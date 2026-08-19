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Koniec sierpnia to moment, w którym letnie sukienki wciąż są w użyciu, ale obok nich coraz częściej pojawiają się marynarki, jeansy i cienkie swetry. Nie trzeba jednak od razu chować całej letniej garderoby na dno szafy. Znacznie lepiej przygotować kilka elementów, które pozwolą płynnie przejść z jednego sezonu w drugi i tworzyć wygodne zestawy niezależnie od pogody. Dobry moment na taki przegląd to także okazja, by sprawdzić bieliznę – bazę, od której często zależy, jak układa się cała stylizacja.

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Zacznij od przeglądu, ale nie chowaj lata zbyt szybko

Początek września potrafi zaskakiwać temperaturą. Jednego dnia wystarczy lekka sukienka, kolejnego rano przydaje się już sweter albo marynarka. Dlatego zamiast dzielić ubrania na „letnie” i „jesienne”, lepiej na kilka tygodni stworzyć w szafie strefę przejściową. Zostaw pod ręką T-shirty, koszule, lekkie sukienki i spódnice, a obok nich przygotuj jeansy, cienkie dzianiny, kardigany oraz marynarki. Dzięki temu łatwiej dopasujesz strój do pogody bez codziennego przekładania połowy garderoby.

To również dobry moment, aby sprawdzić, które ubrania naprawdę nosisz. Jeśli coś przez całe lato ani razu nie wyszło z szafy, zastanów się, czy warto przechowywać to przez kolejny sezon. Podobnie podejdź do jesiennych rzeczy: zanim zaczniesz kupować nowe, zobacz, w jakim stanie są płaszcze, swetry, koszule czy spodnie. Często wystarczy odświeżyć kilka podstawowych elementów, aby cała garderoba znów dawała wiele możliwości.

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Zadbaj o dobrą bazę pod jesienne stylizacje

Zmiana sezonu oznacza także zmianę tkanin i fasonów. Cienkie, przewiewne materiały stopniowo ustępują miejsca dzianinom, koszulom, bardziej dopasowanym topom i marynarkom. Właśnie wtedy szczególnie widać, jak duże znaczenie ma odpowiednio dobrana bielizna. Pod cienkim swetrem czy dopasowaną bluzką najlepiej sprawdzają się gładkie modele z możliwie płaskimi wykończeniami, które nie tworzą widocznych linii pod materiałem.

Warto zwrócić uwagę również na fason biustonosza. Pod klasyczną koszulą dobrze sprawdzi się gładka miseczka, natomiast przy topach z szerszym dekoltem można sięgnąć po krój, który pozostanie niewidoczny przy linii ubrania. Jeśli przed nowym sezonem chcesz uzupełnić bieliźnianą bazę, możesz zwrócić uwagę na modele Victoria’s Secret w neutralnych kolorach – beżu, czerni czy odcieniach dopasowanych do skóry. Uniwersalna bielizna daje większą swobodę przy zestawianiu zarówno lekkich ubrań z końcówki lata, jak i pierwszych jesiennych stylizacji.

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Wykorzystaj warstwy zamiast budować garderobę od nowa

Najprostszy sposób na okres między latem a jesienią to ubieranie warstwowe. Sukienka, którą w lipcu nosisz z sandałami, we wrześniu może dobrze wyglądać z marynarką i mokasynami. Do prostego T-shirtu wystarczy dodać kardigan, a cienką koszulę można nosić zarówno samodzielnie, jak i pod swetrem. Dzięki temu nie musisz rezygnować z ulubionych letnich rzeczy tylko dlatego, że poranki stały się chłodniejsze.

Warstwy pozwalają też łatwiej reagować na zmiany temperatury w ciągu dnia. Rano przyda się dodatkowa dzianina, którą po południu można zdjąć i schować do torby. Przy takich stylizacjach warto zwracać uwagę na proporcje i grubość materiałów. Jeśli góra składa się z kilku warstw, dół może pozostać prostszy, np. w postaci jeansów lub klasycznych spodni. Z kolei lekka spódnica dobrze wygląda zestawiona z grubszym swetrem, dzięki czemu nadal można ją wykorzystać po zakończeniu wakacji.

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Wprowadź jesień kolorem i detalami

Nie trzeba czekać na pierwsze naprawdę chłodne dni, aby zmienić charakter garderoby. Wystarczy stopniowo zastępować typowo wakacyjne dodatki tymi, które kojarzą się z nowym sezonem. Torebka w głębszym kolorze, skórzany pasek, loafersy czy delikatna biżuteria mogą sprawić, że ta sama prosta sukienka zacznie wyglądać bardziej jesiennie. Podobną rolę odgrywają kolory: czekoladowy brąz, bordo, granat, oliwkowa zieleń czy kremowe odcienie łatwo połączyć z bazą, którą nosisz przez cały rok.

Zmiana sezonu nie powinna oznaczać rewolucji w szafie. Najbardziej funkcjonalna garderoba to taka, w której poszczególne elementy można swobodnie ze sobą łączyć i wykorzystywać przez kilka miesięcy. Wystarczy więc uporządkować bazę, przygotować kilka cieplejszych warstw i zadbać o dobrze dopasowaną bieliznę. Dzięki temu przejście od ostatnich dni lata do pierwszych tygodni jesieni będzie znacznie prostsze – i bez potrzeby wymiany całej zawartości szafy.

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