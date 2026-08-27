"Gwiazdozbiór psa" Ridleya Scotta został obrzucony "zgniłymi pomidorami" w agregatorze Rotten Tomatoes Fot. materiał prasowy

"Gwiazdozbiór psa" w reżyserii Ridleya Scotta został zmiażdżony przez krytyków. Niektórzy z nich twierdzą, że nowy postapokaliptyczny film ma uświadamiać widzom, jak nisko upadł twórca "Obcego – ósmego pasażer Nostromo" i "Łowcy androidów". Produkcja z Jacobem Elordim zbiera gorsze oceny od "Napoleona" i "Gladiatora 2", a to wiele o niej mówi.

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W oczach krytyków filmowych Ridley Scott z roku na rok gaśnie jako filmowiec. "Napoleon" z 2023 roku pokazał, że nie interesują go badania historyków. – Mam problem z nimi. Pytam ich: Przepraszam, ale byliście tam? Nie? No to się k***a zamknijcie – powiedział reżyser w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Times", tuż przed premierą dramatu historycznego z Joaquinem Phoenixem.

Następne dzieło niegdyś wybitnego filmowca – "Gladiator 2" – cieszyło się nieco lepszymi ocenami niż "biografia" Napoleona Bonapartego, aczkolwiek rodziło pytania o sens kontynuacji historii Maximusa, a raczej jego syna Luciusa. Najnowszy film Ridleya Scotta "Gwiazdozbiór psa" na kanwie powieści Petera Hellera został zjedzony przez recenzentów jeszcze bardziej niż jego dwa poprzednie tytuły.

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"Gwiazdozbiór psa" Ridleya Scotta ze "zgniłym pomidorem" na Rotten Tomatoes. Co poszło nie tak?

– Często wyprzedzałem swoje czasy, a jeśli wyprzedzasz epokę, jesteś influencerem. Nie jestem zatem filmowcem, jestem influencerem – tak mówił o sobie Ridley Scott w rozmowie z "The Times" podczas kinowego debiutu "Gwiazdozbioru psa", który miał potencjał, by stać się postapokaliptycznym widowiskiem na miarę "Drogi" Johna Hillcoata i "Mad Maxa: Na drodze gniewu" George'a Millera, ale ostatecznie został obrzucony "zgniłymi pomidorami" w agregatorze Rotten Tomatoes. Na podstawie ocen 97 dziennikarzy thriller science fiction zdobył jedynie 38 proc. pozytywnych recenzji.

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"Najwyraźniej potrzeba więcej wysiłku, żeby zrobić nudny postapokaliptyczny film akcji o przetrwaniu niż dobry. Jeśli tak jest, to Ridley Scott musiał pracować po godzinach" – napisał Robert Daniels z portalu RogerEbert.com.

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W opiniach krytyków powtarzają się słowa o przytłaczającej wręcz bezczynności głównych bohaterów, w których wcielili się Jacob Elordi ("Frankenstein"), Josh Brolin ("To nie jest kraj dla starych ludzi") i Margaret Qualley ("Substancja"). Zdaniem wielu dziennikarzy gra aktorska tej trójki nie była w stanie utrzymać filmu na powierzchni. – Elordi i Qualley to dwa najlepsze elementy tej pięknie sfilmowanej i dobrze zrealizowanej, ale zadziwiająco mało angażującej historii – ocenił Cary Darling na łamach "The Houston Chronicle".

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"88-letni Scott filmuje akcję z energią, której filmowcy o połowę młodsi od niego z trudem dorównują, i zgromadził godną pozazdroszczenia, utalentowaną obsadę. Problemem jest raczej to, że narracja nie dorównuje jego determinacji, która jest pogrążona w tym samym odrętwieniu co postaci na ekranie" – czytamy w tekście Helen O'Hary z brytyjskiego magazynu "Empire". "Wygląda na to, że Ridley Scott znajduje się w schyłkowym okresie swojej kariery" – skwitował James Profetto z kanału Reel James na YouTube.

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