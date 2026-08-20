Philips Pasta Maker pozwala przygotować domowe spaghetti, tagliatelle, penne i wiele więcej – szybko, wygodnie i bez ręcznego wyrabiania ciasta. Materiały prasowe / Philips

Domowy makaron kojarzy się z włoską kuchnią, rodzinnym gotowaniem i smakiem, którego trudno szukać w gotowych produktach. Philips Pasta Maker pozwala przygotować domowe spaghetti, tagliatelle, penne i wiele więcej – szybko, wygodnie i bez ręcznego wyrabiania ciasta. Wystarczy dodać składniki, uruchomić program i pozwolić urządzeniu zająć się resztą.

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Przygotowanie makaronu od podstaw nie musi oznaczać długiego wyrabiania, wałkowania i formowania ciasta. Urządzenie do robienia makaronu Philips HR2665/96 automatycznie wykonuje najważniejsze etapy pracy – miesza, wyrabia i formuje makaron, dzięki czemu może być gotowy w mniej niż 10 minut1.

Każdy dobry makaron zaczyna się od dobrego ciasta. Za sprawne mieszanie i formowanie odpowiada technologia ProExtrude, która łączy wydajny silnik, metalowe mieszadło i wytrzymały panel przedni. Dzięki temu ciasto jest równomiernie przygotowane, sprężyste i gotowe do nadania wybranego kształtu.

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Wbudowana waga automatycznie oblicza ilość płynu potrzebnego do wybranego rodzaju mąki, a cyfrowy ekran prowadzi przez kolejne kroki. Dzięki temu przygotowanie domowego makaronu jest proste i intuicyjne, także przy pierwszym użyciu urządzenia.

Urządzenie do robienia makaronu Philips Pasta Maker. Materiały prasowe / Philips

Jeden sprzęt, wiele możliwości

W zestawie znajduje się 10 tarcz formujących, dzięki którym można zrobić m.in. spaghetti, penne, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, lasagne czy muszelki. Urządzenie sprawdzi się zarówno wtedy, gdy chcemy przygotować porcję tylko dla siebie, jak i większą ilość makaronu dla rodziny lub gości – nawet do 8 porcji w jednym cyklu2.

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Philips Pasta Maker można wykorzystać nie tylko do makaronów. Funkcja mieszania pomaga także przy wyrabianiu ciasta na pizzę, chleb, ciasteczka i inne domowe wypieki. To wygodne rozwiązanie dla osób, które lubią gotować od podstaw, ale chcą ograniczyć ręczne zagniatanie ciasta.

Więcej smaku, więcej swobody

Domowe przygotowanie makaronu daje większą kontrolę nad składnikami i pozwala dopasować przepis do własnych preferencji żywieniowych. Różne rodzaje mąki, zioła, nasiona chia czy sok z buraka pomagają tworzyć wersje pełne smaku, koloru i sezonowego charakteru – od codziennych klasyków po makaron bezglutenowy i warianty inspirowane ulubionymi dodatkami. Odpowiedni dobór składników pozwala także przygotować makaron o obniżonej zawartości węglowodanów – nawet o 80 proc.3.

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Pomysły na wykorzystanie urządzenia można znaleźć w bezpłatnej aplikacji HomeID, w której dostępne są przepisy na makarony, dania wegańskie, bezglutenowe oraz bardziej kreatywne propozycje, takie jak buraczane spaghetti z oliwkami, kaparami i burratą.

Urządzenie do robienia makaronu Philips Pasta Maker. Materiały prasowe / Philips

Wygoda także po gotowaniu

Po przygotowaniu posiłku liczy się również łatwe sprzątanie. Nieprzywierająca powłoka oraz elementy przystosowane do mycia w zmywarce pomagają utrzymać urządzenie w czystości, a przeznaczone miejsce na tarcze formujące pozwala wygodnie przechowywać akcesoria.

Philips Pasta Maker ułatwia codzienne gotowanie – od makaronu, przez pizzę, po domowe wypieki. To wygodny sposób na ulubione potrawy przygotowywane w domu, bez zbędnego wysiłku.

Przypisy:

1. Czas przygotowania dla 250 g makaronu (2-3 porcje).

2. Porcja oszacowana na podstawie 800 g makaronu.