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Checkout to jeden z najważniejszych momentów w e-commerce. Klient jest już blisko decyzji, ale nadal może zrezygnować, jeśli finalizacja zamówienia okaże się zbyt długa, nieintuicyjna albo wymaga wpisywania danych. InPost Pay pomaga ograniczyć te bariery - łączy płatność i dostawę w aplikacji InPost Mobile. Dla kupującego oznacza to szybszy i wygodniejszy zakup, a dla sklepu internetowego większy potencjał konwersji oraz lepsze doświadczenie klienta.

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Checkout to nie tylko techniczny etap zamówienia

Checkout często bywa traktowany jako jedynie techniczny aspekt procesu zakupowego. Tymczasem to właśnie tam rozstrzyga się skuteczność całej ścieżki sprzedażowej. Sklep może mieć atrakcyjną ofertę, dobrze zaplanowaną kampanię i wartościowy ruch, ale jeśli ostatni etap jest zbyt skomplikowany, część tego potencjału może nie przełożyć się na sprzedaż.

Dla klienta checkout jest częścią doświadczenia z marką. Jeśli proces jest szybki i intuicyjny, sklep zostawia po sobie pozytywne wrażenie. Jeśli wymaga zbyt wiele wysiłku, może osłabić decyzję zakupową - nawet wtedy, gdy produkt i cena są atrakcyjne.

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Dlatego uproszczenie finalizacji zamówienia nie jest wyłącznie kwestią UX. To jeden z elementów, które mogą wspierać konwersję, retencję i efektywność działań sprzedażowych.

InPost Pay skraca drogę od koszyka do zakupu

InPost Pay odpowiada na jedną z najważniejszych potrzeb współczesnych klientów: kupić szybko, wygodnie i bez zbędnych kroków. Użytkownik wybiera w sklepie przycisk Kup z InPost, a następnie finalizuje zamówienie w aplikacji InPost Mobile.

W jednym procesie może wybrać dostawę InPost - np. do urządzenia Paczkomat®, PaczkoPunktu lub kurierem - oraz dostępną metodę płatności. Jeśli ma zapisane dane i preferencje w aplikacji InPost Mobile, nie musi za każdym razem wpisywać ich od początku.

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Z perspektywy sklepu to sposób na ograniczenie przeszkód na ostatnim etapie ścieżki zakupowej.

Mniej barier, większy potencjał konwersji

Konwersja w sklepie internetowym nie zależy wyłącznie od ceny, asortymentu czy skuteczności kampanii reklamowej. Duże znaczenie ma również to, co dzieje się na końcu ścieżki zakupowej.

Jeśli klient jest już w koszyku, warto maksymalnie ułatwić mu ostatni krok. Długi formularz, konieczność rejestracji czy ręczne wpisywanie danych mogą skutecznie zniechęcić do zakupu, zwłaszcza gdy klient robi go w biegu. InPost Pay pomaga ograniczyć te bariery, bo przenosi finalizację do znanej aplikacji i skraca liczbę czynności potrzebnych do złożenia zamówienia.

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Zaufanie do znanej aplikacji InPost Mobile

Przy zakupach online zaufanie ma duże znaczenie - szczególnie wtedy, gdy klient kupuje w danym sklepie po raz pierwszy. Nawet atrakcyjna oferta może nie wystarczyć, jeśli na etapie finalizacji pojawi się niepewność: czy płatność jest bezpieczna, czy dane są chronione, czy dostawa przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami.

InPost Pay przenosi finalizację zamówienia do aplikacji InPost Mobile, czyli środowiska, które wielu użytkowników zna z codziennej obsługi przesyłek. Klienci korzystają z niej do śledzenia paczek, odbioru z urządzeń Paczkomat® czy zarządzania dostawami.

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Klient finalizuje zakup w miejscu, które zna i z którego regularnie korzysta. To może zmniejszać niepewność na ostatnim etapie ścieżki zakupowej i ułatwiać przejście od decyzji do opłaconego zamówienia.

Większa szansa na ponowne zakupy

Jeśli klient szybko i bez problemów sfinalizuje zakup, zapamiętuje sklep jako miejsce, w którym kupuje się wygodnie. To może zwiększać szansę na powrót przy kolejnych potrzebach zakupowych.

Dzięki InPost Pay klient może korzystać z zapisanych preferencji płatności i dostawy w aplikacji InPost Mobile przy kolejnych zakupach w sklepach oferujących usługę. Nie musi za każdym razem przechodzić przez rozbudowany formularz ani ponownie wpisywać tych samych danych.

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Wsparcie działań sprzedażowych i marketingowych

InPost Pay wspiera e-commerce nie tylko na poziomie samej finalizacji zamówienia. Sklepy, które wdrożyły usługę, mogą mieć możliwość udziału w wybranych akcjach marketingowych organizowanych przez InPost Pay. Takie działania mogą zwiększać zainteresowanie ofertą i zachęcać klientów do korzystania z szybkiego checkoutu.

Dobrym przykładem jest współpraca InPost Pay ze sklepem z branży health & beauty, w której mechanizm promocyjny został połączony bezpośrednio z checkoutem. Klient otrzymywał jasny benefit w momencie podejmowania decyzji zakupowej - tam, gdzie wybierał płatność i dostawę.

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Efekt? Aż 73% transakcji wygenerowanych podczas kampanii stanowiły transakcje inkrementalne. To oznacza, że nie był to wyłącznie zakup przesunięty w czasie, ale realna, dodatkowa sprzedaż, która mogła nie wydarzyć się bez tej akcji.

Dla innych sklepów to ważny wniosek: checkout może być czymś więcej niż technicznym finałem zamówienia. Jeśli jest prosty, intuicyjny i dobrze połączony z wartością dla klienta, może wspierać nie tylko finalizację transakcji, ale też tworzyć nowe możliwości sprzedażowe.

Więcej informacji znajdziesz w materiale: https://inpostpay.pl/aktualnosci-checkout-nie-wykorzystuje-momentu-decyzji-klienta-zobacz-co-naprawde-zwieksza-konwersje

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Mniej barier w checkoucie, więcej możliwości dla biznesu

Wdrożenie InPost Pay to nie tylko dodanie kolejnej opcji finalizacji zamówienia. To sposób na uproszczenie jednego z najważniejszych etapów ścieżki zakupowej - momentu, w którym klient decyduje, czy przejdzie od koszyka do opłaconej transakcji.

W nowoczesnym handlu online nie wystarczy przyciągnąć klienta do sklepu. Trzeba jeszcze ułatwić mu zakup. InPost Pay pomaga zrobić właśnie ten krok - skrócić drogę od decyzji do zamówienia i wykorzystać potencjał, który już znajduje się w koszyku.