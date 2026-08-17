MG Motor opublikował raport o oczekiwaniach Polaków od nowoczesnych hybryd. Fot. MG Motor

Niemal połowa badanych kierowców chciałaby spędzać ponad połowę czasu jazdy po mieście w trybie elektrycznym, bez konieczności podłączania samochodu do gniazdka. Jednocześnie 64 proc. badanych uważa za ważne, aby samochód hybrydowy automatycznie dobierał tryb napędu i zarządzał energią bez udziału kierowcy. Wyniki ogólnopolskiego raportu marki MG pokazują, że Polacy coraz rzadziej wybierają samochód ze względu na samą obietnicę innowacyjności. Technologia ma przede wszystkim przynosić zauważalne korzyści w codziennej jeździe.

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Marka MG publikuje raport: "Pragmatyczna rewolucja. Czego polscy kierowcy oczekują od nowej generacji hybryd?". Pokazuje on, jak zmieniają się potrzeby i decyzje zakupowe kierowców, a także jaką wiedzę o hybrydach mają Polacy. Badanie sprawdziło, czego Polacy naprawdę oczekują od samochodu: bezpieczeństwa, realnej jazdy na prądzie i technologii, która uzasadnia swoją cenę. Technologia Hybrid+ – autorska, inżynieryjna odpowiedź na pragmatyczne oczekiwania kierowców.

Cisza w korku, płynne przyspieszanie, niższe spalanie i brak konieczności zmiany dotychczasowych nawyków – tego polscy kierowcy oczekują dziś od nowoczesnych napędów. Jak wynika z raportu MG "Pragmatyczna rewolucja. Czego polscy kierowcy oczekują od nowej generacji hybryd?", decyzje zakupowe Polaków najbardziej opierają się na racjonalizacji i pragmatyzmie. Liczy się nie sama obecność technologii, lecz to, czy rzeczywiście poprawia ona komfort, bezpieczeństwo i ekonomikę jazdy.

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Co mówią nam codzienne doświadczenia kierowców?

Raport pokazuje, że codzienne doświadczenia za kierownicą nie zawsze odpowiadają potrzebom kierowców. Co piąty badany uważa, że jego obecny samochód nie reaguje wystarczająco szybko na naciśnięcie pedału gazu w sytuacjach wymagających nagłej reakcji.

Problemy stają się szczególnie wyraźne podczas wyprzedzania na drogach pozamiejskich. Dla 34 proc. kierowców największą obawą jest zbyt wolna reakcja samochodu na nagłe przyspieszenie. Kolejne 29 proc. wskazuje na brak poczucia stabilności i odpowiedniego zapasu mocy przy wyższych prędkościach. Dla 16 proc. problemem jest gwałtowna redukcja biegów połączona z szarpaniem, a 14 proc. zwraca uwagę na głośną pracę silnika na wysokich obrotach.

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Źródłem frustracji jest również jazda w mieście. 27 proc. respondentów przynajmniej kilka razy w miesiącu irytuje się szarpaniem skrzyni biegów w ruchu ulicznym, a kolejne 40 proc. doświadcza tego sporadycznie. Dane wskazują, że płynność napędu przestaje być postrzegana jedynie jako element komfortu – wpływa także na poczucie kontroli nad samochodem.

Kierowcy chcą jeździć na prądzie, ale nie chcą planować ładowania

Chociaż świadomość istnienia różnych rodzajów hybryd jest stosunkowo wysoka, wiedza kierowców pozostaje niepełna. O hybrydach plug-in słyszało 59 proc. badanych, a o pełnych hybrydach samoładujących 51 proc. Jednocześnie 26 proc. nie kojarzy żadnego z przedstawionych w badaniu typów napędów hybrydowych. Sama etykieta "hybryda" nie jest więc dla konsumentów wystarczającą informacją – potrzebują oni jasnego wyjaśnienia, jakie korzyści dana technologia zapewnia w praktyce.

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Oczekiwania wobec samochodów hybrydowych są jednak konkretne. 42 proc. kierowców chce, aby podczas jazdy w korku silnik spalinowy całkowicie się wyłączał, zapewniając ciszę i brak zużycia paliwa. Jeszcze większa grupa – 48 proc. badanych – chciałaby pokonywać w trybie elektrycznym ponad połowę miejskich tras, bez konieczności podłączania samochodu do gniazdka.

