Katastrofa promu u wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie ponad 260 pasażerów

U wybrzeży Cypru Północnego zatonął prom pasażerski. Na pokładzie ponad 260 pasażerów Fot. Facebook / Özgür Gazete

W niedzielę u wybrzeży Cypru Północnego wywrócił się prom przewożący ponad 260 ludzi. Statek, który zmierzał w kierunku tureckiego portu Tasucu, miał zatonąć dwa kilometry od lądu. Ratownicy zdołali dotrzeć już do 159 osób. Premier Tureckiej Republiki Cypru Północnego, Ünal Üstel, przekazał, że są ofiary śmiertelne.

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Jak cytuje turecki nadawca TRT, szef ministerstwa robót publicznych i transportu Cypru Północnego, Erhan Arıklı, powiedział, że prom pasażerski typu katamaran zatonął około 2 kilometrów od wybrzeża Kirenii – chwilę po starcie miał zacząć nabierać wody. Premier Tureckiej Republiki Cypru Północnego, Ünal Üstel, potwierdził, że w wypadku zginęło 6 osób.

Prom pasażerski wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego. Trwa akcja ratunkowa

Na miejscu zdarzenia działają już ratownicy, którzy pojawili się tam 15 minut po zgłoszeniu incydentu. – Straż Przybrzeżna i Obrona Cywilna natychmiast interweniowały. Niestety, statek jest obecnie wywrócony – poinformował polityk. Trwają prace nad ewakuacją 259 pasażerów i 8 członków załogi.

Według ustaleń ministra Tureckiej Republiki Cypru Północnego pasażerowie uszkodzonego promu są przenoszeni na inne statki. W regiony zmobilizowano okręty wojenne. W Kirenii wysłannicy ministerstwa zdrowia rozstawiają namioty, które mają posłużyć ratownikom i lekarzom jako szpital polowy dla rannych. Osoby, które doznały ciężkich obrażeń, mają zostać przetransportowane do najbliższych szpitali w regionie. W porcie czekają już karetki pogotowia.

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Burmistrz Kirenii, Murat Senkul, potwierdził na antenie CNN Turk, że ratownicy zdołali dostrzeć do 159 pasażerów.