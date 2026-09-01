Malta jednym z najlepszych kierunków na jesienne wyjazdy. Nadal ciepło, ale można też zwiedzać Fot. MTA

W Polsce wrzesień raczej nie kojarzy się już z latem i wakacjami. Temperatura spada, dni robią się krótsze, a na niebie zamiast słońca pojawia się coraz więcej chmur. Jednak nie wszędzie tak to wygląda. W Europie nie brakuje miejsc, gdzie temperatura wody zbliża się wtedy w okolice 30 st. C. Na Maltę warto w tym czasie polecieć z jeszcze jednego powodu.

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Gdzie najlepiej polecieć na wakacje we wrześniu? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta – tam, gdzie będzie ciepło, wygodnie i z ciekawymi atrakcjami. Malta spełnia każdy z tych warunków. Na miejscu nadal możecie liczyć na 28-29 st. C, temperatura wody ma ok. 26 st. C, a na dodatek nie ma już tłumów rodzin z dziećmi, bo pociechy wracają do szkolnych obowiązków, a rodzice do pracy. To pierwszy sygnał sugerujący, że warto polecieć tam na urlop. Drugim jest natomiast to, co we wrześniu dzieje się na maltańskim wybrzeżu, a nawet pod wodą.

Malta idealna na wakacje we wrześniu. Wydłużenie lata gwarantowane

Wybór Malty na swój wrześniowy urlop to świetna opcja na przedłużenie lata. Dodatkowo, jeżeli marzycie o snurkowaniu i nurkowaniu, to właśnie tuż po wakacjach możecie liczyć na najlepsze warunki. Dobrze będą się wówczas bawić amatorzy, ale i zawodowcy.

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Maltańskie wyspy od lat znajdują się wysoko na liście europejskich miejsc polecanych dla nurków. Pod powierzchnią wody znajduje się ok. 40 wraków dostępnych dla bardziej i mniej zaawansowanych pasjonatów tego sportu. Ok. 15-20 z nich znajduje się na głębokości do 40 metrów, dzięki czemu można je podziwiać podczas nurkowania rekreacyjnego, jeśli posiadacie certyfikat ukończenia specjalizacji głębokiej (Deep Diver).

Malta jednym z najlepszych miejsc do nurkowania Fot. MTA

Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z nurkowaniem lub wolicie pływać wyłącznie z rurką, również znajdziecie coś dla siebie. Szkoły nurkowe na Malcie we wrześniu działają na takich samych zasadach jak latem, więc terminów na kursy na pewno nie zabraknie. Na snurkowanie warto natomiast wybrać się do słynnej Blue Lagoon (woda tam jest nieco chłodniejsza niż w innych częściach wybrzeża) albo do słynnej Blue Hole na Gozo. Wrzesień jest idealnym miesiącem na takie aktywności, bo widoczność pod wodą sięga nawet 30 metrów.

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SUP, kajaki, narty wodne i wiele innych. Malta specjalizuje się w atrakcjach na wodzie Fot. MTA

Pierwsza połowa września to także świetny moment na wyprawy kajakowe lub na deskach typu SUP. Wiatr bywa wtedy spokojniejszy, dzięki czemu bez trudu odwiedzicie okoliczne jaskinie. Kto wie, może natraficie tam na jakieś ślady po maltańskich piratach. W drugiej połowie miesiąca wiatry nieco przybierają na sile. Wówczas piaszczyste wybrzeże zatoki Mellieħa Bay przejmują fani windsurfingu i kitesurfingu. Jednak atrakcje wodne to oczywiście tylko niewielki ułamek maltańskiej oferty turystycznej.

Zwiedzanie Malty we wrześniu. Rano odkrywasz, po południu plażujesz

Nieco łagodniejsze temperatury niż w sezonie wakacyjnym sprawiają, że odkrywanie kolejnych obliczy Malty we wrześniu staje się znacznie przyjemniejsze. Zwiedzanie warto zacząć od Valletty, gdzie oprócz klasyków, takich jak konkatedra św. Jana i Pałac Wielkiego Mistrza, warto zejść do podziemi, aby zobaczyć historyczne tunele ciągnące się na długość ok. 5,5 kilometra.

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Wrzesień warto wykorzystać także na dłuższe wędrówki. Jeżeli nocujecie w popularnej wśród Polaków miejscowości Mellieħa, macie do wyboru jedną z najładniejszych plaż na Malcie lub spacer do popularnej Czerwonej Wieży, jednej z wielu wchodzących w skład fortyfikacji obronnych wyspy. Ciekawą alternatywą jest także spędzenie całego dnia w Wiosce Popeye’a. Na miejscu znajdziecie kino, bar, ale i strefę plażową z lazurową wodą.

Mellieha to idealne miejsce dla osób planujących plażowanie Fot. MTA

Na Gozo warto zobaczyć Rabat i Cytadelę. Polecam też spacer między najstarszymi wolnostojącymi świątyniami świata, które do dziś skrywają przed badaczami wiele tajemnic. Plażować można tam natomiast na słynnej Ramla Bay z pomarańczowym piaskiem, w malowniczym kanionie Mġarr ix-Xini lub na piaszczystej San Blas.

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Valletta 3 października będzie nie do poznania. Wszystko za sprawą Notte Bianca

Stolica Malty od lat zmienia się nie do poznania w pierwszą sobotę października. Organizowane jest wówczas Notte Bianca, czyli wydarzenie kulturalne, dzięki któremu miasto tętni życiem. W tym roku odbędzie się ono 3 października, a uczestnicy zabawy znów ruszą na zwiedzanie jednym z kilku możliwych szlaków.

Notte Bianca odbędzie się już po raz 20., a w jej ramach zrealizowanych zostanie ok. 50 różnych projektów. Do wyboru będą występy muzyczne czy pokazy teatralne. Każdy zaułek, plac i kościół w mieście będą miały coś do zaoferowania odwiedzającym. Zdecydowana większość atrakcji będzie dostępna bez żadnych opłat.

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Muzyka to nieodłączny element świętowania na Malcie Fot. Darren Agius

A jeżeli nadal się wahasz, czy wrzesień to idealny moment na spędzenie wakacji na Malcie, to dodam tylko, że da się tam dolecieć bezpośrednio aż z ośmiu polskich lotnisk. Na miejscu językiem urzędowym jest angielski, a walutą euro, co dodatkowo ułatwia zwiedzanie i sprawia, że wakacje na Malcie we wrześniu to doskonały pomysł na urlop i przedłużenie lata.