Trzeci sezon serialu "Wielkie kłamstewka" zapowiada się mrocznie Fot. materiał prasowy

"Wielkie kłamstewka" swego czasu były jednym z najpopularniejszych seriali w repertuarze HBO. Miały gwiazdorską obsadę, wachlarz pełnokrwistych postaci, trzymającą w napięciu narrację i krajobraz zamglonego o poranku wybrzeża Kalifornii. Dramat psychologiczny ma powrócić niebawem z trzecim sezonem, którego fabuła będzie oparta na kolejnej powieści Liane Moriarty.

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Pierwsza odsłona "Wielkich kłamstewek" (oryg. "Big Little Lies"), która powstała na podstawie książki autorstwa Liane Moriarty, zadebiutowała na HBO w lutym 2017 roku, stając się jedną z najgłośniejszych nowości tamtego sezonu. Serial stworzony przez Davida E. Kelleya – showrunnera udanej adaptacji "Margo jest spłukana" od Apple TV – skupia się na losach pięciu matek z miasteczka Monterey w Kalifornii, których z pozoru spokojne życie wypełnione jest bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, niewysłowionym żalem i śledztwem w sprawie morderstwa owianego tajemnicą.

Dwusezonowy serial działał na wyobraźnię widzów dzięki nieliniowej fabule i pogłębionej dynamice między postaciami, którą udało się wspólnymi siłami osiągnąć Nicole Kidman ("Babygirl"), Reese Witherspoon ("Legalna blondynka"), Laurze Dern ("Park Jurajski"), Zoë Kravitz ("Batman") i Shailene Woodley ("Gwiazd naszych wina"). Dramat o kobiecej solidarności i traumie, która łączy ludzi, ma powrócić niedługo z trzecim sezonem. O czym będzie? Opis nowej książki Moriarty czytacie na własne ryzyko.

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"Wielkie kłamstewka" powrócą z 3. sezonem. Fabuła nowych odcinków zaczyna się od... palca

Dalsza część tekstu zawiera spoilery dot. książki "Big Little Truths".

Jak podaje amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", Liane Moriarty potwierdziła, że fabuła książki "Big Little Truths", która jest bezpośrednim sequelem bestsellera autorki z 2014 roku, będzie fundamentem trzeciego sezonu "Wielkich kłamstewek". Przypomnijmy, że nowa powieść australijskiej pisarki trafiła do księgarń 27 sierpnia.

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Kontynuacja "Wielkich kłamstewek" znów daje Celeste, Madeline, Renacie, Bonnie i Jane powody do niepokoju. "Minęło dziesięć lat, a ich dzieci są teraz w liceum, doświadczając wszystkich dramatów, które towarzyszą nastoletniemu życiu. Żegnajcie spotkania towarzyskie, witajcie narkotyki, seks i alkohol. [...] Gdy dyrektor liceum otrzymuje pocztą odcięty ludzki palec, rodzice są wściekli. Ale bohaterki mają inne zmartwienia. Teściowa Celeste zachowuje się dziwnie" – czytamy w opisie fabuły sequela.

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Jeśli serial będzie wiernie podążał za świeżo wydaną książką, na małym ekranie powinniśmy zobaczyć, jak Jane próbuje ostatkami sił ratować podupadające małżeństwo, a Madeline podejmuje największą walkę swojego dotychczasowego życia. Na dodatek wokół szkoły, do której uczęszczają ich pociechy, zacznie krążyć obcy mężczyzna. "Stawka jest teraz o wiele wyższa niż brak zaproszenia na pokaz łyżwiarstwa figurowego – a lód nigdy nie był cieńszy" – dodała zagadkowo Moriarty, która w wywiadzie dla E! News poinformowała, że trzeci sezon serialu jest w "fazie aktywnego rozwoju".

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HBO nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu dotyczącego nowych odcinków "Wielkich kłamstewek" – zarówno ich premiery, jak i składu aktorskiego. Zagraniczne media donosiły, że Reese Witherspoon i Nicole Kidman podpisały kontrakt pozwalający im na bycie producentkami wykonawczymi kontynuacji. Można więc przypuszczać, że obie powrócą w trzecim rozdziale serialu jako Celeste i Madeline.

Obecność Laury Dern, Zoë Kravitz i Shailene Woodley w obsadzie nie jest pewna, ale liczymy, że piątka z Monterey wystąpi przed kamerą w pełnym składzie. Skoro książka "Big Little Truths" wspomina również o teściowej Celeste, możliwe, że w "Wielkich kłamstewkach' ponownie spotkamy Meryl Streep ("Wybór Zofii").