytowa w podróży może dawać coś więcej niż sam dostęp do płatności.

Posiadacze karty kredytowej Mastercard Gold mogą korzystać z usługi Flight Delay Pass. Lot trzeba wcześniej zarejestrować, a jeśli opóźnienie wyniesie co najmniej 120 minut, można skorzystać z wybranych saloników razem z 3 zgłoszonymi osobami towarzyszącymi. Na miejscu jest dostęp do Wi-Fi, napojów i przekąsek.

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Po przylocie większe znaczenie ma już ochrona na wypadek zdarzeń zdrowotnych. Wnioskując o nową kartę Mastercard Gold w Banku BNP Paribas można skorzystać z bezpłatnego ubezpieczenia podróży zagranicznej, którego zakres obejmuje m.in. koszty leczenia i assistance w podróży zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Mastercard Bezcenne Chwile i chargeback – karta kredytowa z korzyściami, które zostają po powrocie

Po powrocie z wyjazdu karta nadal może być przydatna przy codziennych zakupach, rezerwacjach i opłatach za usługi. Przykładowo, kartę kredytową Mastercard Gold w Banku BNP Paribas możesz zarejestrować w programie Mastercard Bezcenne Chwile, aby zbierać punkty za transakcje i wymieniać je na nagrody.

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Wiele korzyści przynosi również procedura chargeback. Jest przydatna przy problemach z opłaconą usługą lub zakupem. Może pomóc wtedy, gdy zamówienie nie dotarło, sprzedawca nie zwrócił pieniędzy po anulowaniu transakcji albo usługa nie została wykonana zgodnie z ustaleniami. W takiej sytuacji warto zebrać potwierdzenie płatności, korespondencję i dokumenty dotyczące zamówienia, a następnie zgłosić reklamację w banku.