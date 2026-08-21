Magenta TV to telewizja dla każdego za 0 zł. T-Mobile wprowadza rewolucyjną ofertę na rynku Fot. materiał prasowy

Pomimo popularności streamingu i szerokiej oferty serwisów "na życzenie" telewizja linearna wciąż cieszy się dużym uznaniem i oglądalnością wśród Polaków. T-Mobile postanowiło pójść o krok dalej i dać odbiorcom z kraju nad Wisłą nowe doznania oraz ułatwienia. Magenta TV to nowoczesne rozwiązanie, które za 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną) oferuje aż 75 kanałów – i to niezależnie od operatora. Imponująca propozycja ma jeszcze więcej zalet.

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W dobie streamingu telewizja linearna wciąż żyje i ma się dobrze. Aż 57,6 proc. Polaków chętnie zasiada przed telewizorami, szukając dodatkowej rozrywki, a także chłonąc informacje z kraju i ze świata (21,9 proc. robi to kilka razy w tygodniu). Ze względu na rosnącą liczbę nowinek technologicznych sposób, w jaki oglądamy telewizję, przeszedł nieuchronną przemianę. Kanały naziemne trafiły na ekrany smartfonów i laptopów. Telewizor nie jest już jedynym medium, z którego korzystamy, by napawać się telewizyjnymi wrażeniami.

Ponadto część dostawców na rynku oferuje dostęp do wybranych programów telewizyjnych, który niekiedy wiąże się z dodatkowymi opłatami, a to nie zawsze idzie w parze z finansowymi zdolnościami użytkowników. T-Mobile wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków, spośród których aż 25 proc. obawia się pogorszenia sytuacji materialnej. Jest pierwszym operatorem w Polsce, który zdecydował się otworzyć telewizję linearną dla wszystkich. Za okrągłe 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną).

Magenta TV to telewizja linearna dla wszystkich, bez wyjątku

Wyobraźcie sobie dostęp do kilkudziesięciu programów telewizyjnych za równe 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną). Brzmi jak marzenie? T-Mobile właśnie postanowił je spełnić, przedstawiając Polkom i Polakom aplikację Magenta TV. Z oferty sieci telefonii komórkowej, która w tym roku obchodzi swoje 30. urodziny, można korzystać bez konieczności podpisywania umowy i bez względu na to, jakiej sieci używamy na co dzień. Posiadanie innych usług w T-Mobile również nie jest obowiązkowe.

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– Oferta za 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną) nie ma żadnych ukrytych kosztów. Jedynym kosztem, który może ponieść klient, jest 10 zł za brak wyrażenia zgód marketingowych. To rewolucyjna oferta na rynku – tłumaczy Dorota Dmochowska, kierowniczka Sekcji Zarządzania Cyklem Życia Produktów dla Domu.

Magenta TV oferuje 75 kanałów za 0 zł. Fot. materiał prasowy

Pomysł ma sprzyjać większej dostępności i łączyć się z chęcią zapewnienia technologicznej inkluzywności. Powyższe punkty wpisują się w filozofię T-Mobile, któremu zależy na tym, by odbiorcy wspólnie spędzali czas i mieli równy dostęp do informacji oraz rozrywki. Burzenie barier to podstawa.

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– Naszym głównym celem jest zapewnienie możliwie jak najlepszych doświadczeń wszystkim polskim rodzinom. Robimy to już za sprawą sieci 5G i internetu światłowodowego, a Magenta TV to wielki krok, by uczynić telewizję dostępną dla każdego. Nawet jeśli nie należysz do naszych klientów, jesteś tutaj mile widziany – mówi Maximiliano Bellassai, członek zarządu, CCO ds. rynku prywatnego (B2C), wyjaśniając, że decyzja o utworzeniu Magenta TV wynikała z potrzeb klienta, który pragnie prostoty, przejrzystości i braku zobowiązań.

Chcemy, aby T-Mobile był dla klientów czymś więcej niż operatorem telekomunikacyjnym – miejscem, w którym mogą znaleźć wszystko, czego potrzebują w cyfrowym świecie, zawsze w oparciu o najwyższą jakość i standardy, które są dla nas fundamentem. Andreas Maierhofer Prezes zarządu T-Mobile Polska

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75 kanałów za 0 zł. Na tym nie kończy się rewolucja

Magenta TV kusi pełną swobodą dopasowania oferty do własnych potrzeb. Jak już wspomnieliśmy, w ramach pakietu otrzymujemy 75 kanałów za 0 zł (po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za obsługę elektroniczną), ale jeśli chcemy ich więcej, możemy za jedyne 5 zł miesięcznie dobrać jeden wybrany program. Dzięki temu rozwiązaniu mamy szansę stworzyć komplet idealnie skrojony do naszych preferencji.

– 75 kanałów to oferta wprowadzająca. Istnieją klienci, którzy potrzebują czegoś więcej. Dla nich powstały pakiety MIDI i MAXI. Nie uruchamiamy wyłącznie jednej oferty. Plan startowy bez opłat jest dla osób, które chcą go wypróbować. Jeśli im się spodoba, mogą skorzystać z poszerzonej oferty – dodaje Bellassai, odnosząc się do dwóch ofert z 24-miesięcznym zobowiązaniem. Pakiet MIDI (50 zł miesięcznie) zapewnia klientom 170 kanałów, a pakiet MAXI (90 zł miesięcznie) – 207 programów.

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Oferta miała swoją premierę we wtorek (18 sierpnia). Usługa działa w oparciu o dostęp do Internetu i nie jest uzależniona od konkretnej infrastruktury stacjonarnej T-Mobile, ani od dekodera. Rejestracja w aplikacji jest niezwykle intuicyjna i nie zabiera dużo czasu. Aktualną listę dostępnych kanałów można zobaczyć na stronie www.t-mobile.pl.

Jak T-Mobile udało się stworzyć tak przystępną ofertę dla Polaków? – Największym wyzwaniem były negocjacje z kontentodawcami. Musieliśmy przenegocjować wszystkie umowy tak, abyśmy umożliwili dostęp naszej oferty na dowolnym internecie. Oczywiście wiązały się z tym wielkie koszty, ale zrobiliśmy to w najlepszym stylu, w jakim mogliśmy – podsumowuje Dmochowska.

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Magenta TV stanowi kolejny dodatek do oferty konwergentnej T-Mobile. Dołącza m.in. do internetu mobilnego i światłowodowego, usługi głosowej, a także dostępu do pakietów AI.