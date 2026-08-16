Praca zawodowa i studia jednocześnie? WSKZ pokazuje, że to możliwe Fot. Elements.envato.com

Godziny w kalendarzu kurczą się szybciej niż kiedykolwiek, a pogodzenie pracy zawodowej z dalszym kształceniem bywa dla wielu osób prawdziwym wyzwaniem organizacyjnym. Kandydaci na studia coraz częściej stają przed pytaniem: postawić na rozwój zawodowy czy zainwestować czas w zdobycie nowych kwalifikacji? Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego pokazuje, że te dwie ścieżki mogą iść ze sobą w parze, proponując model kształcenia dopasowany do potrzeb osób aktywnych zawodowo.

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WSKZ to 25 lat na rynku edukacji i międzynarodowy zespół ekspertów

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to uczelnia z 25-letnim doświadczeniem, która swoje programy prowadzi zgodnie z wytycznymi trzech instytucji nadzorujących system edukacji w Polsce:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wieloletnia obecność na rynku przełożyła się na zaplecze merytoryczne, jakim dysponuje Uczelnia. Kadra ekspertów WSKZ liczy ponad tysiąc osób – wśród nich znajdują się wykładowcy i praktycy związani z uznanymi ośrodkami akademickimi na świecie, między innymi z Harvardem, Cambridge czy Oxfordem. Dzięki temu materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców i praktyków z polskich i zagranicznych uczelni odzwierciedlają aktualny, międzynarodowy poziom wiedzy w danej dziedzinie.

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Jak wygląda proces nauki na platformie online?

Sercem organizacji zajęć w WSKZ jest platforma online, dzięki której proces przyswajania wiedzy zyskuje przejrzystą strukturę. Materiały ułożone są w logicznej kolejności – zanim student przejdzie do kolejnego modułu, musi zapoznać się z treścią i nagraniami z poprzedniego etapu. Taki układ wymusza systematyczność i porządkuje naukę krok po kroku.

Platforma online to jednak niejedyny element tego modelu. W praktyce pracę indywidualną z materiałami dostępnymi uzupełniają zjazdy i spotkania z wykładowcami, podczas których studenci pracują zespołowo i mają możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami z danej dziedziny.

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Co o studiach w WSKZ mówią studenci i słuchacze?

Najlepszym źródłem wiedzy o tym, jak sprawdza się ten model kształcenia, są sami studenci i słuchacze, którzy w swoich wypowiedziach podkreślają przede wszystkim poszanowanie ich czasu.

Ewa S., absolwentka kierunku związanego z nauczaniem matematyki, opisuje swoje doświadczenie następująco: „Ukończenie studiów z nauczania matematyki było dla mnie niezwykle inspirującym i rozwijającym doświadczeniem. Zdobyłam nowe kompetencje zawodowe, które pozwalają mi skutecznie przekazywać wiedzę, a przy tym miałam okazję pogłębić swoją pasję do matematyki. Szczególnie satysfakcjonujące było podjęcie tego wyzwania w wieku 45 lat, co udowodniło mi, że nauka i rozwój są możliwe na każdym etapie życia”.

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Natalia M. zwraca uwagę na jakość przygotowanych treści: „Dziękuję Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego za rok intensywnej nauki oraz merytorycznie przygotowane materiały, które znacząco poszerzyły moją wiedzę na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”.

Podobnie pozytywnie o swoim doświadczeniu wypowiada się Bożena B.: „Jestem zadowolona z elastyczności wykładów, która pozwoliła mi w każdej chwili usiąść do nauki. Materiały dydaktyczne i wykłady zostały precyzyjnie przygotowane. Z pełnym przekonaniem mogę polecić tę uczelnię”.

Co jeszcze oferuje WSKZ poza programem zajęć?

WSKZ stawia na rozwój studentów również poza standardowym tokiem nauczania, organizując inicjatywy, które poszerzają horyzonty i budują sieć kontaktów. Wśród nich znajdują się:

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konferencja TEDxWSKZ, podczas której innowatorzy dzielą się pomysłami zmieniającymi rzeczywistość, podcast psychologiczny „To się w głowie nie mieści”, podcast prawniczy „Prawo, które warto usłyszeć”.

W obu autorskich projektach multimedialnych głos zabierają uznane autorytety z danej dziedziny, co dodatkowo poszerza ofertę Uczelni o treści eksperckie dostępne poza salą wykładową.

Nowoczesna edukacja – kierunek, który już dziś kształtuje rynek

Przykład WSKZ pokazuje, że odpowiednio zaprojektowany proces kształcenia potrafi wspierać systematyczność i ułatwiać organizację nauki bez uszczerbku dla jego akademickiego charakteru. To połączenie elastyczności, jasnych zasad oraz możliwości rozwoju poza programem sprawia, że taki model coraz skuteczniej odpowiada na potrzeby dzisiejszych studentów i słuchaczy. Nowoczesna edukacja przestaje więc być jedynie zapowiedzią zmian – w wielu obszarach staje się już ich trwałym elementem.