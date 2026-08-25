Fot. Własne

Szybka pożyczka na samochód może pomóc pokryć brakującą część ceny auta, jednak przy 30-dniowym terminie spłaty warto wcześniej ocenić, czy będziesz w stanie uregulować zobowiązanie w terminie. Przed wyborem pożyczki na samochód uwzględnij nie tylko cenę pojazdu, lecz także koszty rejestracji, ubezpieczenia i serwisu. W przypadku auta używanego warto zostawić również rezerwę na ewentualne naprawy.

REKLAMA

Zakup samochodu z pożyczką do 9600 zł

W MiniCredit można wnioskować o pożyczkę od 500 do 9600 zł*. Taka kwota oczywiście nie wystarczy na zakup nowego auta, może jednak uzupełnić oszczędności lub pokryć część ceny samochodu. Pożyczka na zakup samochodu nie musi bowiem finansować całej transakcji.

Na rynku wtórnym również warto zachować realistyczne oczekiwania. W maju 2026 roku średnia cena używanego auta w Polsce przekraczała 50 tys. zł [1].

Samochody za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych są oczywiście dostępne, ale przed zakupem wymagają dokładnego sprawdzenia. Przy planowaniu budżetu należy uwzględnić również koszty rejestracji, ubezpieczenia i serwisu. Pożyczka na samochód używany nie powinna pochłaniać całych dostępnych środków – warto zostawić rezerwę na ewentualne naprawy.

REKLAMA

Co sprawdzić przed złożeniem wniosku o pożyczkę na zakup samochodu ?

Najpierw dokładnie określ, jakiej kwoty brakuje Ci na zakup samochodu i upewnij się, że po spłacie zobowiązania pozostaną Ci środki na bieżące wydatki. Pożyczka na zakup samochodu powinna być dopasowana do rzeczywistej kwoty, której potrzebujesz. Zaciąganie maksymalnej dostępnej kwoty może niepotrzebnie zwiększyć wysokość zobowiązania.

Przed decyzją o złożeniu wniosku sprawdź:

cenę auta i możliwość jej negocjacji; historię pojazdu, VIN, przebieg i dokumenty; stan techniczny w niezależnym warsztacie; koszt OC, rejestracji i pierwszego serwisu; RRSO, całkowity koszt i kwotę do spłaty; dokładny termin zwrotu pieniędzy.

REKLAMA

Przy krótkoterminowym finansowaniu szczególnie istotny jest termin spłaty. Dostępna w MiniCredit szybka pożyczka na 30 dni zobowiązuje do zwrotu całej należności w określonym terminie zgodnie z zawartą umową*.

Kiedy warto rozważyć pożyczkę na samochód używany ?

Pożyczka na samochód używany może być dobrym rozwiązaniem, gdy większość kwoty na zakup masz już odłożoną, ale brakuje Ci niewielkiej części ceny auta. Może się również przydać, gdy potrzebujesz samochodu do codziennych dojazdów, a naprawa obecnego pojazdu jest nieopłacalna. Dodatkowe środki pozwalają na szybszy zakup nowego auta.

REKLAMA

Gdy kupujesz używane, niedrogie auto, pamiętaj, by dokładnie zweryfikować jego stan techniczny. Warunkiem zaciągnięcia pożyczki powinien być realny plan spłaty całej należności w wyznaczonym terminie. Przykładowo, jeśli auto kosztuje 14 000 zł, a masz 10 000 zł oszczędności, pożyczka może pokryć brakujące 4000 zł. W takim przypadku finansowanie uzupełnia własne środki, zamiast pokrywać całą cenę samochodu. Jeżeli jednak spłata zobowiązania wymagałaby zaciągnięcia kolejnej pożyczki, ryzyko finansowe rośnie.

Szybka pożyczka na samochód – ile trwają formalności pożyczkowe?

Wnioskowanie o pożyczkę przez internet pozwala załatwić wszystkie formalności bez wychodzenia z domu. W pierwszej kolejności wypełniasz formularz, podając wymagane dane, następnie potwierdzasz swoją tożsamość i rachunek bankowy. Po przesłaniu wniosku pożyczkodawca przeprowadza jego indywidualną ocenę i na tej podstawie podejmuje decyzję.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Przykładowo, W MiniCredit wypełnienie formularza o szybką pożyczkę na samochód zajmuje kilka minut, a decyzja może zostać wydana nawet w 15 minut. Nie oznacza to jednak, że środki będą dostępne na koncie w tym samym czasie. Dlatego z finalizacją zakupu auta warto poczekać do momentu uzyskania decyzji i otrzymania pieniędzy.

Źródła:

[1] Bankier.pl, „Ceny używanych aut wciąż drenują portfele, ale Polacy i tak kupują na potęgę”: https://www.bankier.pl/moto/wiadomosc/Ceny-aut-uzywanych-maj-2026-9155984.html

*Pożyczkodawcą jest MiniCredit Sp. z o.o. Reprezentatywny przykład:

REKLAMA

Pożyczka 2500 zł na 30 dni, RRSO wynosi 297,61%; całkowita kwota pożyczki: 2500 zł; oprocentowanie zmienne: 14,50%; całkowity koszt pożyczki: 300,34 zł, w tym: prowizja za udzielenie 250,00 zł, prowizja za obsługę 20,55 zł, odsetki 29,79 zł; okres kredytowania: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 2800,34 zł.