Wywiad z Agnieszką Kalinowską-Sołtys – wybitną architektką, ekspertem i byłą prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Fot. na:Temat

Dlaczego woda staje się płynnym złotem? Jak wielkie ikony architektury walczą z miejskimi wyspami ciepła oraz dlaczego nowoczesny projektant musi zaglądać fabrykom głęboko w dokumenty? O tym rozmawiamy z Agnieszką Kalinowską-Sołtys – wybitną architektką, ekspertem i byłą prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

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Czy wiedzieliście, że jako współcześni ludzie spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach ponad 90 proc. swojego życia, a w miastach ten wskaźnik szybuje do przerażających 98 proc.? Oficjalnie staliśmy się gatunkiem, który przeniósł się do wnętrz. Skoro budynki są naszym nowym, naturalnym ekosystemem, pora zacząć pytać nie tylko o to, czy są ładne, ale jak bardzo są odpowiedzialne.

Detal ponad modą

Jednym z głównych punktów dyskusji stał się najgłośniejszy warszawski gmach ostatnich lat – minimalistyczne Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN).

Jak podkreśla Agnieszka Kalinowska-Sołtys, muzea to budynki projektowane na pokolenia, które nie mogą ulegać chwilowym modom. Muszą cechować się absolutną ponadczasowością, trwałością materiałów i odpornością na zmiany klimatyczne. Nawet biały kolor, jak w przypadku MSN, i płaski, jasny dach to przemyślana tarcza odbijająca słońce i chroniąca stolicę przed przegrzaniem.

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Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architektka, ekspertka i była prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Fot. na:Temat

W obiekcie o tak gigantycznej skali i potężnym przepływie ludzi kluczem do zrównoważonego rozwoju stały się... łazienki. Do ich wyposażenia wykorzystano rozwiązania marki Laufen.

Dlaczego? Ponieważ w dobie kryzysu klimatycznego czysta woda pitna staje się surowcem luksusowym. Przepompowanie, oczyszczenie i uzdatnienie każdego litra wody to gigantyczny koszt energetyczny i potężna emisja CO2. Marka Laufen udowadnia, że najwyższa, światowa estetyka może iść w parze z drastycznym ograniczaniem zużycia zasobów.

Kosmiczna technologia i święty spokój audytora

Jeżeli MSN jest ikoną kultury, to warszawski biurowiec The Bridge (inwest. Ghelamco Poland Sp. z o.o.) to absolutny manifest inżynierii użytkowej. Budynek ten celuje w najwyższe poziomy certyfikacji ekologicznych, takich jak BREEAM czy LEED Platinum.

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Standardowe budynki z zielonymi certyfikatami potrafią ograniczyć zużycie wody o około 60 proc. The Bridge poszedł o krok dalej i wykręcił kosmiczny wynik na poziomie 75 proc. oszczędności! Oznacza to, że tradycyjne wieżowce płacą dziś za wodę rachunki cztery razy wyższe. Jak to możliwe?

W The Bridge zastosowano spersonalizowane umywalki LAUFEN BESPOKE, przygotowane we współpracy z pracownią PBPA. Specjalne systemy spłukiwania wirowego, baterie elektroniczne: bezdotykowe Loft-E, L30-E z ultra niskim przepływem wody nawet do 1,85l/min, dzięki zastosowaniu perlatorów, które sprawiają, że kropla wody jest rozbijana w gęstą mgiełkę (prysznic), która zmywa mydło szybciej i przy użyciu ułamka standardowej objętości cieczy.

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Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architektka, ekspertka i była prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Fot. na:Temat

Rozwiązania Access z kolei to kompletne rozwiązania do łazienek dla osób z niepełnosprawnością. Ceramika łazienkowa, bateria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki jak poręcze pozwalają na zapewnienie komfortowej przestrzeni na długie lata.

Co niezwykle ważne dla inwestorów i architektów, Laufen dostarcza dla swoich kluczowych produktów pełne deklaracje środowiskowe EPD. To twarde, certyfikowane dokumenty, które pokazują pełen ślad węglowy baterii, kranu czy spłuczki. Bez otwartej bazy danych, którą Laufen udostępnia projektantom od ręki, walka o platynowe certyfikaty ekologiczne byłaby drogą przez mękę.

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Zrównoważony rozwój to nie nudne tabelki w Excelu – to suma mikrodecyzji, które podejmują architekci, deweloperzy, ale też każdy z nas, urządzając własny dom czy mieszkanie.

W naszym wideokaście usłyszysz m.in.:

Dlaczego chłodzenie budynku w czasie upałów jest trzy razy droższe i bardziej szkodliwe dla środowiska niż jego ogrzewanie zimą? Czym jest "woda szara" i jak Kopenhaga (na przykładzie luksusowego hotelu z wyposażeniem od Laufen) uczy Europę dwukrotnego obiegu wody w budynkach? Dlaczego deweloperzy budujący mieszkania dla "Kowalskiego" rzadko myślą o kosztach zużycia energii, przerzucając ten ciężar na 30-letnie kredyty lokatorów? Jak budynki biurowe mogą edukować nas i zmieniać nasze prywatne nawyki higieniczne?