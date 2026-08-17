Czy z chorobą przewlekłą można bezpiecznie wyjechać na wakacje? Fot. Shutterstock

Planowanie urlopu to dla większości z nas czas wielkiej ekscytacji i zasłużonego odpoczynku. Jednak dla osób zmagających się z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, schorzenia układu krążenia, astma czy choroby tarczycy, wyjazd wakacyjny wiąże się z dodatkowymi pytaniami i w pełni uzasadnioną obawą.

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Czy taki wyjazd za granicę jest bezpieczny? Co się stanie, jeśli w trakcie pobytu nastąpi nagłe zaostrzenie objawów? Jak skutecznie uniknąć astronomicznych kosztów leczenia w obcym kraju? Bezpieczne podróżowanie z chorobą przewlekłą jest jak najbardziej możliwe. Wymaga jednak skrupulatnego przygotowania medycznego oraz właściwie dobranej ochrony ubezpieczeniowej. Trzeba mieć także świadomość, że odpowiedzialny wyjazd na wakacje zaczyna się jeszcze przed spakowaniem walizki.

Choroba przewlekła a wakacje – skąd biorą się obawy i jak bezpiecznie korzystać z urlopu

Wielu pacjentów błędnie zakłada, że diagnoza choroby przewlekłej przekreśla szanse na zagraniczne wakacje i skazuje ich na wyjazdy wyłącznie lokalne. Nic bardziej mylnego. Współczesna medycyna oraz nowoczesne ubezpieczenia pozwalają na swobodne przemieszczanie się po całym świecie. Kluczowym ryzykiem pozostaje jednak brak przewidywalności: zmiana klimatu, strefy czasowej, lokalnej diety czy stres podróżny mogą doprowadzić do nagłego zaostrzenia stanu zdrowia.

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Warto pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) gwarantuje jedynie podstawowy zakres świadczeń w państwach UE/EFTA na zasadach obowiązujących lokalnych obywateli. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski ani prywatnych wizyt lekarskich. W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej poza granicami kraju koszty diagnostyki, leczenia, hospitalizacji lub transportu medycznego mogą być bardzo wysokie i sięgać od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.

Dlatego eksperci rynku ubezpieczeń, w tym eksperci ERGO Hestii, zwracają uwagę, że osoby z chorobami przewlekłymi powinny przed wyjazdem dokładnie sprawdzić, czy ich polisa obejmuje nie tylko nagłe zachorowania, ale także zaostrzenie wcześniej zdiagnozowanej choroby.

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Jakie ubezpieczenie wybrać przy chorobie przewlekłej?

Standardowa polisa turystyczna chroni przed skutkami nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły bezpośrednio podczas wyjazdu. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny jednak dokładnie sprawdzić zakres ochrony przed zakupem ubezpieczenia, ponieważ zasady odpowiedzialności mogą różnić się w zależności od produktu.

W niektórych ubezpieczeniach turystycznych dostępne jest rozszerzenie ochrony o następstwa chorób przewlekłych, np. w formie dodatkowej klauzuli do umowy ubezpieczenia. Jak działa takie rozszerzenie? Dzięki niemu ubezpieczyciel może pokryć koszty leczenia i świadczenia assistance związane z nagłym zaostrzeniem lub powikłaniami choroby istniejącej przed wyjazdem.

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Warto jednak pamiętać, że nie zawsze wykupienie dodatkowego rozszerzenia jest konieczne. Przykładowo ubezpieczenie ERGO Podróż obejmuje ochronę następstw wybranych chorób, m.in. alergii, astmy oskrzelowej, cukrzycy, nadciśnienia czy chorób tarczycy, pod warunkiem pozostawania pod opieką lekarza i stosowania się do jego zaleceń. W przypadku pozostałych chorób przewlekłych możliwe jest rozszerzenie ochrony o ich następstwa podczas podróży zagranicznej.

Przed zakupem polisy warto upewnić się, że obejmuje ona koszty leczenia związane z nagłym zaostrzeniem choroby przewlekłej oraz świadczenia assistance. Istotne są także odpowiednio wysokie sumy ubezpieczenia, szczególnie przy wyjazdach poza Europę, gdzie koszty pomocy medycznej mogą być bardzo wysokie. Jakub Żukowski ekspert ERGO Hestii ds. ubezpieczeń turystycznych

Podróż samolotem i transport leków – o czym musisz pamiętać?

