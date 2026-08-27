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Wygodny salon nie zaczyna się od wyboru modnego koloru sofy, lecz od odpowiedzi na prostsze pytanie – co naprawdę robimy w tej części mieszkania? Inaczej planuje się miejsce do wieczornego oglądania filmów, inaczej przestrzeń do rozmów z gośćmi, a jeszcze inaczej salon, który codziennie pełni kilka funkcji naraz. Dobrze zaprojektowana strefa wypoczynku powinna łączyć komfort siedzenia, swobodę poruszania się i układ dopasowany do metrażu.

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Najpierw funkcja, potem ustawienie mebli

Zanim wybierzesz konkretny mebel, zaznacz w salonie trzy rzeczy:

główny punkt, którym najczęściej jest telewizor, okno albo kominek, naturalne przejścia między drzwiami, kuchnią i balkonem, miejsce, w którym najczęściej siadają domownicy.

Meble wypoczynkowe nie powinny przecinać głównego ciągu komunikacyjnego. W typowym salonie warto zostawić około 70–90 cm wygodnego przejścia tam, gdzie ruch jest największy.

Drugim krokiem jest decyzja, czy strefa ma być otwarta, czy wyraźnie wydzielona. W salonie połączonym z kuchnią lub jadalnią większy mebel ustawiony tyłem do stołu może działać jak miękka granica między funkcjami. W mniejszym pokoju lepiej sprawdza się lżejszy wizualnie układ, który nie zamyka przestrzeni.

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Sofa, narożnik czy kilka mniejszych siedzisk?

Sofa daje największą elastyczność, bo łatwo zestawić ją z fotelem lub pufą. Narożnik dobrze wykorzystuje róg pomieszczenia i pozwala zabezpieczyć więcej miejsc siedzących w jednym meblu. Dwa mniejsze siedziska ułatwiają natomiast stworzenie układu sprzyjającego rozmowie. Nie ma więc jednego najlepszego wariantu – liczy się liczba użytkowników, kształt pokoju i to, czy mebel ma również pełnić funkcję spania.

Przy wyborze warto patrzeć nie tylko na szerokość mebla, lecz także na jego całkowitą głębokość, stronę szezlonga i ilość miejsca potrzebną po rozłożeniu. Warto porównać różne narożniki pod kątem układu, funkcji i gabarytów, a dopiero potem dopasować model do rzeczywistego planu salonu.

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Stolik i dywan powinny spinać całą strefę

Stolik kawowy najlepiej traktować jak element roboczy, a nie dekorację ustawianą przypadkowo. Powinien być osiągalny z głównych miejsc siedzących, ale nie utrudniać wstawania. Wygodny odstęp ma około 35–45 cm między siedziskiem a stolikiem. Dywan z kolei pomaga optycznie połączyć sofę, fotele i stolik. Zbyt mały model sprawi, że każdy mebel wygląda jak osobna wyspa. Większy, wsunięty przynajmniej pod przednie nogi siedzisk, zwykle daje bardziej spójny efekt.

Oświetlenie – jedna lampa to za mało

Salon działa najlepiej, gdy ma kilka warstw światła. Oświetlenie ogólne ułatwia codzienne funkcjonowanie, lampa stojąca przy fotelu lub sofie wspiera czytanie, a mniejsze punkty świetlne budują atmosferę wieczorem. Dzięki temu nie trzeba wybierać między bardzo jasnym pokojem a półmrokiem – można dopasować światło do aktualnej czynności.

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Trzy pytania przed ostatecznym ustawieniem salonu

Czy telewizor musi być centrum strefy wypoczynku?

Nie. Jeśli salon służy przede wszystkim rozmowom i spotkaniom, siedziska mogą być ustawione naprzeciw siebie, a ekran pozostaje wówczas jednym z elementów wnętrza, nie jego osią.

Czy duży narożnik sprawdzi się w małym salonie?

Sprawdzi się, jeśli po ustawieniu nadal zostają wygodne przejścia i mebel nie blokuje drzwi, okna ani dostępu do innych funkcji. Sama liczba metrów kwadratowych mówi mniej niż rzeczywisty układ pokoju.

Od czego zacząć, jeśli salon już jest umeblowany?

Najpierw usuń drobne meble i dodatki, a potem ustaw na nowo największy element wypoczynkowy. Dopiero do niego dobierz stolik, dywan i dodatkowe siedziska. Taka kolejność zwykle szybciej pokazuje, gdzie naprawdę brakuje miejsca.

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Wygoda wynika z proporcji, nie z liczby mebli

Najlepsza strefa wypoczynku to nie ta, w której zmieściło się najwięcej wyposażenia, lecz ta, w której każdy element ma funkcję i nie przeszkadza pozostałym. Dobrze dobrane siedzisko, czytelne przejścia, właściwa skala stolika i dywanu oraz kilka źródeł światła wystarczą, aby salon stał się miejscem, z którego domownicy rzeczywiście chcą korzystać.