Kartę EKUZ na wakacjach warto mieć. Ale nie gwarantuje pełnej ochrony Fot. Shutterstock

Marzenie o idealnym urlopie może w ułamku sekundy przerodzić się w koszmar. Powód? Jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów, według którego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia pełną i bezpłatną opiekę medyczną za granicą. Karta EKUZ jest oczywiście przydatna i warto mieć ją przy sobie na wakacjach, ale w wielu przypadkach daje tylko złudne poczucie bezpieczeństwa.

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Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to darmowy dokument wydawany na wniosek przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnia on do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) i Wielkiej Brytanii. Brzmi uspokajająco? Tylko na pierwszy rzut oka.

Czym naprawdę jest karta EKUZ? 5 kluczowych luk

Słowo klucz, które najczęściej umyka uwadze turystów, to zasada równego traktowania. EKUZ daje prawo do świadczeń, ale wyłącznie w publicznych placówkach medycznych i dokładnie na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego państwa.

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Oznacza to, że jeśli mieszkańcy Francji, Niemiec, Włoch czy Chorwacji dopłacają z własnej kieszeni do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, hospitalizacji, dojazdu karetki albo zakupu leków, polski turysta z kartą EKUZ również poniesie takie same koszty. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że ratowanie życia i zdrowia na NFZ jest bezpłatne. Za granicą dopłata pacjenta stanowi jednak powszechny standard.

Karta EKUZ może być pomocnym wsparciem podczas podróży po Europie, ale nie zastępuje pełnego ubezpieczenia turystycznego ze względu na ograniczony zakres ochrony. Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzą ubezpieczyciele, rozwijając wielokanałową komunikację edukacyjną. Na oficjalnych stronach internetowych, w sekcjach pytań i odpowiedzi (FAQ) oraz poradnikach eksperckich znajdziemy precyzyjne wyjaśnienie podstawowych różnic między kartą EKUZ a ubezpieczeniem wakacyjnym.

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5 fundamentalnych zagrożeń, przed którymi karta EKUZ w ogóle nie chroni

1. Transport medyczny do Polski – zerowa refundacja z NFZ

To najbardziej kosztowna pułapka. Karta EKUZ nigdy nie pokrywa kosztów transportu medycznego poszkodowanego do kraju zamieszkania. Jeśli po skomplikowanym wypadku lub operacji konieczny jest przewóz do Polski karetką z obsadą lekarską lub samolotem medycznym, cały koszt obciąża pacjenta. Ceny takiego transportu w krajach na południu Europy zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych, a z innych kontynentów sięgają astronomicznych kwot.

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2. Koszty ratownictwa i poszukiwań w górach i na morzu

Polska jest jednym z niewielu krajów, w których akcje GOPR, TOPR czy WOPR są bezpłatne. W większości państw europejskich (m.in. w Austrii, Słowacji, Szwajcarii, we Francji i we Włoszech) za pracę służb ratowniczych, użycie skutera śnieżnego czy wezwanie śmigłowca trzeba zapłacić 100 proc. z własnych środków. EKUZ nie pokrywa nawet złotówki z tytułu poszukiwań i ratownictwa.

3. Brak dostępu do prywatnej opieki medycznej

W popularnych kurortach wypoczynkowych publiczne szpitale bywają oddalone o dziesiątki kilometrów. Na miejscu funkcjonują głównie prywatne kliniki i gabinety. Karta EKUZ jest w nich całkowicie bezużyteczna – pacjent otrzyma rachunek za każdą konsultację, badanie czy zabieg, według komercyjnego cennika.

4. Obowiązkowy udział własny i franszyzy

W wielu państwach europejskich pacjent pokrywa część kosztów świadczeń. We Francji jest to ok. 20–30 proc. wartości leczenia hospitalizacyjnego. W Austrii i Chorwacji obowiązują stałe opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz za realizację recept. Karta EKUZ nie pokrywa tych opłat. Przed wydatkami z tytułu udziału własnego chroni wyłącznie prywatne ubezpieczenie podróżne.

