Wyjeżdżasz na urlop? 15 rzeczy, które warto zrobić przed opuszczeniem domu Fot. Shutterstock

Wakacje to długo wyczekiwany czas odpoczynku i ładowania baterii. Niezależnie od tego, czy planujesz urlop nad Morzem Śródziemnym, wędrówkę po górskich szlakach czy weekendowy wypad za miasto, twój spokój ducha zależy w dużej mierze od przygotowania domu na czas twojej nieobecności.

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Nowoczesne ubezpieczenia to nie tylko wypłata odszkodowania po kryzysowej sytuacji w trakcie wakacji, ale przede wszystkim budowanie świadomości, zapobieganie ryzyku oraz promowanie odpowiedzialnych nawyków.

– W praktyce wiele szkód zgłaszanych po wakacjach można ograniczyć dzięki kilku prostym działaniom wykonanym przed wyjazdem. Warto pamiętać nie tylko o zamknięciu okien czy zakręceniu wody, ale również o sprawdzeniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej, szczególnie w przypadku ryzyka zalania, przepięcia czy kradzieży z włamaniem – mówi Joanna Przychodzka, ekspertka ERGO Hestii ds. ubezpieczeń majątkowych.

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Zgodnie z kluczowymi zasadami prewencji przedstawiamy kompleksowy poradnik 15 praktycznych kroków, które warto wykonać przed przekręceniem klucza w drzwiach i wyruszeniem w podróż.

15 kroków do bezpiecznego domu przed wyjazdem na wakacje

1. Zakręć główny zawór wody

Awaria instalacji wodnej lub pęknięcie wężyka doprowadzającego wodę to jedna z najczęstszych i najbardziej kosztownych szkód domowych. Zakręcenie głównego zaworu wody przed wyjazdem na tygodniowe wakacje znacząco ogranicza ryzyko zalania własnego mieszkania oraz sąsiadów pod twoją nieobecność.

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2. Zakręć dopływ gazu

A skoro już przy zaworach jesteśmy… Jeśli w twoim domu wykorzystywana jest instalacja gazowa, zakręć główny zawór dopływu gazu. Upewnij się także, że wszystkie kurki na kuchence są szczelnie zamknięte, co wykluczy ryzyko groźnego wycieku.

3. Odłącz nieużywane urządzenia

Kolejna sprawa: urządzenia elektryczne. Tak, o nie również warto zadbać przed urlopem. Wyciągnij z gniazdek wtyczki telewizorów, komputerów, sprzętu audio i ładowarek. Działanie to chroni cenny sprzęt przed skokami napięcia wywołanymi letnimi burzami oraz ogranicza niepotrzebne zużycie prądu przez urządzenia w trybie czuwania.

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4. Zamknij wszystkie okna

Kolejnym działaniem, które zapewni bezpieczny dom przed naszym urlopem, jest dokładne sprawdzenie, czy wszystkie okna – w tym piwniczne, dachowe oraz drzwi balkonowe – zostały zamknięte i zaryglowane. Nie zostawiaj okien w pozycji uchylonej. Gwałtowna nawałnica może doprowadzić do zalania wnętrza, a uchylone okno to wręcz zaproszenie dla złodziei.

Opróżnij lodówkę i wyrzuć śmieci. Potem uprzątnij ogród, balkon albo taras

5. Opróżnij lodówkę i kosze

Kojarzysz ten mem z kanapką odnalezioną w plecaku tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego? Jeśli nie chcesz zastać takiego widoku i zapachu w swojej lodówce po powrocie z wakacji, zużyj lub po prostu oddaj produkty o krótkim terminie przydatności. W razie awarii prądu pozostawione jedzenie w lodówce szybko się zepsuje. Pamiętaj też o bezwzględnym opróżnieniu koszy na śmieci, aby zapobiec pojawieniu się nieprzyjemnych zapachów po powrocie z urlopu.

6. Zabezpiecz balkon lub ogród

A jeśli masz taras lub urządzony balkon, zwiń wszelkie markizy, a drobne elementy, meble ogrodowe, lekkie donice czy suszarkę na pranie schowaj do mieszkania, domu lub pomieszczenia gospodarczego. Silne porywy wiatru podczas letnich burz mogą zamienić nieprzytwierdzone przedmioty w pociski uszkadzające elewację lub szyby.

7. Sprawdź alarm i czujniki

Kolejna porada jest dla tych, którzy mają w domu alarm i czujniki bezpieczeństwa. Przed wyjazdem na urlop sprawdź sprawność systemu alarmowego oraz stan baterii w czujnikach dymu i gazu. Jak często przypomina ERGO Hestia, sprawne systemy ostrzegawcze znacznie ograniczają rozmiar ewentualnych szkód i pozwalają na szybką reakcję.

