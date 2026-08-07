PsiBufet wchodzi na Słowację. Materiały prasowe / PsiBufet

Polska marka PsiBufet, będąca częścią globalnej grupy Butternut Box i działająca na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, stawia na dalszy rozwój. Jej celem jest dotarcie do klientów na Słowacji, gdzie oficjalnie zadebiutowała 20 maja 2026 roku.

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PsiBufet to prężnie rozwijający się od 8 lat biznes powstały z inicjatywy Piotra Wawrysiuka. Pierwotnie działając jako start-up i lokalna usługa, dziś firma funkcjonuje na szeroką skalę i jest częścią międzynarodowej grupy Butternut Box. PsiBufet oferuje swoim klientom świeże, delikatnie gotowane na parze posiłki, które są indywidualnie dobierane do potrzeb psa i dostarczane bezpośrednio pod drzwi.

Rynek pet food w nowej odsłonie

W ostatnich latach obserwujemy wyraźną zmianę w podejściu opiekunów do psów oraz do sposobu dbania o ich dobrostan. Wraz ze wzrostem świadomości tej grupy klientów, zmienia się również sposób postrzegania wydatków związanych z żywieniem zwierząt. Wysokiej jakości pokarm coraz częściej nie jest traktowany wyłącznie jako droższa alternatywa dla karmy suchej lub mokrej, lecz jako element profilaktyki zdrowotnej, długofalowej opieki nad psem oraz wygody jego opiekuna.

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Trend ten jest szczególnie widoczny w Polsce, jednak wpisuje się w szersze zmiany zachodzące w Europie. Potwierdzeniem tego kierunku jest rozwój PsiBufet na rynkach zagranicznych – w Czechach, gdzie marka działa od roku, oraz na Słowacji, gdzie zadebiutowała w maju 2026 roku.

– Widzimy, że potrzeba świadomego żywienia zwierząt rośnie również poza Polską. Odpowiadamy na to, dbając jednocześnie o zdrowie psów i budując świadomość nowej kategorii żywieniowej na nowych rynkach – czeskim i słowackim. Chcemy dotrzeć z edukacją i produktem do jak największej liczby opiekunów na Słowacji, których pupile nie miały jeszcze okazji spróbować świeżych posiłków – mówi Piotr Wawrysiuk, Managing Director Europe, założyciel PsiBufet.

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PsiBufet działa w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Materiały prasowe / PsiBufet

Słowacja kolejnym rynkiem w regionie

– Nasza obecność na Słowacji to naturalny krok w szerzeniu misji PsiBufet i docieraniu do zupełnie nowej grupy psów i ich opiekunów. Po roku działalności w Czechach widzimy, że konsumenci w regionie są otwarci na nowe standardy żywienia zwierząt i rozwiązania oparte na jakości, wygodzie oraz personalizacji. Na Słowacji chcemy zagospodarować przestrzeń dla świeżych, zbilansowanych posiłków dostarczanych bezpośrednio pod drzwi opiekuna – dodaje Piotr Wawrysiuk.

Rozwój działalności zagranicznej wspiera zaplecze produkcyjne grupy w Polsce. Za produkcję i logistykę odpowiada nowo otwarta fabryka w Zabrzu (Sam’s Kitchen). Kuchnia operuje od początku tego roku i stanowi centrum zaopatrzeniowe dla rynków europejskich należących do grupy Butternut Box. To stamtąd świeże posiłki wyruszają nie tylko do Polski, ale również do Czech i na Słowację, a także do Niemiec.

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Polski brand w strukturach międzynarodowej grupy

Rozwój PsiBufet na kolejne kraje pokazuje rosnącą rolę polskiej marki w strukturach Butternut Box oraz jej znaczenie dla rozwoju grupy w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma, która zaczynała jako lokalny start-up, dziś rozwija własny brand na kolejnych rynkach i współtworzy nową kategorię żywienia zwierząt w regionie.