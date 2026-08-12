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Okrągła rocznica ślubu, symboliczne urodziny, upragniony awans na stanowisko kierownicze czy spektakularny sukces w biznesie. Te kamienie milowe zasługują na pamiątkę, która nie przeminie wraz z kolejnym sezonem. Kwiaty zwiędną, a technologiczne gadżety zestarzeją się po kilku latach. Co zatem pozostaje synonimem trwałego sukcesu i głębokiego szacunku? Ponadczasowy czasomierz.

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Jak wybrać zegarek na prezent dla mężczyzny?

Wybór upominku, który ma nieść tak silny ładunek emocjonalny, bywa jednak wyzwaniem. Odpowiednio dobrany zegarek dla mężczyzny to coś znacznie więcej niż mechanizm odmierzający sekundy – to wizytówka, niemy świadek życiowych sukcesów oraz manifestacja charakteru. Jak zatem podjąć decyzję, by podarunek idealnie współgrał z osobowością, zawodem i stylem życia obdarowywanego? Przygotowaliśmy konkretny poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przezproces zakupowy.

Profil 1. Tradycjonalista – klasyka, która buduje autorytet

Jeśli mężczyzna, którego chcesz obdarować, na co dzień obraca się w świecie formalnego biznesu, zarządza zespołem, a jego codzienny uniform stanowią dobrze skrojone garnitury, koszule z mankietami i eleganckie półbuty, decyzja jest prosta. Potrzebujesz zegarka garniturowego o nienagannej oprawie.

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W tym segmencie najważniejsza jest dyskrecja i doskonałe proporcje. Idealny model powinien cechować się stonowaną twardością obudowy i stosunkowo niewielką grubością koperty, która bez trudu schowa się pod mankietem koszuli. Najlepszym zegarkiem dla mężczyzny tradycyjnego będą legendarne szwajcarskie zegarki z tradycyjnym napędem automatycznym.

Warto zwrócić uwagę na kultowe linie takie jak Tissot Le Locle Powermatic 80 z tarczą z otwartym sercem (open heart) i klasycznymi rzymskimi indeksami, bądź też majestatyczną kolekcję Longines Master Collection. Zegarek na eleganckim pasku ze skóry aligatora w odcieniach głębokiej czerni lub ciemnego brązu doskonale podkreśli profesjonalny wizerunek, stanowiąc idealne przypieczętowanie awansu zawodowego.

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Profil 2. Podróżnik – niezawodność w każdych warunkach

Twój partner, brat lub ojciec każdą wolną chwilę spędza w ruchu? Jaki zegarek dla mężczyzny podróżnika wybrać? Kocha żeglarstwo, nurkowanie, weekendowe górskie wyprawy, a w jego szafie dominuje styl casualowy, sportowa elegancja lub wysokiej jakości odzież outdoorowa? Klasyczny garniturowiec mógłby w tym przypadku spędzić resztę życia w szufladzie.

Dla mężczyzny o naturze poszukiwacza przygód idealnym prezentem rocznicowym będzie luksusowy zegarek typu diver (nurek) lub model o podwyższonej odporności. Szukaj czasomierzy, które charakteryzują się wysoką klasą wodoszczelności (minimum 200 metrów) oraz obecnością odpornego na zarysowania szkła szafirowego.

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Niezrównanym liderem w tej kategorii jest marka Certina z opatentowanym systemem podwójnego zabezpieczenia koperty DS (Double Security). Modele z serii Certina DS Action Diver, ozdobione dumnym symbolem skorupy żółwia, to konstrukcje pancerne, a zarazem szalenie stylowe. Z kolei dla fanów lotnictwa i częstych podróży idealne okażą się modele wyposażone w funkcję GMT (wskazanie drugiej strefy czasowej), jak chociażby precyzyjny Seiko Prospex Alpinist, który dotrzyma kroku w najbardziej odległych zakątkach globu.

Profil 3. Gadżeciarz – technologia spleciona z designem

Niektórzy mężczyźni ponad klasyczne retro stawiają nowoczesne innowacje, architektoniczny design oraz zaawansowaną inżynierię materiałową. Jeśli obdarowywany z pasją śledzi nowinki technologiczne, ceni minimalistyczne formy i kocha nowoczesną architekturę, szukaj zegarków o unikalnym charakterze.

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Świetnym tropem będą tutaj nowoczesne japońskie zegarki napędzane technologią solarną (np. Citizen z technologią Eco-Drive, która czerpie energię z dowolnego źródła światła i eliminuje potrzebę wymiany baterii). Jeśli budżet pozwala na odrobinę luksusu, strzałem w dziesiątkę okażą się dzieła szwajcarskiej marki Maurice Lacroix, w tym nowoczesne, sportowo-eleganckie modele z linii Pontos. Zegarki wykonane z tytanu czy ceramiki o wyrazistej, ciemnej tarczy (np. w modnym odcieniu butelkowej zieleni lub głębokiego granatu) przyciągną wzrok i idealnie wkomponują się w nowoczesny, wielkomiejski styl życia.

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Grawer – kropka nad „i” w spersonalizowanym prezencie

Niezależnie od tego, czy wybierzesz dynamicznego nurka na stalowej bransolecie, czy purystyczne dzieło szwajcarskich zegarmistrzów, pamiętaj o jednym szczególe, który nadaje całości niepowtarzalnego charakteru. Rocznica lub awans to chwile ulotne, warto wyryć je w pamięci i na stali.

Większość zegarków posiadających gładki metalowy dekiel daje techniczną możliwość wykonania pamiątkowego grawerunku. Krótka dedykacja, ważna data, inicjały lub słowa wsparcia ukryte na spodzie koperty sprawią, że za każdym razem, gdy mężczyzna założy zegarek na nadgarstek, przypomni sobie o Twojej bliskości i wsparciu.

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Wybór zegarka dla mężczyzny, owszem, wymaga chwili zastanowienia, ale satysfakcja z trafionego prezentu jest bezcenna. Jeśli chcesz przejrzeć pełne zestawienie topowych marek, porównać parametry mechanizmów i znaleźć inspirację stworzoną z myślą o wyjątkowych okazjach, sprawdź markowe zegarki męskie w autoryzowanym salonie Doliński Watch Service. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i wybierz pamiątkę, która z dumą będzie odmierzać kolejne lata pełne sukcesów!