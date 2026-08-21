Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska, podczas prezentacji Magenta TV
Magenta TV to telewizja dla każdego za 0 zł. T-Mobile wprowadza rewolucyjną ofertę na rynku Fot. materiał prasowy

Pomimo popularności streamingu i szerokiej oferty serwisów "na życzenie" telewizja linearna wciąż cieszy się dużym uznaniem i oglądalnością wśród Polaków. T-Mobile postanowiło pójść o krok dalej i dać odbiorcom z kraju nad Wisłą nowe doznania oraz ułatwienia. Magenta TV to nowoczesne rozwiązanie, które za 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną) oferuje aż 75 kanałów – i to niezależnie od operatora. Imponująca propozycja ma jeszcze więcej zalet.

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W dobie streamingu telewizja linearna wciąż żyje i ma się dobrze. Aż 57,6 proc. Polaków chętnie zasiada przed telewizorami, szukając dodatkowej rozrywki, a także chłonąc informacje z kraju i ze świata (21,9 proc. robi to kilka razy w tygodniu). Ze względu na rosnącą liczbę nowinek technologicznych sposób, w jaki oglądamy telewizję, przeszedł nieuchronną przemianę. Kanały naziemne trafiły na ekrany smartfonów i laptopów. Telewizor nie jest już jedynym medium, z którego korzystamy, by napawać się telewizyjnymi wrażeniami.

Ponadto część dostawców na rynku oferuje dostęp do wybranych programów telewizyjnych, który niekiedy wiąże się z dodatkowymi opłatami, a to nie zawsze idzie w parze z finansowymi zdolnościami użytkowników. T-Mobile wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków, spośród których aż 25 proc. obawia się pogorszenia sytuacji materialnej. Jest pierwszym operatorem w Polsce, który zdecydował się otworzyć telewizję linearną dla wszystkich. Za okrągłe 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną).

Magenta TV to telewizja linearna dla wszystkich, bez wyjątku

Wyobraźcie sobie dostęp do kilkudziesięciu programów telewizyjnych za równe 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną). Brzmi jak marzenie? T-Mobile właśnie postanowił je spełnić, przedstawiając Polkom i Polakom aplikację Magenta TV. Z oferty sieci telefonii komórkowej, która w tym roku obchodzi swoje 30. urodziny, można korzystać bez konieczności podpisywania umowy i bez względu na to, jakiej sieci używamy na co dzień. Posiadanie innych usług w T-Mobile również nie jest obowiązkowe.

– Oferta za 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną) nie ma żadnych ukrytych kosztów. Jedynym kosztem, który może ponieść klient, jest 10 zł za brak wyrażenia zgód marketingowych. To rewolucyjna oferta na rynku – tłumaczy Dorota Dmochowska, kierowniczka Sekcji Zarządzania Cyklem Życia Produktów dla Domu.

Magenta TV oferuje 75 kanałów za 0 zł
Magenta TV oferuje 75 kanałów za 0 zł. Fot. materiał prasowy

Pomysł ma sprzyjać większej dostępności i łączyć się z chęcią zapewnienia technologicznej inkluzywności. Powyższe punkty wpisują się w filozofię T-Mobile, któremu zależy na tym, by odbiorcy wspólnie spędzali czas i mieli równy dostęp do informacji oraz rozrywki. Burzenie barier to podstawa.

– Naszym głównym celem jest zapewnienie możliwie jak najlepszych doświadczeń wszystkim polskim rodzinom. Robimy to już za sprawą sieci 5G i internetu światłowodowego, a Magenta TV to wielki krok, by uczynić telewizję dostępną dla każdego. Nawet jeśli nie należysz do naszych klientów, jesteś tutaj mile widziany – mówi Maximiliano Bellassai, członek zarządu, CCO ds. rynku prywatnego (B2C), wyjaśniając, że decyzja o utworzeniu Magenta TV wynikała z potrzeb klienta, który pragnie prostoty, przejrzystości i braku zobowiązań.

Chcemy, aby T-Mobile był dla klientów czymś więcej niż operatorem telekomunikacyjnym – miejscem, w którym mogą znaleźć wszystko, czego potrzebują w cyfrowym świecie, zawsze w oparciu o najwyższą jakość i standardy, które są dla nas fundamentem.

Andreas Maierhofer

Prezes zarządu T-Mobile Polska

75 kanałów za 0 zł. Na tym nie kończy się rewolucja

Magenta TV kusi pełną swobodą dopasowania oferty do własnych potrzeb. Jak już wspomnieliśmy, w ramach pakietu otrzymujemy 75 kanałów za 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną), ale jeśli chcemy ich więcej, możemy za jedyne 5 zł miesięcznie dobrać jeden wybrany program. Dzięki temu rozwiązaniu mamy szansę stworzyć komplet idealnie skrojony do naszych preferencji.

75 kanałów to oferta wprowadzająca. Istnieją klienci, którzy potrzebują czegoś więcej. Dla nich powstały pakiety MIDI i MAXI. Nie uruchamiamy wyłącznie jednej oferty. Plan startowy bez opłat jest dla osób, które chcą go wypróbować. Jeśli im się spodoba, mogą skorzystać z poszerzonej oferty – dodaje Bellassai, odnosząc się do dwóch ofert z 24-miesięcznym zobowiązaniem. Pakiet MIDI (50 zł miesięcznie) zapewnia klientom 170 kanałów, a pakiet MAXI (90 zł miesięcznie) – 207 programów.

Oferta miała swoją premierę we wtorek (18 sierpnia). Usługa działa w oparciu o dostęp do Internetu i nie jest uzależniona od konkretnej infrastruktury stacjonarnej T-Mobile, ani od dekodera. Rejestracja w aplikacji jest niezwykle intuicyjna i nie zabiera dużo czasu. Aktualną listę dostępnych kanałów można zobaczyć na stronie www.t-mobile.pl.

Jak T-Mobile udało się stworzyć tak przystępną ofertę dla Polaków? – Największym wyzwaniem były negocjacje z kontentodawcami. Musieliśmy przenegocjować wszystkie umowy tak, abyśmy umożliwili dostęp naszej oferty na dowolnym internecie. Oczywiście wiązały się z tym wielkie koszty, ale zrobiliśmy to w najlepszym stylu, w jakim mogliśmy – podsumowuje Dmochowska.

Magenta TV stanowi kolejny dodatek do oferty konwergentnej T-Mobile. Dołącza m.in. do internetu mobilnego i światłowodowego, usługi głosowej, a także dostępu do pakietów AI.

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