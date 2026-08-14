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Gromadzenie oszczędności bez konieczności ciągłego monitorowania giełdy staje się coraz popularniejszą strategią wśród osób poszukujących długoterminowej ochrony kapitału przed inflacją. Zamiast spędzać godziny na analizie sprawozdań finansowych poszczególnych spółek, kupujesz całe koszyki aktywów odwzorowujące rynki lub wybrane sektory gospodarki. Takie podejście opiera się na założeniu, że w wieloletniej perspektywie światowa gospodarka rośnie, co przekłada się na wzrost wyceny głównych indeksów akcji. Aby jednak pomnażać majątek w ten sposób, musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne cele finansowe oraz zaakceptować fakt, że rynki finansowe podlegają stałym wahaniom.

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Na czym polega budowanie długoterminowego portfela?

Główna różnica między podejściem aktywnym a pasywnym sprowadza się do częstotliwości wykonywania transakcji oraz wysokości ponoszonych opłat operacyjnych. Aktywni inwestorzy starają się wykorzystywać krótkoterminowe ruchy cenowe, podczas gdy zwolennicy strategii pasywnej wybierają metodę "kup i trzymaj", utrzymując aktywa przez lata. Szczegółowe zestawienie obu tych metod znajdziesz w artykule dotyczącym inwestowania pasywnego, gdzie przedstawiono praktyczne przykłady budowy długoterminowych portfeli.

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Ograniczenie liczby transakcji pozwala drastycznie zredukować koszty prowizji maklerskich, co ma bezpośredni wpływ na ostateczny wynik finansowy. Musisz jednak pamiętać, że mniejsze zaangażowanie czasowe nie oznacza całkowitego braku nadzoru, ponieważ Twój portfel wymaga okresowego przeglądu i ewentualnego przywracania pierwotnych proporcji aktywów.

Dlaczego fundusze ETF stanowią podstawę strategii indeksowej?

Podstawowym instrumentem w pasywnym podejściu są fundusze ETF, których celem jest odwzorowanie wyników określonego rynku lub indeksu bazowego przy niskich opłatach. Warto jednak uniknąć powszechnego uproszczenia, a mianowicie: inwestowanie pasywne nie ogranicza się wyłącznie do akcji i strategii „kup i trzymaj”, lecz może dotyczyć także rynku obligacji czy surowców. Co więcej, sam ETF jest jedynie formą prawną instrumentu – na rynku istnieje wiele ETF-ów zarządzanych aktywnie, które z podejściem pasywnym nie mają nic wspólnego.

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Analizując wyniki z ostatnich 5 lat, można zauważyć, że główne indeksy akcji odnotowały znaczące wzrosty, choć w tym okresie występowały również dotkliwe spadki cenowe. Należy wyraźnie podkreślić, że historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji analogicznych wyników w przyszłości, a każda decyzja giełdowa wiąże się z możliwością utraty części kapitału. Zanim wybierzesz konkretny fundusz, musisz zapoznać się z jego wskaźnikiem kosztów całkowitych (TER) oraz przyjętą strategią replikacji.

Przed wyborem konkretnego instrumentu warto zestawić ze sobą najważniejsze cechy charakteryzujące rozwiązania indeksowe. Szeroka dywersyfikacja portfela ogranicza ryzyko upadłości pojedynczej spółki, ale nie chroni majątku przed ogólnym spadkiem cen na całym rynku podczas bessy. Niskie opłaty za zarządzanie pozwalają zachować większą część wygenerowanego zysku, co w perspektywie kilkunastu lat daje zauważalną przewagę nad droższymi funduszami zarządzanymi aktywnie. Przejrzyste reguły działania funduszy ETF ułatwiają planowanie, jednak brak możliwości szybkiego wyjścia z rynku przy pierwszych symptomach spadków wymaga sporej odporności psychicznej.

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Poniższe zestawienie podsumowuje najważniejsze cechy tej metody:

Szeroka dywersyfikacja – automatyczne rozproszenie kapitału pomiędzy różne klasy aktywów (np. akcje setek spółek, obligacje czy surowce). Niskie opłaty zarządcze – roczne koszty funduszy ETF wynoszą zazwyczaj ułamek procenta wartości całego portfela. Oszczędność czasu – brak potrzeby ciągłego analizowania raportów finansowych oraz bieżących wiadomości rynkowych. Transparentność – skład portfela i realizowana strategia są powszechnie znane oraz łatwe do weryfikacji.

Jak dopasować strategię pasywną do własnych celów?

Trzeba jasno zaznaczyć, że pasywne gromadzenie kapitału nie jest rozwiązaniem odpowiednim dla każdego uczestnika rynku. Każda osoba posiada inną sytuację finansową, odmienny horyzont czasowy oraz zróżnicowaną tolerancję ryzyka. Jeśli nie akceptujesz chwilowych spadków wartości portfela rzędu kilkunastu procent, okresy rynkowej bessy mogą wywołać silny stres i skłonić Cię do sprzedaży aktywów w najmniej opłacalnym momencie. Dlatego przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musisz dokładnie określić swoje priorytety i zbudować poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki. Właściwe przygotowanie teoretyczne oraz znajomość własnych reakcji na zmienność cen są niezbędne do tego, by konsekwentnie realizować przyjęty plan przez długie lata. Należy pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i należy inwestować w sposób odpowiedzialny.

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