Jednocześnie 64 proc. respondentów uważa, że samochód hybrydowy powinien automatycznie dobierać tryb napędu i zarządzać energią bez angażowania kierowcy. Nowoczesna technologia ma więc pozostawać niemal niezauważalna: samodzielnie podejmować decyzje, optymalizować zużycie energii oraz zapewniać płynną i cichą jazdę.

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– Kierowcy nie oczekują dziś technologii, której muszą się uczyć lub podporządkowywać jej swoje codzienne przyzwyczajenia. Chcą rozwiązań, które działają w tle, dając im większy komfort, niższe koszty użytkowania i pewność, że samochód zareaguje dokładnie wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Wyniki raportu pokazują, że przyszłość napędów hybrydowych będzie zależała nie od liczby nowych funkcji, ale od tego, jak dobrze odpowiadają one na realne doświadczenia za kierownicą – mówi Tomasz Pulkowski, Product Manager w MG Motor Polska.

Hybryda musi się opłacać

Polacy nie postrzegają napędu hybrydowego wyłącznie jako bardziej ekologicznego wyboru. Traktują go również jako inwestycję, która powinna przełożyć się na wymierne oszczędności.

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Dla 40 proc. badanych technologia hybrydowa staje się opłacalna, gdy samochód zużywa o co najmniej 3–4 litry paliwa mniej na 100 km niż porównywalny model spalinowy. Kolejne 23% oczekuje oszczędności przekraczającej 4 litry na 100 km.

Znaczenie ma także przewidywalność zmiany wartości samochodu w cyklu życia. Pełną hybrydę samoładującą jako bezpieczny wybór pod względem wartości przy odsprzedaży wskazało 35 proc. respondentów. Dla porównania samochód całkowicie elektryczny wybrało w tym kontekście jedynie 3 proc. badanych.

Ostrożność wobec pełnej elektromobilności wynika przede wszystkim z praktycznych barier. 42 proc. kierowców obawia się długiego czasu ładowania, 41 proc. problemów z infrastrukturą i konieczności planowania tras, a 39 proc. szybkiego spadku pojemności baterii. Pełne hybrydy mogą być więc postrzegane jako rozwiązanie pośrednie: pozwalają korzystać z części zalet jazdy elektrycznej, nie wymagając przy tym dostępu do ładowarki ani reorganizacji sposobu podróżowania.

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Nowy pragmatyzm otwiera rynek na nowe marki

Badanie pokazuje również, że przy wyborze mniej znanej marki samochodowej najważniejsza nie jest obietnica prestiżu. Dla 46 proc. respondentów kluczowy jest atrakcyjny stosunek ceny do oferowanej technologii i wyposażenia standardowego. 32 proc. zwraca uwagę na długą i pewną gwarancję producenta, a 19 proc. na pozytywne recenzje oraz niezależne testy dziennikarskie.

Wyniki wpisują się w trend smart-buyingu, w którym kierowca analizuje całkowitą wartość zakupu: wyposażenie, możliwości technologiczne, koszty użytkowania, gwarancję oraz perspektywę późniejszej odsprzedaży. Dla nowych graczy oznacza to szansę na zdobycie zaufania nie poprzez sam wizerunek, ale poprzez transparentną ofertę i możliwe do zweryfikowania korzyści.

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Technologia Hybrid+ jako odpowiedź na codzienne potrzeby

Odpowiedzią MG na te oczekiwania jest technologia Hybrid+, umożliwiająca korzystanie z jazdy w trybie elektrycznym bez konieczności zewnętrznego ładowania samochodu. System odzyskuje energię podczas jazdy i hamowania, a następnie wykorzystuje ją do doładowania akumulatora.

Napęd automatycznie zarządza przepływem energii i dobiera sposób działania do warunków jazdy. Akumulator o pojemności 1,83 kWh pozwala modelom Hybrid+ poruszać się dłużej i z większą prędkością w trybie elektrycznym niż w przypadku części konkurencyjnych technologii. System został zaprojektowany tak, aby łączyć płynność, komfort, dynamikę oraz niższe zużycie paliwa bez konieczności angażowania kierowcy w obsługę napędu.

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Więcej informacji o gamie modelowej MG znajduje się na stronie www.mgmotor.pl.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone przez Salestube w 2026 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1027 osób w wieku 25–60 lat. Respondenci posiadali prawo jazdy kategorii B i regularnie korzystali z samochodu osobowego – minimum 2–3 razy w tygodniu.