Latanie samolotem przy niektórych chorobach przewlekłych wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Zmiany ciśnienia w kabinie oraz długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej mogą sprzyjać powikłaniom zakrzepowym czy problemom z układem oddechowym. Pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi oraz układu krążenia powinni skonsultować z lekarzem potrzebę zastosowania pończoch uciskowych lub zastrzyków przeciwzakrzepowych przed lotem.

Niezwykle ważną kwestią jest weryfikacja przepisów lotniskowych dotyczących przewożenia sprzętu medycznego (np. pomp insulinowych, inhalatorów, aparatów CPAP) oraz leków w formie płynów i zastrzyków (np. insuliny).

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Zaświadczenie od lekarza musi zawierać nazwy substancji czynnych (międzynarodowe nazwy leków, nie tylko handlowe), informacje o dawkowaniu oraz adnotację, że dany sprzęt/lek jest niezbędny pacjentowi do codziennego funkcjonowania. Przewożąc sprzęt elektroniczny zamontowany na ciele (np. ciągły monitoring glikemii CGM lub pompę insulinową), należy zgłosić ten fakt personelowi przed przejściem przez bramkę, gdyż silne pole magnetyczne może uszkodzić urządzenie.

Zmiana stref czasowych a dawkowanie leków

Podróże do odległych krajów wiążą się z przerwaniem dotychczasowego rytmu dobowego. W przypadku leków przyjmowanych o stałych porach (np. insuliny, leków na tarczycę, leków obniżających ciśnienie) przesunięcie czasu o kilka godzin stanowi spore wyzwanie dla organizmu.

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Warto przed wylotem ustalić z lekarzem prowadzącym schemat stopniowej modyfikacji godzin przyjmowania preparatów.

Mimo najlepszego przygotowania, kryzys zdrowotny może wydarzyć się w najmniej spodziewanym momencie. Oto procedura krok po kroku, która zapobiegnie panice i zapewni ochronę finansową:

Kontakt z Centrum Assistance: Zanim udasz się do jakiejkolwiek placówki (o ile nie jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagający natychmiastowego wezwania pogotowia), zadzwoń pod całodobowy numer ubezpieczyciela. Konsultant skieruje cię do partnera medycznego i zorganizuje rozliczenie bezgotówkowe. Dokumentacja medyczna: Zbieraj pełną dokumentację z każdej wizyty, wypisy ze szpitala, zalecenia lekarskie oraz imienne rachunki i recepty. Bez nich odzyskanie poniesionych kosztów może być utrudnione. Powiadomienie lekarza prowadzącego: Jeśli to możliwe, skonsultuj proponowane za granicą leczenie ze swoim lekarzem w Polsce (np. poprzez teleporadę), aby upewnić się, że nowe leki nie wchodzą w niebezpieczne interakcje ze stale przyjmowanymi preparatami.

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Praktyczna lista kontrolna przed wyjazdem

Aby wakacje przebiegły bezstresowo i bezpiecznie, warto zastosować się do kilku kluczowych zasad rekomendowanych przez ekspertów medycznych oraz ubezpieczeniowych:

Konsultacja lekarska: Przed zakupem biletów skonsultuj się z lekarzem. Upewnij się, że nie ma przeciwwskazań do podróży i poproś o zaświadczenie w języku angielskim opisujące stan zdrowia oraz przyjmowane leki. Zapasy i przechowywanie leków: Weź zapas leków na cały wyjazd plus dodatkowy zapas na 3–5 dni. Pamiętaj o przewożeniu leków w bagażu podręcznym w oryginalnych opakowaniach. Leki wymagające chłodzenia przewoź w torbie izotermicznej. Zakres ubezpieczenia: Upewnij się, że Twoja polisa zapewnia ochronę. Dobór sumy ubezpieczenia: Przy chorobach przewlekłych warto dobierać sumę adekwatnie do kierunku podróży i potencjalnych kosztów leczenia. W krajach o wysokich kosztach opieki medycznej warto rozważyć najwyższe dostępne warianty ochrony, nawet w wysokości 3 000 000 zł. Korzystanie z cyfrowych narzędzi: Zapisz numer do centrum assistance, pobierz polisę oraz zrób zdjęcia dokumentacji medycznej i przechowuj je w chmurze. W razie potrzeby całodobowa infolinia pokieruje cię do najbliższej placówki i zorganizuje bezgotówkowe rozliczenie wizyty.

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