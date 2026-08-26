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Koszule to podstawa garderoby każdego mężczyzny z klasą. Wybór odpowiedniego fasonu powinien zależeć od sylwetki, typu stylizacji oraz okazji. Warto zwrócić uwagę również na jakość oraz rodzaj materiału – bawełna, len i lyocell mają nieco inne właściwości.

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Jakie są podstawowe kroje koszul męskich?

Najczęściej wybierane kroje koszul męskich dzielą się na dopasowane, klasyczne i luźne. Slim fit przylega do klatki piersiowej i talii, podkreślając sylwetkę. Najlepiej sprawdza się u mężczyzn o szczupłej i atletycznej budowie. Jeszcze bardziej dopasowany jest super slim, który jednak zapewnia mniejszą swobodę ruchów.

Z kolei regular fit ma prostszy krój – nieco luźniejszy w klatce piersiowej oraz talii. Jest uniwersalny i sprawdza się zarówno w pracy, jak i na co dzień. Kompromis między slim a regular stanowi tailored fit, natomiast classic fit gwarantuje swobodniejsze dopasowanie.

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Fasony oversize i relaxed wyróżniają się dużą ilością materiału i luźnym charakterem, dlatego pasują przede wszystkim do stylizacji casual oraz streetwear.

Slim fit czy regular fit?

Fason slim fit mocniej podkreśla sylwetkę, ma węższe rękawy i jest bardziej dopasowany w talii, dlatego często bywa elementem stylizacji warstwowych. Regular fit zapewnia większą swobodę ruchów i u wielu mężczyzn lepiej sprawdza się przy codziennym użytkowaniu.

Najważniejsze jest jednak prawidłowe dopasowanie koszuli. Guziki nie powinny się napinać, a materiał nie może ograniczać ruchów ramion. Z tego względu najlepiej przymierzyć różne fasony i porównać komfort.

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Jak dobrać rozmiar koszuli męskiej?

Podstawą jest pomiar torsu, talii, szyi i długości rękawa oraz porównanie wyników z tabelą konkretnego producenta. Koszula powinna dobrze leżeć przede wszystkim w ramionach i klatce piersiowej. Podczas przymiarki warto też unieść ręce i sprawdzić swobodę ruchów. Zgodnie z zasadami prawidłowego dopasowania długi rękaw ma sięgać okolicy kości nadgarstka.

Jeśli koszula dobrze leży w ramionach, ale wymaga niewielkiej korekty w innych okolicach, można skorzystać z usług krawca.

Z jakich materiałów szyje się koszule męskie?

Najpopularniejszym materiałem jest bawełna, ceniona za przewiewność, trwałość oraz łatwą pielęgnację. Len świetnie sprawdza się latem, ponieważ przyjemnie chłodzi i ułatwia termoregulację. Z kolei lyocell (tencel) jest miękki, gładki i dobrze odprowadza wilgoć, dlatego pasuje do większości stylizacji.

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Jakie koszule pasują do garnituru i jeansów?

Do garnituru najlepiej pasują męskie koszule wizytowe – gładkie, białe lub błękitne, o odpowiednim fasonie. Przy mniej formalnych okazjach można wybrać subtelny prążek lub mikrowzór. Istotne są także kołnierz i mankiety. Mankiety francuskie na spinki dodają stylizacji formalności i podkreślają klasę.

Do jeansów warto wybrać koszulę w stylu casual lub smart casual. Ciemny denim dobrze wygląda z bielą, błękitem, granatem i bardziej wyrazistymi kolorami. W takich stylizacjach koszulę można nosić wpuszczoną w spodnie, częściowo wsuniętą albo wypuszczoną.

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Jakie wzory i kolory koszul męskich są uniwersalne?

Podstawę męskiej garderoby tworzą białe i błękitne koszule. Granat, szarość, beż i pastele pozwalają urozmaicić stylizacje.

Do najbardziej popularnych wzorów należą krata, prążki, mikrowzory i printy. Subtelne motywy pasują do biura oraz stylu smart casual. Krata ma bardziej casualowy charakter, a wyraziste printy najlepiej sprawdzają się w luźnych zestawach. Im bardziej formalna okazja, tym bezpieczniejszy jest gładki materiał i stonowany kolor.

Jak dbać o koszule męskie?

Sposób pielęgnacji zawsze powinien być zgodny z metką producenta. W przypadku wielu koszul sprawdzi się pranie w temperaturze 30–40°C, delikatne wirowanie i suszenie na wieszaku. Po zakończeniu prania warto szybko wyjąć koszulę z pralki i od razu ją rozwiesić. Wykończenie easy care ogranicza powstawanie zagnieceń i ułatwia prasowanie.

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Jak wybrać dobrą koszulę męską?

Przy zakupie należy zwrócić uwagę na krój, materiał, rozmiar, jakość szycia i przeznaczenie. Dobra koszula nie powinna ograniczać ruchów ani się napinać. Najbardziej uniwersalnym wyborem będzie regular fit z wysokiej jakości bawełny, natomiast osoby preferujące mocno dopasowany fason mogą zdecydować się na slim fit.

Na lato warto rozważyć lniane modele, a do stylizacji smart casual – te z lyocellem. Ostatecznie najlepsza koszula to ta, która łączy odpowiednie dopasowanie, komfort, jakość materiału i pasuje do charakteru okazji.

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