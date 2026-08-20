Mop elektryczny Philips OneUp zapewnia szybkie, wygodne i bardziej higieniczne sprzątanie. Materiały prasowe / Philips

Czysty dom coraz częściej oznacza nie tylko porządek, ale też większy komfort na co dzień. Jak pokazuje badanie SW Research przeprowadzone na zlecenie Versuni [1], 68 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem "czyste mieszkanie = czysta głowa", a 56 proc. marzy o idealnie umytej podłodze przy minimalnym nakładzie energii. W tę potrzebę wpisuje się mop elektryczny Philips OneUp, który zapewnia szybkie, wygodne i bardziej higieniczne sprzątanie.

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Sprzątanie coraz częściej wykracza poza prosty domowy obowiązek. Dla niemal co trzeciego badanego sprzątanie i organizacja przestrzeni są formą dbania o siebie – szczególnie wyraźnie widać to wśród millenialsów. To pokazuje, że porządek coraz częściej łączy się z codziennym komfortem, spokojem i lepszym funkcjonowaniem w domowej przestrzeni.

Porządek, który daje ulgę

Nie chodzi przy tym o perfekcję, ale o efekt, który naprawdę da się odczuć. Bałagan w najbliższym otoczeniu utrudnia skupienie i odpoczynek według 37 proc. respondentów. Tyle samo badanych deklaruje, że porządek jest dla nich warunkiem poczucia kontroli. Po sprzątaniu najczęściej pojawia się chęć utrzymania tego stanu jak najdłużej (40 proc.), spokój i wyciszenie (36 proc.) oraz satysfakcja i poczucie kontroli (33 proc.).

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Mop elektryczny Philips OneUp. Materiały prasowe / Philips

Sprzątanie w swoim rytmie

Zmienia się także sama atmosfera wokół porządków. Sprzątanie coraz częściej odbywa się w tle codziennego życia – z muzyką, podcastem albo specjalną playlistą. Ponad połowa respondentów (56 proc.) słucha muzyki podczas sprzątania, a wśród przedstawicieli Gen Z niemal co czwarta osoba wybiera specjalnie przygotowaną na tę okazję playlistę!

Dla młodszych pokoleń porządki są więc czymś więcej niż kolejnym punktem na liście zadań. To moment, który można dopasować do własnych potrzeb. Millenialsi szczególnie często traktują sprzątanie jako sposób na rozładowanie napięcia – zgadza się z tym 48 proc. badanych.

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Baby boomersi z kolei częściej postrzegają porządek jako źródło spokoju i stabilności. Niemal połowa z nich (48 proc.) deklaruje, że największą satysfakcję daje im możliwość utrzymania efektu sprzątania jak najdłużej. Niezależnie od wieku, porządek coraz częściej staje się więc czymś więcej niż celem samym w sobie. Dla jednych jest formą wyciszenia, dla innych sposobem na reset po intensywnym dniu.

Mop elektryczny Philips OneUp. Materiały prasowe / Philips

Efekt, który widać od razu

Czynności dające szybki efekt mają dla badanych szczególne znaczenie. Odkurzanie podłóg należy do działań najczęściej uznawanych za terapeutyczne (71 proc.), bo pozwala szybko zobaczyć zmianę w przestrzeni. Nic więc dziwnego, że 56 proc. respondentów marzy o idealnie umytej podłodze przy minimalnym nakładzie energii. Jednocześnie tradycyjne mopowanie często kojarzy się z tym, co najmniej wygodne: noszeniem wiadra, płukaniem ścierki, wyżymaniem i rozprowadzaniem po podłodze wody, która szybko przestaje być czysta.

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Philips OneUp – czysta woda, czyste podłogi

Na te potrzeby odpowiada Philips OneUp – bezprzewodowy mop elektryczny do codziennego sprzątania różnych rodzajów podłóg, także tych bardziej wymagających, jak drewno czy kamień. Dzięki opatentowanej technologii OneUp wciąga brudną wodę i jednocześnie rozprowadza czystą, przez co mycie podłóg staje się wygodniejsze i nie wymaga korzystania z ciężkiego wiadra z wodą. Czysta i brudna woda pozostają w oddzielnych zbiornikach, co przekłada się na bardziej higieniczne sprzątanie.

Urządzenie pozwala sprzątać nawet 2 razy szybciej w porównaniu z ręcznym mopem, bez konieczności noszenia wiadra, płukania ścierki czy jej wyżymania. Pomaga też uzyskać wizualnie 2 razy czystsze podłogi2 oraz usuwa do 99,9% bakterii przy użyciu samej wody3.

Mop elektryczny Philips OneUp. Materiały prasowe / Philips

Philips OneUp został zaprojektowany z myślą o codziennych zabrudzeniach, takich jak kurz, tłuste ślady, plamy czy lepki brud. Obrotowy przegub 360° ułatwia dotarcie do narożników i trudno dostępnych miejsc, a specjalne pady mopujące zapewniają równomierne rozprowadzanie wody oraz pomagają skrócić czas schnięcia podłóg z drewna i kamienia o 50 proc.4. Można je również prać w pralce, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, co ułatwia ich regularne czyszczenie i ponowne użytkowanie.

Niezależnie od wieku, wielu z nas szuka dziś małych rytuałów, które pomagają odzyskać równowagę w zabieganej codzienności. Dla jednych będzie to spacer, dla innych aktywność fizyczna, a dla coraz większej grupy – uporządkowanie własnej przestrzeni. Gdy sprzątanie przestaje wymagać dużego wysiłku, łatwiej dostrzec jego dodatkową wartość: spokój, satysfakcję i przyjemne poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. Philips OneUp sprawia, że osiągnięcie tego efektu staje się jeszcze prostsze. Dzięki niemu codzienne porządki mogą stać się nie tyle obowiązkiem, ile małym rytuałem, który pomaga zadbać zarówno o dom, jak i o własny komfort.

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Przypisy:

1. Wszystkie dane pochodzą z badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Versuni przeprowadzonego w dniach 15-20.04.2026 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 1050 dorosłych respondentów.

2. Wizualnie czyste: pomiar połysku czyszczonej powierzchni, testowany z płynami, w porównaniu do ręcznych mopów.

3. Przetestowano na określonym obszarze testowym, z użyciem próbek E. coli i S. Aureus, stosując wyłącznie wodę.