fot. materiały prasowe

Nie chcesz wydać fortuny, ale lubisz kupować ubrania i dodatki? Bez obaw – da się to zrobić! To wcale nie jest czarna magia – wystarczy trochę planowania, wolnego czasu i cierpliwości. Mamy dla Ciebie kilka prostych tipów, dzięki którym uda Ci się znaleźć nowe rzeczy i nie zrujnować swojego domowego budżetu.

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Poza sezonem

Warto myśleć o przyszłości, czyli… o kolejnych sezonach! Latem warto rozejrzeć się za bluzami, grubymi dresami, ciepłymi skarpetami, swetrami czy kurtkami. Niewiele osób pamięta, że sklepy internetowe umożliwiają kupienie pufferowej kurtki w czerwcu (albo bikini w lutym). W tradycyjnych salonach zazwyczaj trudno upolować takie rzeczy - mogą być to końcówki kolekcji lub pojedyncze sztuki, które często mają mocno obniżoną cenę. Sprawdź, czy nie znajdziesz teraz mięciutkiej bluzy z kapturem, idealnej na jesienne chillowanie na kanapie, albo zimowych butów z kożuszkiem i grubą podeszwą. Twoje znaleziska grzecznie poczekają w szafie na odpowiednią porę roku, a Ty oszczędzisz!

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fot. materiały prasowe

Sezon na zakupy

Okres wyprzedaży jest jak Święta – przychodzi co roku, sprawia, że mocniej biją nam serca i pozwala oderwać się od rzeczywistości! Dzięki obniżkom i wyprzedażowym ekstraokazjom możesz zapełnić swoją szafę nowymi ubraniami, które odświeżą Twój vibe i pozwolą poczuć się jak trendsetterka.

Skąd masz wiedzieć, że właśnie nadszedł czas wyprzedaży? Spokojnie, nie musisz codziennie sprawdzać stron internetowych ani wpadać do galerii handlowych, by sprawdzać metki na ubraniach. Wystarczy zapisanie się do newslettera albo ściągnięcie apki sklepu, który lubisz najbardziej. Aplikacja mobilna Cropp pozwoli Ci szybko i łatwo zamówić produkty, które wpadły Ci w oko! Poza sezonem sale’owym także możesz oszczędzić: kody rabatowe Cropp to świetna opcja, by dodatkowo obniżyć kwotę na paragonie i nie przyprawić swojego portfela o zawał serca. Zapoluj na okazje, dzięki którym można kupić perełki za grosze: koszulki, szorty, sukienki, jeansy, a także dodatki i buty.

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fot. materiały prasowe

Z drugiej ręki

Moda kołem się toczy – przejrzyj szafę swojej mamy, cioci… albo nawet babci! Trendy wracają cyklicznie, a może się okazać, że zakochasz się w stylówkach sprzed lat. Mnóstwo fasonów jest po prostu odświeżeniem krojów, które królowały na wybiegach i ulicach miast dekady temu. Uratowane przed zapomnieniem spódnic czy sukienek może

Co powiesz na wymianę z przyjaciółkami? Przemieszajcie swoje style i dajcie się ponieść kreatywności. Zero ograniczeń, zero zasad – niewymienione ciuchy możecie poddać radykalnym zabiegom DIY, jak farbowanie czy cięcie, albo oddać na cele charytatywne. Jeśli nie masz znajomych, które noszą ten sam rozmiar, nic straconego - Internet pozwala na wymianę ubraniami, które już się nam znudziły, ale mogą przydać się komuś innemu. Nie masz ochoty na wysyłanie, odbieranie paczek i bieganie do paczkomatów albo punktów odbioru? W takim razie magia Internetu pomoże Ci odnaleźć eventy związane z wymianą i sprzedażą ubrań – takie lokalne targi to świetna okazja na przewietrzenie swojej szafy.

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