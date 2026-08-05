Decyzja o świątecznych upominkach dla zespołu zapada w praktyce we wrześniu, nie w listopadzie. Powody są dwa i oba są finansowe: jedna kwota w ustawie o PIT przesądza o tym, czy pracownik dostanie paczkę „na czysto", a logistyka nadruków decyduje o tym, ile ta sama paczka będzie kosztować firmę. Różnica między zamówieniem złożonym we wrześniu a tym z połowy listopada potrafi sięgnąć kilkudziesięciu procent.
Kwota, która decyduje o podatku: 1000 zł
Zasada wyjściowa jest prosta: świadczenie od pracodawcy to dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Od przychodu płaci się podatek. Wyjątek dotyczy jednej ścieżki - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS jest wolna od podatku dochodowego do kwoty 1000 zł w roku podatkowym. Powyżej tej kwoty pracodawca pobiera zaliczkę na podatek - najczęściej według stawki 12 proc.
Limit nie zmienił się od 2018 roku. W czasie pandemii podniesiono go przejściowo do 2000 zł, ale od 1 stycznia 2024 roku wrócił do poprzedniego poziomu. Latem 2026 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Finansów o jego podwyższenie, argumentując, że realna wartość zwolnienia spadła o blisko połowę - w 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto, dziś jest to 4806 zł. Resort odmówił, powołując się na równe traktowanie podatników i sytuację budżetu.
Dla planującego budżet oznacza to konkretną granicę. Jeśli pracownik dostał już w ciągu roku dofinansowanie do wakacji z funduszu, świąteczna paczka może wpaść w część opodatkowaną. Limit jest roczny i łączny dla wszystkich świadczeń z ZFŚS.
Trzy pułapki, o których firmy zapominają
Bony i karty podarunkowe nie korzystają ze zwolnienia. Przepis wprost wyłącza z definicji świadczeń rzeczowych bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi. Karta do sieci handlowej ufundowana z ZFŚS jest więc opodatkowana od pierwszej złotówki - inaczej niż paczka z towarem o tej samej wartości.
Paczki „po równo" mogą kosztować firmę składki ZUS. Ustawa o ZFŚS wymaga różnicowania świadczeń według sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego. Jeśli wszyscy pracownicy dostają identyczny zestaw o identycznej wartości, kontrola może uznać, że nie było to świadczenie socjalne - a wtedy zwolnienie ze składek odpada. To jeden z najczęstszych powodów sporów z ZUS w tej kategorii wydatków.
Limit przysługuje pracownikowi, nie pracodawcy. Osoba pracująca w dwóch firmach dostanie zwolnienie u każdej z nich osobno, a nadwyżkę powinna rozliczyć sama w zeznaniu rocznym. Problem w tym, że PIT-11 nie wykazuje przychodów objętych zwolnieniem, więc pracownik zwykle nawet nie wie, że limit przekroczył.
Środki obrotowe: prościej, ale drożej
ZFŚS obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mniejsze firmy - czyli zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw - finansują upominki ze środków obrotowych.
Ta ścieżka jest wolna od formalności socjalnych: nie trzeba różnicować, nie trzeba regulaminu, nie trzeba komisji. Kosztuje jednak więcej. Wartość paczki stanowi dla pracownika przychód opodatkowany w całości i wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS. Po stronie firmy wydatek jest za to kosztem uzyskania przychodu.
W praktyce oznacza to, że paczka o wartości 300 zł ze środków obrotowych obciąża pracodawcę realnie wyraźnie mocniej niż te same 300 zł z funduszu socjalnego. Przy zespole liczącym kilkadziesiąt osób różnica przestaje być kosmetyczna.
Prezenty dla klientów: zupełnie inne progi
Tu zaczyna się najczęstsze nieporozumienie. Limity dotyczące kontrahentów nie mają nic wspólnego z limitem pracowniczym i nie pokrywają się nawet między sobą.
|Sytuacja
|Próg
|Podstawa prawna
|Świadczenia dla pracownika z ZFŚS (rocznie)
|1000 zł
|art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT
|Prezent dla klienta bez ewidencji – brak VAT od przekazania
|20 zł netto (cena jednostkowa)
|art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT
|Prezent dla klienta z ewidencją obdarowanych – brak VAT od przekazania
|100 zł netto rocznie na osobę
|art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT
|Nieodpłatne świadczenie promocyjne dla osoby spoza firmy – zwolnienie z PIT
|200 zł
|art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT
Ostatni próg ma istotne zastrzeżenie: zwolnienie nie obejmuje osób pozostających z firmą w stosunku pracy ani w stosunku cywilnoprawnym. Upominek dla stałego zleceniobiorcy rozlicza się więc inaczej niż ten sam upominek dla przypadkowego uczestnika targów.