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Zostaw klucze do domu zaufanej osobie, zabezpiecz mienie i poczekaj trochę z relacjami w social mediach

8. Zostaw klucze zaufanej osobie

Współczesny styl życia Polaków, pośpiech i anonimowość dużych miast sprawiają, że relacje sąsiedzkie mocno osłabły. Jednak dobry sąsiad w sytuacji, gdy wyjeżdżamy na wakacje, to prawdziwy skarb – i nie chodzi tylko o podlewanie kwiatów na parapecie. Regularne wyjmowanie ulotek ze skrzynki na listy, zabieranie wycieraczki czy zapalenie na chwilę światła wieczorem stwarza wrażenie, że mieszkanie czy dom nie stoi pusty, co skutecznie zniechęca potencjalnych włamywaczy.

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9. Ogranicz publikowanie relacji z urlopu

Kolejna rada może być trudna do zaakceptowania przez niektórych turystów, a dotyczy tego, by zbytnio nie chwalić się nadchodzącym wyjazdem w mediach społecznościowych. Warto też wstrzymać się z publikacją relacji, filmów i zdjęć do czasu powrotu z wymarzonych wakacji. Chodzi po prostu o to, by nie publikować takich materiałów w czasie rzeczywistym, ponieważ przestępcy wykorzystują internet do planowania kradzieży. Relacjami z podróży bezpieczniej podzielić się już po powrocie.

10. Użyj programatorów światła

Warto też pomyśleć o zastosowaniu programatorów czasowych lub inteligentnych gniazdek, które umożliwiają automatyczne włączanie światła w różnych pomieszczeniach o nieregularnych porach. Taka symulacja obecności tworzy pozory normalnego funkcjonowania domu i odstrasza intruzów.

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11. Schowaj kosztowności

Kosztowności, biżuterię, zapasową gotówkę i ważne dokumenty schowaj – jeśli masz – w sejfie domowym lub zdeponuj w bezpiecznym miejscu poza domem (np. u rodziny lub innych zaufanych osób). I koniecznie zadbaj o to, aby cenne przedmioty nie leżały na parapetach ani w miejscach widocznych z zewnątrz przez okno.

Zadbaj o zwierzęta i wykonaj dokumentację fotograficzną domu – to nie jest głupie!

12. Zapewnij opiekę zwierzętom i roślinom

Zapewnij też opiekę dla swojego zwierzaka lub zarezerwuj miejsce w sprawdzonym hotelu, o ile twój pupil nie rusza z tobą na wakacje. Rośliny doniczkowe obficie podlej i zdejmij z ostrego słońca. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kul nawadniających lub prostych systemów kroplujących – można je kupić za grosze w wielu sklepach.

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13. Zrób zdjęcia domu i wyposażenia

Tuż przed wyjściem zrób smartfonem kilka zdjęć pomieszczeń, cennych sprzętów oraz zamkniętych okien i zaworów. W razie wystąpienia szkody czy awarii aktualna dokumentacja zdjęciowa znacznie ułatwia proces u ubezpieczyciela.

14. Sprawdź zakres ubezpieczenia i zapisz dane polisy

Ponadto upewnij się, że ubezpieczenie nieruchomości oraz polisa turystyczna na wyjazd (np. ERGO Podróż) posiadają odpowiedni zakres. Zapisz w telefonie numery polis oraz numer na infolinię Assistance ERGO Hestii, aby mieć natychmiastowy dostęp do pomocy.

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15. Przygotuj samochód do podróży

Jeśli na wakacje udajesz się autem, sprawdź poziom płynów eksploatacyjnych, stan bieżnika, ciśnienie w kołach oraz wyposażenie apteczki. Zaplanuj regularne przerwy na odpoczynek – bezpieczna podróż zaczyna się już na parkingu.

Kompleksowe przygotowanie mieszkania do nieobecności oraz dopełnienie podstawowych formalności zajmuje niewiele czasu, a daje bezcenny komfort psychiczny. Jak zwracają uwagę eksperci ERGO Hestii, zabezpieczenie domu przed wyjazdem warto połączyć ze sprawdzeniem zakresu ubezpieczenia nieruchomości. Dzięki temu łatwiej ograniczyć ryzyko szkody i odpowiednio zareagować, jeśli podczas nieobecności dojdzie do zalania, przepięcia lub włamania.