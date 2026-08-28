Urzędy miast szukają pracowników. Stawki od 2650 do 9300 zł brutto. Fot. mikeforemniakowski / Shutterstock

Największe polskie samorządowy wracają z wakacji z nowymi ofertami pracy. W urzędach czeka blisko 60 ogłoszeń, a pensje rozciągają się od 2650 zł brutto za pół etatu po 9300 zł na stanowisku dyrektora. Jakie zawody są w cenie?

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Urzędy szukają ludzi o bardzo różnym stażu: od kandydatów ze średnim wykształceniem po menedżerów z pięcioletnim doświadczeniem. Zakres zadań jest równie szeroki: finanse miasta, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i fotel dyrektorski w gabinecie prezydenta.

Praca w urzędzie. Inspektorzy i podinspektorzy wciąż najbardziej poszukiwani

Zestawienie naborów w urzędach opublikował Serwis Samorządowy PAP. Stanowiska inspektorskie i podinspektorskie zajmują ponad połowę listy. Wszystkie trzy poniższe rekrutacje są wciąż otwarte.

Olsztyn , inspektor lub główny specjalista ds. gospodarki i infrastruktury elektroenergetycznej – 5200–6800 zł brutto, dokumenty do 30 sierpnia Szczecin , podinspektor ds. wieloletniej prognozy finansowej i finansowania dłużnego – 5030–6300 zł brutto, dokumenty do 31 sierpnia Zielona Góra , podinspektor w Biurze Urbanistyki i Planowania – 6400–6600 zł brutto, dokumenty do 2 września

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Olsztyn stawia poprzeczkę stażową najwyżej, bo wymaga aż sześciu lat pracy, w tym trzy w energetyce. Nazwa stanowiska obejmuje dwa szczeble naraz, dlatego właśnie tak szerokie widełki płacowe.

Szczeciński magistrat wymaga wykształcenia magisterskiego ekonomicznego. Wieloletnia prognoza finansowa to plan dochodów i wydatków miasta rozpisany na kilkanaście lat naprzód, czyli to taki domowy budżet, ale w skali dekady. Punktowane jest doświadczenie z systemem klasy ERP, czyli jednym programem spinającym finanse, kadry i zakupy całego urzędu.

Zielona Góra szuka kogoś od planów ogólnych gminy i danych GIS, a zatem map cyfrowych, na których miasto rozrysowuje, co i gdzie wolno budować. Stawka jest wysoka, bo bez uchwalonego planu 1 września część działek może stać się bezwartościowa.

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Oferty pracy dla specjalistów. Wysoka pensja i wsparcie psychologa

Tu zaczynają się poważniejsze pieniądze, ale i twardsze wymagania merytoryczne.

Kraków , stanowisko w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji – 6000–6800 zł brutto, dokumenty do 30 sierpni Katowice , starszy inspektor w Wydziale Klimatu i Energii – od 5800 zł brutto, dokumenty do 2 września Warszawa , główny specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych – urząd nie publikuje kwoty, dokumenty do 4 września

Katowice wymagają czterech lat doświadczenia i znajomości przepisów o charakterystyce energetycznej budynków oraz prawa budowlanego. Do tego rok praktyki przy programie "Czyste Powietrze", w którym niedawno weszły nowe zmiany dla właścicieli starych domów. Urząd dorzuca dodatek za wieloletnią pracę, trzynastkę, pakiet socjalny i wsparcie psychologiczne. To zestaw benefitów, którym przyciągają też oferty pracy w ABW.

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Zamknięte nabory. Szpitale w Krakowie i zezwolenia alkoholowe w Warszawie

Kilka najciekawszych ofert zdążyło się już zamknąć. W poniedziałek minął termin na krakowskie stanowisko w referacie nadzoru nad miejskimi szpitalami i przychodniami. Były to dwa etaty za 7500–9000 zł brutto z dodatkiem funkcyjnym.

Tego samego dnia zniknęła warszawska oferta dla specjalisty ds. zezwoleń alkoholowych, otwarta dla kandydatów ze średnim wykształceniem. Nowe ogłoszenia przybywają jednak niemal codziennie, ale części kandydatów wciąż towarzyszy przekonanie, że jak praca w administracji, to tylko dla samych swoich.

Stanowiska kierownicze i ochrona środowiska. Rozpiętość ponad czterokrotna

Na tym samym rynku pracy da się w tym momencie znaleźć i 2650, i 9300 zł.

Toruń , dyrektor Gabinetu Prezydenta – 9300 zł brutto plus dodatek funkcyjny i za wysługę lat, dokumenty do dziś, do godziny 15:30 Wrocław , stanowisko ds. ochrony gruntów na pół etatu – od 2650 zł brutto, dokumenty do 31 sierpnia Katowice , główny specjalista w Referacie Odpadów Przemysłowych i Ochrony Powierzchni Ziemi – widełki w ogłoszeniu, dokumenty do 9 września

Toruń to najwyższa stawka w całym zestawieniu i jednocześnie najkrótszy czas na decyzję. Kandydat musi mieć pięcioletni staż i trzy lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

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Wrocławska oferta wygląda skromnie, ale to połowa etatu, więc w przeliczeniu na pełny wychodzi ponad 5300 zł. Ratusz prowadzi tam cztery nabory naraz, w wydziałach środowiska i spraw obywatelskich. Przy dolnych widełkach robi się jednak średnio i wychodzi na to, że kasjer w Biedronce zarobi więcej niż urzędnik.