Osobna kwestia to koszt uzyskania przychodu. Wydatki na reprezentację są z kosztów wyłączone (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT), wydatki na reklamę - nie. Organy podatkowe traktują zwykle drobne gadżety z logo i rozdawane szerokiemu kręgowi odbiorców jako reklamę. Ekskluzywny, niebrandowany prezent dla wąskiej grupy kontrahentów to już reprezentacja. Granica bywa nieostra i to właśnie ona jest najczęstszym przedmiotem sporu z fiskusem.
Zestawienie ma charakter informacyjny. Kwalifikacja konkretnego wydatku zależy od okoliczności i warto potwierdzić ją z księgowością lub doradcą podatkowym.
Dlaczego wrzesień, a nie listopad
Druga część rachunku to logistyka. Upominek z nadrukiem nie jest towarem z półki - między złożeniem zamówienia a dostawą stoi proces zdobniczy, który ma swój czas i swoją sezonowość.
Bezpieczny moment na złożenie zamówienia właściwego to przełom września i pierwszej połowy października. Późniejsze terminy nadal są realne, ale przestają być tanie.
Co się zużywa, a co ląduje w szufladzie
Optymalizacja podatkowa traci sens, jeśli sam upominek nie działa. Tu decyduje już nie budżet, lecz dobór.
Praktyka rynkowa układa się w kilka powtarzalnych wniosków. Przedmioty używane codziennie - butelki termiczne, kubki, plecaki, akcesoria biurkowe - mają realny czas życia liczony w latach i pozostają w rotacji długo po świętach. Artykuły dekoracyjne trafiają do szuflady w styczniu.
Jak zauważają specjaliści z OpenGift.pl, jeden dobrze dobrany przedmiot codziennego użytku wypada w odbiorze lepiej niż zestaw kilku drobiazgów o tej samej wartości łącznej, a personalizacja imienna wyraźnie podnosi ocenę upominku przy stosunkowo niewielkim wzroście kosztu jednostkowego. Powtarzalność też ma znaczenie: produkty, które wracają w zamówieniach rok do roku, są zwykle tymi, które pracownicy realnie zużywają.
Rosnącym segmentem są produkty z materiałów pochodzenia wtórnego oraz od dostawców z udokumentowanym łańcuchem dostaw. Dla części firm to już nie kwestia wizerunku, lecz obowiązków sprawozdawczych.
Kalendarz - co zrobić i kiedy
- Sierpień. Policzyć, ile każdy pracownik otrzymał już w tym roku z ZFŚS. To liczba, od której zależy cała reszta.
- Sierpień/wrzesień. Wybrać źródło finansowania - fundusz socjalny czy środki obrotowe - i przyjąć budżet na osobę.
- Wrzesień. Zamówić próbki i zatwierdzić projekt znakowania. To etap, na którym najczęściej traci się czas.
- Przełom września i października. Złożyć zamówienie właściwe, przed szczytem sezonu. Przy personalizacji imiennej - przygotować i zweryfikować listę odbiorców.
- Listopad. Odbiór, kontrola jakości, przygotowanie dokumentacji: regulaminu ZFŚS wraz z kryteriami przyznania albo ujęcia kosztowego.
- Grudzień. Dystrybucja i ewentualne rozliczenie nadwyżki ponad limit w liście płac.
Dwie liczby, od których zależy cały budżet
Świąteczne upominki dla zespołu wyglądają na temat miękki, ale w rachunku firmowym sprowadzają się do dwóch liczb: limitu 1000 zł, który przesądza o podatku po stronie pracownika, i przełomu września i października, po którym ta sama paczka zaczyna kosztować więcej. Kolejność działań ma tu większe znaczenie niż sam wybór produktu — najpierw sprawdzenie, ile każdy pracownik otrzymał już z funduszu w tym roku, potem decyzja o źródle finansowania, a dopiero na końcu dobór zestawu. Firmy, które odwracają tę kolejność i zaczynają od katalogu, zwykle orientują się w listopadzie, że mieszczą się w budżecie, ale nie w terminie.
Stan prawny na 25 lipca 2026 r. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej.
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