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Decyzja o świątecznych upominkach dla zespołu zapada w praktyce we wrześniu, nie w listopadzie. Powody są dwa i oba są finansowe: jedna kwota w ustawie o PIT przesądza o tym, czy pracownik dostanie paczkę „na czysto", a logistyka nadruków decyduje o tym, ile ta sama paczka będzie kosztować firmę. Różnica między zamówieniem złożonym we wrześniu a tym z połowy listopada potrafi sięgnąć kilkudziesięciu procent.

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Kwota, która decyduje o podatku: 1000 zł

Zasada wyjściowa jest prosta: świadczenie od pracodawcy to dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Od przychodu płaci się podatek. Wyjątek dotyczy jednej ścieżki - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS jest wolna od podatku dochodowego do kwoty 1000 zł w roku podatkowym. Powyżej tej kwoty pracodawca pobiera zaliczkę na podatek - najczęściej według stawki 12 proc.

Limit nie zmienił się od 2018 roku. W czasie pandemii podniesiono go przejściowo do 2000 zł, ale od 1 stycznia 2024 roku wrócił do poprzedniego poziomu. Latem 2026 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Finansów o jego podwyższenie, argumentując, że realna wartość zwolnienia spadła o blisko połowę - w 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto, dziś jest to 4806 zł. Resort odmówił, powołując się na równe traktowanie podatników i sytuację budżetu.

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Dla planującego budżet oznacza to konkretną granicę. Jeśli pracownik dostał już w ciągu roku dofinansowanie do wakacji z funduszu, świąteczna paczka może wpaść w część opodatkowaną. Limit jest roczny i łączny dla wszystkich świadczeń z ZFŚS.

Trzy pułapki, o których firmy zapominają

Bony i karty podarunkowe nie korzystają ze zwolnienia. Przepis wprost wyłącza z definicji świadczeń rzeczowych bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi. Karta do sieci handlowej ufundowana z ZFŚS jest więc opodatkowana od pierwszej złotówki - inaczej niż paczka z towarem o tej samej wartości.

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Paczki „po równo" mogą kosztować firmę składki ZUS. Ustawa o ZFŚS wymaga różnicowania świadczeń według sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego. Jeśli wszyscy pracownicy dostają identyczny zestaw o identycznej wartości, kontrola może uznać, że nie było to świadczenie socjalne - a wtedy zwolnienie ze składek odpada. To jeden z najczęstszych powodów sporów z ZUS w tej kategorii wydatków.

Limit przysługuje pracownikowi, nie pracodawcy. Osoba pracująca w dwóch firmach dostanie zwolnienie u każdej z nich osobno, a nadwyżkę powinna rozliczyć sama w zeznaniu rocznym. Problem w tym, że PIT-11 nie wykazuje przychodów objętych zwolnieniem, więc pracownik zwykle nawet nie wie, że limit przekroczył.

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Środki obrotowe: prościej, ale drożej

ZFŚS obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mniejsze firmy - czyli zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw - finansują upominki ze środków obrotowych.

Ta ścieżka jest wolna od formalności socjalnych: nie trzeba różnicować, nie trzeba regulaminu, nie trzeba komisji. Kosztuje jednak więcej. Wartość paczki stanowi dla pracownika przychód opodatkowany w całości i wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS. Po stronie firmy wydatek jest za to kosztem uzyskania przychodu.

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W praktyce oznacza to, że paczka o wartości 300 zł ze środków obrotowych obciąża pracodawcę realnie wyraźnie mocniej niż te same 300 zł z funduszu socjalnego. Przy zespole liczącym kilkadziesiąt osób różnica przestaje być kosmetyczna.

Prezenty dla klientów: zupełnie inne progi

Tu zaczyna się najczęstsze nieporozumienie. Limity dotyczące kontrahentów nie mają nic wspólnego z limitem pracowniczym i nie pokrywają się nawet między sobą.

Sytuacja Próg Podstawa prawna Świadczenia dla pracownika z ZFŚS (rocznie) 1000 zł art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT Prezent dla klienta bez ewidencji – brak VAT od przekazania 20 zł netto (cena jednostkowa) art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT Prezent dla klienta z ewidencją obdarowanych – brak VAT od przekazania 100 zł netto rocznie na osobę art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT Nieodpłatne świadczenie promocyjne dla osoby spoza firmy – zwolnienie z PIT 200 zł art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT

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Ostatni próg ma istotne zastrzeżenie: zwolnienie nie obejmuje osób pozostających z firmą w stosunku pracy ani w stosunku cywilnoprawnym. Upominek dla stałego zleceniobiorcy rozlicza się więc inaczej niż ten sam upominek dla przypadkowego uczestnika targów.

Osobna kwestia to koszt uzyskania przychodu. Wydatki na reprezentację są z kosztów wyłączone (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT), wydatki na reklamę - nie. Organy podatkowe traktują zwykle drobne gadżety z logo i rozdawane szerokiemu kręgowi odbiorców jako reklamę. Ekskluzywny, niebrandowany prezent dla wąskiej grupy kontrahentów to już reprezentacja. Granica bywa nieostra i to właśnie ona jest najczęstszym przedmiotem sporu z fiskusem.

