Największe polskie samorządowy wracają z wakacji z nowymi ofertami pracy. W urzędach czeka blisko 60 ogłoszeń, a pensje rozciągają się od 2650 zł brutto za pół etatu po 9300 zł na stanowisku dyrektora. Jakie zawody są w cenie?
Urzędy szukają ludzi o bardzo różnym stażu: od kandydatów ze średnim wykształceniem po menedżerów z pięcioletnim doświadczeniem. Zakres zadań jest równie szeroki: finanse miasta, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i fotel dyrektorski w gabinecie prezydenta.
Praca w urzędzie. Inspektorzy i podinspektorzy wciąż najbardziej poszukiwani
Zestawienie naborów w urzędach opublikował Serwis Samorządowy PAP. Stanowiska inspektorskie i podinspektorskie zajmują ponad połowę listy. Wszystkie trzy poniższe rekrutacje są wciąż otwarte.
Olsztyn stawia poprzeczkę stażową najwyżej, bo wymaga aż sześciu lat pracy, w tym trzy w energetyce. Nazwa stanowiska obejmuje dwa szczeble naraz, dlatego właśnie tak szerokie widełki płacowe.
Szczeciński magistrat wymaga wykształcenia magisterskiego ekonomicznego. Wieloletnia prognoza finansowa to plan dochodów i wydatków miasta rozpisany na kilkanaście lat naprzód, czyli to taki domowy budżet, ale w skali dekady. Punktowane jest doświadczenie z systemem klasy ERP, czyli jednym programem spinającym finanse, kadry i zakupy całego urzędu.
Zielona Góra szuka kogoś od planów ogólnych gminy i danych GIS, a zatem map cyfrowych, na których miasto rozrysowuje, co i gdzie wolno budować. Stawka jest wysoka, bo bez uchwalonego planu 1 września część działek może stać się bezwartościowa.
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Tu zaczynają się poważniejsze pieniądze, ale i twardsze wymagania merytoryczne.
Katowice wymagają czterech lat doświadczenia i znajomości przepisów o charakterystyce energetycznej budynków oraz prawa budowlanego. Do tego rok praktyki przy programie "Czyste Powietrze", w którym niedawno weszły nowe zmiany dla właścicieli starych domów. Urząd dorzuca dodatek za wieloletnią pracę, trzynastkę, pakiet socjalny i wsparcie psychologiczne. To zestaw benefitów, którym przyciągają też oferty pracy w ABW.
Zamknięte nabory. Szpitale w Krakowie i zezwolenia alkoholowe w Warszawie
Kilka najciekawszych ofert zdążyło się już zamknąć. W poniedziałek minął termin na krakowskie stanowisko w referacie nadzoru nad miejskimi szpitalami i przychodniami. Były to dwa etaty za 7500–9000 zł brutto z dodatkiem funkcyjnym.
Tego samego dnia zniknęła warszawska oferta dla specjalisty ds. zezwoleń alkoholowych, otwarta dla kandydatów ze średnim wykształceniem. Nowe ogłoszenia przybywają jednak niemal codziennie, ale części kandydatów wciąż towarzyszy przekonanie, że jak praca w administracji, to tylko dla samych swoich.
Stanowiska kierownicze i ochrona środowiska. Rozpiętość ponad czterokrotna
Na tym samym rynku pracy da się w tym momencie znaleźć i 2650, i 9300 zł.
Toruń to najwyższa stawka w całym zestawieniu i jednocześnie najkrótszy czas na decyzję. Kandydat musi mieć pięcioletni staż i trzy lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
Wrocławska oferta wygląda skromnie, ale to połowa etatu, więc w przeliczeniu na pełny wychodzi ponad 5300 zł. Ratusz prowadzi tam cztery nabory naraz, w wydziałach środowiska i spraw obywatelskich. Przy dolnych widełkach robi się jednak średnio i wychodzi na to, że kasjer w Biedronce zarobi więcej niż urzędnik.
Mapa ofert jest mocno nierówna. Sama Warszawa wystawiła 15 ogłoszeń, Katowice 10, a wiele miast w dniu publikacji zestawienia nie rekrutowały wcale. Terminy kończą się głównie na przełomie sierpnia i września, więc przed wysłaniem dokumentów trzeba sprawdzić aktualny status rekrutacji na stronie interesującego nas urzędu.