5. Brak pakietu Assistance, OC oraz ochrony mienia

EKUZ obejmuje wyłącznie podstawowe świadczenia medyczne. Mając ją w portfelu, nie mamy zapewnionej pomocy tłumacza czy opieki nad dziećmi. Karta nie chroni również w zakresie odpowiedzialności cywilnej, gdy nieumyślnie wyrządzimy szkodę osobom trzecim lub ich mieniu.

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Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne?

Kartę EKUZ na wakacjach warto mieć ze sobą, ale to za mało. Warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu siebie i swojego mienia w trakcie urlopu. Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne? Wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia powinna zależeć od kierunku podróży. Przy wyjazdach po Europie warto rozważyć ochronę na poziomie minimum 500 tys. zł, natomiast podczas podróży do krajów o wysokich kosztach leczenia, takich jak USA, Kanada czy Japonia, nawet 3 mln zł.

Warto też dopasować ubezpieczenie do planowanych aktywności w trakcie wyjazdu. Zwykła polisa nie zawsze wystarczy, jeśli planujesz nurkowanie czy inne sporty ryzykowne i ekstremalne. Osoby z chorobami przewlekłymi przed zakupem ubezpieczenia turystycznego powinny sprawdzić, czy polisa obejmuje zdarzenia związane z ich schorzeniami. Dotyczy to m.in. osób chorujących na astmę, cukrzycę czy nadciśnienie. W zależności od ubezpieczyciela może to wymagać wykupienia dodatkowego rozszerzenia. Przykładowo, w ubezpieczeniu ERGO Podróż ochrona dla niektórych chorób przewlekłych, takich jak astma oskrzelowa, cukrzyca czy nadciśnienie, jest dostępna już w podstawowym zakresie, natomiast w przypadku pozostałych chorób może być konieczne rozszerzenie ochrony.

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Warto też zabezpieczyć mienie i sprzęt, który zabraliśmy na urlop. Dobrze dobrane ubezpieczenie bagażu chroni odzież, elektronikę (laptop, aparat) oraz sprzęt sportowy w razie uszkodzenia, utraty przez przewoźnika czy kradzieży z włamaniem (gdy sprawca pokonał zabezpieczenia fizyczne) lub rabunku.

– Wielu klientów szukających ubezpieczenia turystycznego w pierwszej kolejności pyta o wysokość składki. To ważne, bo wyjazd wiąże się z dużymi kosztami – ale nie jest najważniejsze. Kluczowym czynnikiem powinna być realna suma ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony. Np. w USA koszty hospitalizacji i transportu medycznego mogą błyskawicznie wyczerpać niski limit świadczeń, pozostawiając podróżnego z ogromnym zobowiązaniem finansowym – zauważa Jakub Żukowski, główny specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w ERGO Hestii.

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Rodzina z dziećmi i rola procedury Assistance

Podczas podróży z dziećmi szybka i sprawna organizacja wsparcia ma ogromne znaczenie. W sytuacji, gdy dziecko zachoruje lub rodzic trafi do szpitala, sama zapłata rachunków nie rozwiąże problemu logistycznego. Tu pomocny staje się całodobowy pakiet Assistance.

– Najważniejsze to mieć pod ręką numer polisy i numer telefonu do całodobowo dostępnego centrum alarmowego. Warto pamiętać, że z centrum alarmowym można skontaktować się także przez internet, co jest szczególnie przydatne w krajach, gdzie koszty połączeń są wysokie. To kluczowe, by pomoc ruszyła natychmiast, zwłaszcza gdy zachoruje dziecko lub opiekun – wyjaśnia ekspert ERGO Hestii.

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W razie problemów zdrowotnych za granicą warto jak najszybciej skontaktować się z Centrum Alarmowym. Konsultant pomoże zorganizować pomoc medyczną, wskaże właściwą placówkę i wyjaśni sposób rozliczenia kosztów. W ERGO Hestii kontakt z Centrum Alarmowym jest możliwy telefonicznie lub przez formularz online.

Mądry turysta łączy EKUZ z ubezpieczeniem turystycznym

Wyrobienie karty EKUZ przed wyjazdem do państw europejskich jest bezpłatne i zalecane jako podstawowy dokument tożsamości ubezpieczeniowej. Traktowanie jej jednak jako jedynej tarczy ochronnej to niepotrzebne i niezwykle ryzykowne działanie.

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