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Zestawienie ma charakter informacyjny. Kwalifikacja konkretnego wydatku zależy od okoliczności i warto potwierdzić ją z księgowością lub doradcą podatkowym.

Dlaczego wrzesień, a nie listopad

Druga część rachunku to logistyka. Upominek z nadrukiem nie jest towarem z półki - między złożeniem zamówienia a dostawą stoi proces zdobniczy, który ma swój czas i swoją sezonowość.

Czas realizacji. Standardowe znakowanie produktu dostępnego w magazynie - sitodruk, tampodruk, grawer laserowy, haft - zajmuje zwykle od 7 do 10 dni roboczych, liczonych od akceptacji wizualizacji, a nie od złożenia zamówienia. Zestawy pakowane w dedykowane opakowania wymagają dodatkowych kilku dni na konfekcjonowanie. Personalizacja imienna. Nadruk indywidualny dla każdego odbiorcy wydłuża proces o kolejne dni i wymaga wcześniejszego dostarczenia poprawnej listy pracowników. To najczęstsze wąskie gardło po stronie zamawiającego. Szczyt sezonu. Kumulacja zamówień przypada na październik i pierwszą połowę listopada. Kolejki w działach zdobienia rosną wtedy skokowo, a deklarowane terminy wydłużają się przy tym samym produkcie i tej samej cenie jednostkowej. Dopłaty ekspresowe. Realizacja poza standardową kolejką to zwykle dopłata rzędu kilkudziesięciu procent wartości znakowania, a przy bardzo krótkich terminach - także droższa forma dostawy. Dostępność. Popularne kolory i pojemności wyczerpują się jako pierwsze. Firma zamawiająca w listopadzie często dobiera produkt do tego, co zostało w magazynie, zamiast do tego, co zaplanowała. Import. Produkty sprowadzane spoza Unii Europejskiej mają horyzont zamówienia liczony w tygodniach, nie w dniach, i są wrażliwe na kurs waluty oraz koszty frachtu, które w czwartym kwartale sezonowo rosną.

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Bezpieczny moment na złożenie zamówienia właściwego to przełom września i pierwszej połowy października. Późniejsze terminy nadal są realne, ale przestają być tanie.

Co się zużywa, a co ląduje w szufladzie

Optymalizacja podatkowa traci sens, jeśli sam upominek nie działa. Tu decyduje już nie budżet, lecz dobór.

Praktyka rynkowa układa się w kilka powtarzalnych wniosków. Przedmioty używane codziennie - butelki termiczne, kubki, plecaki, akcesoria biurkowe - mają realny czas życia liczony w latach i pozostają w rotacji długo po świętach. Artykuły dekoracyjne trafiają do szuflady w styczniu.

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Jak zauważają specjaliści z OpenGift.pl, jeden dobrze dobrany przedmiot codziennego użytku wypada w odbiorze lepiej niż zestaw kilku drobiazgów o tej samej wartości łącznej, a personalizacja imienna wyraźnie podnosi ocenę upominku przy stosunkowo niewielkim wzroście kosztu jednostkowego. Powtarzalność też ma znaczenie: produkty, które wracają w zamówieniach rok do roku, są zwykle tymi, które pracownicy realnie zużywają.

Rosnącym segmentem są produkty z materiałów pochodzenia wtórnego oraz od dostawców z udokumentowanym łańcuchem dostaw. Dla części firm to już nie kwestia wizerunku, lecz obowiązków sprawozdawczych.

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Kalendarz - co zrobić i kiedy

Sierpień. Policzyć, ile każdy pracownik otrzymał już w tym roku z ZFŚS. To liczba, od której zależy cała reszta. Sierpień/wrzesień. Wybrać źródło finansowania - fundusz socjalny czy środki obrotowe - i przyjąć budżet na osobę. Wrzesień. Zamówić próbki i zatwierdzić projekt znakowania. To etap, na którym najczęściej traci się czas. Przełom września i października. Złożyć zamówienie właściwe, przed szczytem sezonu. Przy personalizacji imiennej - przygotować i zweryfikować listę odbiorców. Listopad. Odbiór, kontrola jakości, przygotowanie dokumentacji: regulaminu ZFŚS wraz z kryteriami przyznania albo ujęcia kosztowego. Grudzień. Dystrybucja i ewentualne rozliczenie nadwyżki ponad limit w liście płac.

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Dwie liczby, od których zależy cały budżet

Świąteczne upominki dla zespołu wyglądają na temat miękki, ale w rachunku firmowym sprowadzają się do dwóch liczb: limitu 1000 zł, który przesądza o podatku po stronie pracownika, i przełomu września i października, po którym ta sama paczka zaczyna kosztować więcej. Kolejność działań ma tu większe znaczenie niż sam wybór produktu — najpierw sprawdzenie, ile każdy pracownik otrzymał już z funduszu w tym roku, potem decyzja o źródle finansowania, a dopiero na końcu dobór zestawu. Firmy, które odwracają tę kolejność i zaczynają od katalogu, zwykle orientują się w listopadzie, że mieszczą się w budżecie, ale nie w terminie.

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Stan prawny na 25 lipca 2026 r. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej.