Katastrofa promu u wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie ponad 260 pasażerów

W niedzielę u wybrzeży Cypru Północnego wywrócił się prom przewożący ponad 260 ludzi. Statek, który zmierzał w kierunku tureckiego portu Tasucu, miał zatonąć dwa kilometry od lądu. Ratownicy zdołali dotrzeć już do 159 osób. Premier Tureckiej Republiki Cypru Północnego, Ünal Üstel, przekazał, że są ofiary śmiertelne.
Jak cytuje turecki nadawca TRT, szef ministerstwa robót publicznych i transportu Cypru Północnego, Erhan Arıklı, powiedział, że prom pasażerski typu katamaran zatonął około 2 kilometrów od wybrzeża Kirenii – chwilę po starcie miał zacząć nabierać wody. Premier Tureckiej Republiki Cypru Północnego, Ünal Üstel, potwierdził, że w wypadku zginęło 6 osób.
Prom pasażerski wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego. Trwa akcja ratunkowa
Na miejscu zdarzenia działają już ratownicy, którzy pojawili się tam 15 minut po zgłoszeniu incydentu. – Straż Przybrzeżna i Obrona Cywilna natychmiast interweniowały. Niestety, statek jest obecnie wywrócony – poinformował polityk. Trwają prace nad ewakuacją 259 pasażerów i 8 członków załogi.
Według ustaleń ministra Tureckiej Republiki Cypru Północnego pasażerowie uszkodzonego promu są przenoszeni na inne statki. W regiony zmobilizowano okręty wojenne. W Kirenii wysłannicy ministerstwa zdrowia rozstawiają namioty, które mają posłużyć ratownikom i lekarzom jako szpital polowy dla rannych. Osoby, które doznały ciężkich obrażeń, mają zostać przetransportowane do najbliższych szpitali w regionie. W porcie czekają już karetki pogotowia.
Burmistrz Kirenii, Murat Senkul, potwierdził na antenie CNN Turk, że ratownicy zdołali dostrzeć do 159 pasażerów.
Na pytanie o potencjalne przyczyny wypadku Arıklı odpowiedział, że na ich szukanie przyjdzie jeszcze czas. – Jest za wcześnie, żeby teraz cokolwiek jednoznacznie stwierdzić, ale morze jest dość wzburzone. Wyjaśnimy, jak doszło do incydentu po zakończeniu śledztwa. Naszym priorytetem jest doprowadzenie wszystkim pasażerów na brzeg, bez żadnych strat w ludziach – oznajmił w rozmowie z TRT.